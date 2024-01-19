اشارات السيد مصطفى الخميني قدس سره عن القرآن الكريم من سورة البقرة (ح 3)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في كتاب بصر الهدى للسيد مصطفى الخميني قدس سره: هدى الكتاب: ثمّ اعلم يا صديقي ويا نور عيني: أنّ ذلك الكتاب فيه هدى، فعليك الجدّ والاجتهاد في أن تكون هدًى، ولا تكتفي بكونك هادياً، ولا تقنع بأن يهتدي بهديك الآخرون، فضلاً عن القناعة بأن يكون الإنسان خارجاً عن زمرة الضّالين والمضلّين، فاسعَ سعيك، وجد جدّك في طريقك المثلى، ونهجك المقرّر، حتى تصل إلى هذه المرتبة العليا، ولا يكون ذلك، ولا يناله أحدٌ، وما ناله الأصفياء إلا بالارتياضات النّفسانيّة والتّدبّر والتّفكّر، والاقتداء بالصّالحين، وباتّباع الأولياء المقرّبين المنتشرين في البلاد والقرى، فسيروا في الأرض فانظروا إلى آثار رحمة الله، فإنّ لله في أيام دهركم نفحاتٍ، ألا فتعرّضوا لها، فهذا الكتاب الإلهيّ جاء ليعلّم النّاس ما يصيرون به مثالاً له، فلا يكون فيه ريبٌ، ويكون هدًى من الضّلالات في جميع النّشآت، فتخلّقوا بأخلاق الله، حتّى يتمشّى لكم ما تمشّى له من المشيّة المطلقة، فإنّ الإنسان هو الصّورة الجامعة الإلهيّة وحتّى يصحّ فيكم أنّه "لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ" (البقرة 2) من الضّلالات بأقسام الهدايات وأنواعها الممكنة. ثمّ يا أيّها العزيز، مسّنا وأهلنا الضّرّ، فأوف لنا الكيل، ويا أيّها الحجّة الباقية القائمة، أعنّا على ذلك كلّه، حتّى ندرج في زمرة المتّقين، ونستضيء بأنوار الحقّ واليقين، فإنّ الكتاب الإلهيّ قد حثّ على ذلك بأنحاء كثيرةٍ، ومن أحسنها هذه الآية الكريمة، فإنّها تومئ إلى اعتبار السّنخيّة بين المهتدين بالقرآن العظيم، وبين الكتاب الذي لا ريب فيه، فإنّه لا يعقل هداية الضّال، لأنّه مع فرض كونه ضالًّا لا يعقل هدايته، فإنّ صورة الضّلالة هي الصّورة الآبية عن قبول الهداية، فلا بدّ وأن لا يكون متصوّراً بتلك الصّورة حتّى يكون قابلاً للاهتداء بمثل ذلك الكتاب، فعليك أمرٌ، وعلى الله تعالى أمورٌ: أمّا الذي عليك فهو الاجتهاد في سبيل الخروج عن التعيّن بتلك الصّورة المتعصّيّة والرّادعة المانعة، فإذا كنت خارجاً عنها برفض الشّهوات والبليّات، وأهواء النّفس وأحكام المادة والشّيطنة، تنالك بحمد الله وإن شاء الله المشيّة الإلهيّة الظّاهرة في نشأة الغيب والشّهود، ويخرجك من الظّلمات إلى النّور، فإن مجرّد الخروج عن بيت ظلمة الطبيعة ليس من الهداية وصورتها النّوعية، فإنّها حركةٌ نحو الوجود المطلق الإلهيّ، الّتي لا تحصل إلا بعد اكتساب الزّاد والرّاحلة، فكما لا يكون الزّاد والرّاحلة من السّفر والحركة المعنويّة، بل هي استعداد، كذلك الخروج عن ظلمات النّفس وغشاوات الطّبيعة، لا يعدّ من السّفر المعنويّ حقيقةً.

عن کتاب تفسير القرآن الكريم للسيد مصطفى الخميني: قال ابن عطية: ظن بعض العلماء أن جبرئيل عليه السلام لم ينزل بسورة الحمد، لما رواه مسلم عن ابن عباس، قال: (بينما قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع نقيضا (هو الصوت) من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته). انتهى. والذي يصطاد منه: أن هذه المسألة، ليست حديثة، فلعل الملك كان ينزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك، وكان يأخذ عنه المعارف قبل البعثة، وكان عارفا بأحكامه الفردية، فيقرأ القرآن قبل أن يقضى إليه وحيه بتوسط جبرئيل بعنوان الرسالة. وربما يشهد لذلك قوله تعالى في سورة البقرة "شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن" (البقرة 185) ولو كان بمعنى بعض القرآن لما كان له اختصاص بالذكر وشرف فهو يوحى بصورة وحدانية مرة، وأخرى بصورة مفصلة نجوما وتدريجا، وربما كان ذلك الإجمال حسب ما يظهر من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة يوحى إليه قبلها، فكان عارفا بحقائقه وبواطنه أو بألفاظه على نعت الإجمال والاندماج.

