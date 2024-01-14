الشهادة الثالثة و مفردات من القرآن الكريم (ولي الله) (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

تكملة للحلقة السابقة جاء في تفسير الميسر: قال الله تعالى عن ولي الله "وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ" ﴿الشورى 6﴾ أولياء اسم، والذين اتخذوا غير الله آلهة مِن دونه يتولَّونها، ويعبدونها، الله تعالى يحفظ عليهم أفعالهم؛ ليجازيهم بها يوم القيامة، وما أنت أيها الرسول بالوكيل عليهم بحفظ أعمالهم، إنما أنت منذر، فعليك البلاغ وعلينا الحساب. قال الله عز من قائل "أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ﴿الشورى 9﴾ فَاللهُ: فَ حرف استئنافية، اللهُ اسم علم. فَاللهُ هُوَ الوَلِيُّ: فالله الولي الحق ولا تنبغي العبادة إلا له. بل اتخذ هؤلاء المشركون أولياء من دون الله يتولونهم، فالله وحده هو الوليُّ يتولاه عَبْدُه بالعبادة والطاعة، ويتولَّى عباده المؤمنين بإخراجهم من الظلمات إلى النور وإعانتهم في جميع أمورهم، وهو يحيي الموتى عند البعث، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. قال الله جل جلاله "قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ" ﴿الجمعة 6﴾ أَوْلِيَاءُ للهِ: أنصار لله تعالى. قل أيها الرسول للذين تمسكوا بالملة اليهودية المحرَّفة: إن ادَّعيتم كذبًا أنكم أحباء الله دون غيركم من الناس، فتمنَّوا الموت إن كنتم صادقين في ادِّعائكم حب الله لكم.

تكملة للحلقة السابقة جاء في تفسير الميزان للعلامة السيد الطباطبائي: قوله تعالى "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ" ﴿المائدة 55-56﴾ عرفت في البحث عن الآيات السابقة أعني قوله: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ" (المائدة 51) (الآيات) أن ولاية النصرة لا تلائم سياقها، وأن خصوصيات الآيات والعقود المأخوذة فيها وخاصة قوله: "بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ" وقوله: "وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ" لا تناسبها فإن عقد ولاية النصرة واشتراطها بين قومين لا يوجب صيرورة أحدهما الآخر ولحوقه به، ولا أنه يصح تعليل النهي عن هذا العقد بأن القوم الفلاني بعضهم أولياء بعض بخلاف عقد ولاية المودة التي توجب الامتزاج النفسي والروحي بين الطرفين، وتبيح لأحدهما التصرف الروحي والجسمي في شئون الآخر الحيوية وتقارب الجماعتين في الأخلاق والأعمال الذي يذهب بالخصائص القومية. على أنه ليس من الجائز أن يعد النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله وليا للمؤمنين بمعنى ولاية النصرة بخلاف العكس فإن هذه النصرة التي يعتني بأمرها الله سبحانه، ويذكرها القرآن الكريم في كثير من آياته هي النصرة في الدين وحينئذ يصح أن يقال: إن الدين لله بمعنى أنه جاعله وشارع شرائعه فيندب النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله أو المؤمنون أو هما جميعا إلى نصرته أو يدعوا أنصارا لله في ما شرعه من الدين كقوله تعالى: "قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ" (الصف 14)، وقوله تعالى: "إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ" (محمد 7)، وقوله تعالى: "وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ ـ إلى أن قال: لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ" (ال عمران 81)، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ويصح أن يقال: إن الدين للنبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله بمعنى أنه الداعي إليه والمبلغ له مثلا، أو إن الدين لله ولرسوله بمعنى التشريع والهداية فيدعى الناس إلى النصرة، أو يمدح المؤمنون بالنصرة كقوله تعالى: "وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ" (اتلاعراف 157)، وقوله تعالى: "وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ" (الحشر 4)، وقوله تعالى: "وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا" (الانفال 72)، إلى غير ذلك من الآيات. ويصح أن يقال: إن الدين للنبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله وللمؤمنين جميعا، بمعنى أنهم المكلفون بشرائعه العاملون به فيذكر أن الله سبحانه وليهم وناصرهم كقوله تعالى: "وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ" (الحج 40)، وقوله تعالى: "إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ" (غافر 51)، وقوله تعالى: "وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ" (الروم 47) إلى غير ذلك من الآيات. لكن لا يصح أن يفرد الدين بوجه للمؤمنين خاصة، ويجعلوا أصلا فيه والنبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله بمعزل عن ذلك، ثم يعد صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله ناصرا لهم فيما لهم، إذ ما من كرامة دينية إلا هو مشاركهم فيها أحسن مشاركة، ومساهمهم أفضل سهام ؛ ولذلك لا نجد القرآن يعد النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله ناصرا للمؤمنين ولا في آية واحدة، وحاشا ساحة الكلام الإلهي أن يساهل في رعاية أدبه البارع. وهذا من أقوى الدليل على أن المراد بما نسب إلى النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله من الولاية في القرآن هو ولاية التصرف أو الحب والمودة كقوله تعالى: "النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" (الاحزاب 6)، وقوله تعالى: "إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا" (المائدة 55) (الآية)، فإن الخطاب للمؤمنين، ولا معنى لعد النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله وليا لهم ولاية النصرة كما عرفت. فقد ظهر أن الآيتين أعني قوله تعالى: "إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ" إلى آخر الآيتين لا تشاركان السياق السابق عليهما لو فرض أنه متعرض لحال ولاية النصرة، ولا يغرنك قوله تعالى في آخر الآية الثانية: "فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ"، فإن الغلبة كما تناسب الولاية بمعنى النصرة، كذلك تناسب ولاية التصرف وكذا ولاية المحبة والمودة، والغلبة الدينية التي هي آخر بغية أهل الدين تتحصل باتصال المؤمنين بالله ورسوله بأي وسيلة تمت وحصلت، وقد قرع الله سبحانه أسماعهم ذلك بصريح وعده حيث قال: "كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي" (الممتحنة 21)، وقال: "وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ" (الصافات 173).