قال الله سبحانه وتعالى "قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" (البقرة 32) جاء في موقع الامام الخميني عن العلامة السيد مصطفى الخميني: السيد مصطفى اول ابناء الامام الخميني رضي الله عنه أبصر النور في 21 آذار (1309هـ.ش) (21 رجب 1349) (1930م) في زمن ولادته كانت عائلة الامام الخميني رضي الله عنه تسكن في بيت مستأجر في محلة الوندية. السيد مصطفى منذ ولادته وحتى البلوغ: السيد مصطفى اول ابناء الامام الخميني رضي الله عنه أبصر النور في 21 آذار (1309هـ.ش) (21 رجب 1349) (1930م) في زمن ولادته كانت عائلة الامام الخميني رضي الله عنه تسكن في بيت مستأجر في محلة الوندية القريبة من "محلة عشق علي" في قم. والدته السيدة خديجة الثقفي تحكي لنا قصة تسميته وكيفية انتخاب هذا الاسم له فتقول: "كنت أحب كثيراً تسميته مصطفى ولست أدري ما كان السيد (الامام الخميني) يحب تسميته، ولكني اقنعته وأرضيته بذلك لكون اسم والده مصطفى ايضاً ولذلك كنت أراه مناسباً جداً لذا اسميناه محمداً ولقبه مصطفى وكنيته ابو الحسن، لم نختر ابا القاسم للتشابه القريب بأسم الرسول الاعظم ولقبه وكنيته. لسيد مصطفى ولحد الرابعة من عمره لم يكن يستطيع النطق بشكل صحيح الا ببعض كلمات، ولم يمر وقت طويل حتى التحق بأحدى المكاتب القريبة من منزلهم وقد كان له تأثير كبير في تسهيل نطقه والغلبة على هذه المشكلة والسيطرة عليها. كان في طفولته في احضان والدة متقية ووالد عالم ومجتهد، النشوء في مثل هذه العائلة المملوءة بالمعنويات والروح المذهبية كان له الاثر الاكبر في بلورة الشخصية المذهبية، العلمية والاسلامية للسيد مصطفى، وبروز استعداده ونبوغه في زمن كان الجهل والاميةوالمشاكل الثقافية والاجتماعية الكثيرة تعصف بأركان المجتمع. نستطيع القول وبجرأة ان جسارته وشجاعته النابعة من تربيته الاولى كانت محط اعجاب الناظرين. وكان الامام الخميني رضي الله عنه، منذ طفولته وحتى شبابه وحتى ايام دراسته مراقباً وبدقة ذهاب واياب واصدقاء السيد مصطفى، وكان دائم التأكيد على مراعاة النظم والجدية وخاصة في الدراسة. خصوصياته الاخلاقية والشخصية: من الناحية الاخلاقية فأن للسيد مصطفى الخميني خصوصيات عديدة من ناحية حسن الاخلاق، برودة الدم، بساطة العيش، صراحة الكلام، ذو شخصية نافذة، الزهد، صفاء السريرة، قوة الشخصية، الاستقلالية في الرأي، والاهم من كل هذا انتماؤه لعائلة الخميني وكونه الابن الاكبر. السيد مصطفى وعلى العكس من كونه ابن شخصية مثل الامام الخميني قدس سره وكان يستطيع الاستفادة من هذه المكانة التي يتمتع بها والده لكنه لم يسعَ في أي وقت من الاوقات أن يتصرف كأبن للسيد او يتدخل في تعيين السياسات والتوجهات وهو الى جوار والده الامام رضي الله عنه، ولكنه سعى أن يظهر الامام الخميني كصاحب شخصية مستقلة وصاحب فكر ونهج خاص بين الاخرين وايضاً لم يسمح لنفسه أن يكون شخصاً تابعاً لغيره. حجة الاسلام الدعائي الذي كان لسنوات عديدة شاهداً قريباً وناظراً لاخلاق وسلوكية السيد مصطفى يقول في هذا المجال:"كان دائماً متنفراً ممن يكن له الاحترام او يقبل شخصيته لكونه ابن السيد". خصوصياته العبادية والعرفانية والمذهبية: آية الله السيد مصطفى الخميني من الناحية المعنوية كان ذا مكانة ومقام بارز. فأنه منذ بداية