عن كتاب نفحات القرآن للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: المكتوب على‌ أبواب الجنّة: إنّ المكتوب على‌ باب كل بناية يعكس عادة المحتوى‌ والهدف الحقيقي لتلك البناية، ويتبيّن من الروايات الإسلامية وجود كتابات على‌ أبواب الجنّة تستوجب التأمل، وأنّ التمعّن في مدلولات تلك الروايات يضفي عمقاً أبعد على‌ ما ذكرناه آنفاً بشأن معاني أبواب‌ الجنّة ويستخلص منها حقائق أكثر سعة وأهميّة. من جملة ذلك الحديث الوارد عن جابر بن عبد اللَّه نقلًا عن النبي صلى الله عليه و آله: (مكتوب على‌ باب الجنّة لا إله إلّااللَّه محمد رسول اللَّه، علي أخو رسول اللَّه). ونظراً لكون الحديث أعلاه مذكوراً في الكثير من كتب الشيعة والسنّة وبعبارات متباينة، فهو يبيّن مدى‌ أهميّة هذه الأسس الثلاثة في دين الإسلام. قال الإمام الصادق عليه السلام في حديث له: (على‌ باب الجنّة مكتوب الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر). فيشير هذا الحديث إلى‌ أنّ أحد المبادي‌ء الأساسية لدخول الجنّة، هو الاهتمام بالمشاكل المالية للفقراء والمساكين في المجتمع وتقديم العون لهم. وأخيراً جاء في حديث آخر شرحٌ لما جرى‌ في المعراج ومشاهدة الجنّة والنّار في ذلك السفر، فورد فيه أنّ النبي صلى الله عليه و آله قال: (للجنة ثمانية أبواب على‌ كل باب منها أربع كلمات كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بها وللنار سبعة أبواب على‌ كل باب منها ثلاث كلمات كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بها فقال لي جبرئيل: اقرء يامحمد عليّ ما على‌ الأبواب فقرأت ذلك؛ أما أبواب الجنّة فعلى‌ أول باب منها مكتوب: لا إله إلّااللَّه محمد رسول اللَّه علي ولي اللَّه لكل شي‌ء حيلة وحيلة العيش أربع خصال: القناعة، وبذل الحق، وترك الحقد، ومجالسة أهل الخير، وعلى‌ الباب الثاني مكتوب: لا إله إلّا اللَّه محمد رسول اللَّه علي ولي اللَّه لكل شي‌ء حيلة وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال مسح رؤوس اليتامى‌ والتعطف على‌ الأرامل والسعي في حوائج المؤمنين والتفقد للفقراء والمساكين، وعلى‌ الباب الثالث مكتوب: لا إله إلّااللَّه محمد رسول اللَّه علي ولي اللَّه لكل شي‌ء حيلة وحيلة الصعبة في الدنيا أربع خصال قلة الكلام وقلة المنام وقلة المشي وقلة الطعام، وعلى‌ الباب الرابع مكتوب: لا إله إلّااللَّه محمد رسول اللَّه علي ولي اللَّه من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم والديه من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو يسكت، وعلى‌ الباب الخامس مكتوب: لا إله إلّااللَّه محمد رسول اللَّه علي ولي اللَّه، من أراد أن لا يُظلم فلا يظلِم ومن أراد أن لا يُشْتَتم فلا يَشتِتم ومن أراد أن لا يُذَل فلا يذِل ومن أراد أن يتمسك بالعروة الوثقى‌ في الدنيا والآخرة فليقل لا إله إلّااللَّه محمد رسول اللَّه علي ولي اللَّه، وعلى‌ الباب السادس مكتوب: لا إله إلّااللَّه محمد رسول اللَّه علي ولي اللَّه من أراد أن يكون قبره وسيعاً فسيحاً فليبنِ المساجد ومن أراد أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليسكن المساجد ومن أحب أن يكون طرياً مطرّاً لا يبلي فليكنس المساجد ومن أحب أن يرى‌ موضعه في الجنّة فليفرش المساجد بالبسط، وعلى‌ الباب السابع مكتوب: لا إله إلّا اللَّه، محمد رسول اللَّه، علي ولي اللَّه، بياض القلب في أربع خصال: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وشراء الأكفان، وردّ القرض، وعلى‌ الباب الثامن مكتوب: لا إله إلّااللَّه، محمد رسول اللَّه، علي ولي اللَّه، من أراد الدخول من هذه الأبواب فليتمسك بأربع خصال: السخاء، وحسن الخلق، والصدقة، والكف عن أذى عباد اللَّه تعالى‌). إنّ الأبعاد التربوية والإنسانية لهذا الحديث شاملة وواضحة، وتبيّن أنّ دخول جنان الخلد رهين بأيِّ أعمال وصفات.