حياته كان الى جانب الدرس والدراسة وتعلم العلوم، فقد اهتم بتهذيب النفس والاخلاق وأعطاها اهتماماً خاصاً. فإذا كان طلاب العلوم الدينية والروحانيون بعيدين عن هذه الخصيصة ولم يوفقوا الى جانب دراسة العلوم الدينية والاسلامية بتهذيب اخلاقهم ولم يكونوا جديين في جهاد النفس، فأن احتمال موفقيتهم في اصلاح المجتمع يكون بذات الدرجة من هذا الابتعاد. لذا فأن الحاج السيد مصطفى بالاستفادة من هذه الخصوصية المهمة، فأنه كان على استعداد كامل للولوج في المجتمع والتعهد بالالتزام بالدور المهم الملقى على عاتقه. كان للسيد مصطفى برنامجاً منظماً لساعات الليل والنهار، برنامجا للعبادة، المباحثة، المطالعة، الرياضة والترفيه، كان دائماً حريصاً على برنامجه اليومي. في الليل كان ينشغل بالعبادة والمطالعة وفي اكثر الاحيان يتواصل حتى أذان الصبح، بعد الاذان كان ينام لمدة ساعتين او ثلاث وبقية اليوم كان مستيقظاً. كانت من برامجه اليومية التي لا تنقطع تلاوة جزء او نصف جزء من القرآن. وفي طريقة تلاوته للقرآن كان له اسلوبه الخاص حيث كان يهز رأسه ويقرأ بشكل عادي وكان معتقداً بأن هذا النوع من القراءة ينور قلب القارئ للقرآن. السيد مصطفى كان مأنوساً ومتآلفاً مع الادعية المختلفة. دعاء كميل، دعاء التوسل، دعاء شهر رجب، زيارة عاشوراء، الزيارة الجامعة وسائر الادعية الفردية والجماعية، وكان يؤديها بشكل متواصل. كان من عشاق بيت العصمة والطهارة عليهم السلام وكان عند حضوره في زيارة الاماكن المتبركة تنتابه حالة خاصة، لذا كانت الزيارات ضمن برامجه الدائمية. كانت له علاقة خاصة بالامام الحسين عليه السلام كان يزور الامام الحسين عليه السلام باستمرار كان يقرأ زيارة عاشوراء بشكل يومي. ولأجل زيارة المرقد المطهر للامام الحسين عليه السلام كان يقطع المسافة بين النجف وكربلاء سيراً على الاقدام. وفي بعض الاحيان كان يستقل السيارة للزيارة.

جاء في کتاب الخلل لصلاة للسيد مصطفى الخميني: أن السنة لا تنقض الفريضة له عكس نقيض، وهو: أن ما ينقض الفريضة ليس بسنة والمراد هي الثابتة في الاخبار لا الكتاب. بالنسبة إلى الركوع والسجود، لما لا دليل عليه إلا بعض الايات المناسبة بضميمة بعض الاخبار. وفيه: إن ماهية الصلاة التي هي مورد الامر، يعلم أنها هو الركوع والسجود، وهذان الفعلان تمام حقيقة الصلاة في قوله (أقيموا الصلاة) وهما ثابتان بالكتاب بهذه الايات دون تلك الايات مثل قوله تعالى "فاركعوا مع الراكعين" (البقرة 43). فكان الركوع والسجود معظم الاجزاء الذي ذهب إليه المشهور في الاعم والاخص عند تصوير الجامع، فلا يتم ما افيد وجها لبطلان الصلاة للاخلال بالطهور الخبثي، من ناحية أن هذا الطهور أيضا من الكتاب والفريضة، مع أن في الذيل صدورا وظهورا، إشكالا محررا في السابق. في الادلة المقتضية لصحة الصلاة إذا أخل بالطهارة الخبثية وأما الادلة المقتضية لصحتها إذا أخل بالطهور الخبثي، وتكون حاكمة أو مقيدة لما سلف، فهي إن كانت حديث الرفع، فهو مضافا إلى محكوميته لعقد المستثنى، بمعنى أنه يتبين منهما المزية للخمسة دون غيرها، أنها على الاطلاق ذات المزية مع قطع النظر عن الادلة الخاصة، وإلا يلزم تقوية المزية والاستثناء، لان البحث حول مقتضى القواعد، مع قطع النظر عن الادلة الخاصة والروايات فلا تخلط.