جاء في مركز الابحاث العقائدية: السؤال: ما هي حقيقة الشهادة الثالثة في الأذان؟ هل وصّى بها رسول الله صلى الله عليه وآله، أم أنّها أضيفت بعد فترة؟ الجواب: قد اتفق علماء الشيعة الإمامية على جواز الشهادة الثالثة في الأذان. ولكن ذهب بعضهم الى انّها جزء مستحب من أجزاء الاذان، كما هو الحال في القنوت بالنسبة الى الصلاة. وذهب أكثر فقهائنا الى أنّها مستحبّة لا بقصد الجزئية ـ أي ليست جزء ولا فصلا من فصول الاذان ـ مستفيدين الاستحباب من بعض العمومات والاطلاقات في الروايات المؤكّدة على المقارنة بين اسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله واسم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كما هو الحال في الصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بعد الشهادة الثانية. ومن تلك العمومات والاطلاقات: 1- روي عن الامام جعفر الصادق عليه السلام انه قال: (فإذا قال أحدكم لا اله إلاّ الله محمداً رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين). (الاحتجاج: 158). والحديث لم يتقيد بزمان ولا مكان ولا في فعل خاص فهو عام يشمل الاذان وغيره. ومضافا الى هذه الرواية نجد في روايات العامّة ما يدعم مفاد هذه الرواية. 2- عن أبي الحمراء عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (لمّا اسري بي الى السماء إذا على العرش مكتوب لا إله إلاّ الله، محمد رسول الله ايّدته بعلي).(الشافي / القاضي عياض: 138، المناقب / ابن المغازلي: 39، الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشّرة: 2 / 227، درر السمطين: 120، الدر المنثور / السيوطي: 4 / 153، الخصائص الكبرى / السيوطي: 1 / 7). 3- عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (أتاني ملك فقال: يا محمّد واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا. قلت: على ما بعثوا ؟ قال: على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب). (معرفة علوم الحديث / الحاكم النيسابوري: 96). 4- عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (لو علم الناس متى سمّي علي أمير المؤمنين ما انكروا فضله، سمّي أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسد، قال الله تعالى: وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم واشهدهم على انفسهم الست بربّكم ـ قالت الملائكة ـ بلى فقال: أنا ربّكم محمد نبيّكم علي أميركم). (فردوس الاخبار / الديلمي: 3 / 399). 5 - رواية يرويها السيد نعمة الله الجزائري عن شيخه المجلسي مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (يا علي اني طلبت من الله ان يذكرك في كل مورد يذكرني فأجابني واستجاب لي). ففي كل مورد يذكر رسول اللهصلى الله عليه وآله يذكر علي معه والاذان من جملة الموارد. ومن شواهد ذلك من كتب السنّة قوله صلى الله عليه وآله للامام أمير المؤمنين عليه السلام: (ما سئلت ربّي شيئا في صلاتي إلاّ اعطاني وما سألت لنفسي شيئا إلاّ سألت لك). (مجمع الزوائد: 9 / 110، كنز العمّال: 13 / 113، الرياض النضرة: 2 / 213). والخلاصة: ان الشهادة للامام امير المؤمنين عليه السلام بالولاية في الاذان عند أكثر علماءنا مكمّلة للشهادة الثانية بالرسالة ومستحبة في نفسها وان لم تكن من اجزاء الاذان. (انظر: منهاج الصالحين للسيّد السيستاني 1: كتاب الصلاة- المقصد الخامس: أفعال الصلاة وما يتعلق بها المبحث الأول: الأذان والإقامة). ونلفت انتباهكم الى أن ما قد يفهم من ظاهر كلمات بعض الأعلام من منعها في الأذان، فهو وقوعها على نحو الجزئية لا على نحو أنها مستحبة في نفسها.