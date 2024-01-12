مفردات في القرآن والسنة لها علاقة بالزهراء عليها السلام (بضعة) (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في معاني القرآن الكريم: بضع البضاعة: قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة، يقال: أبضع بضاعة وابتضعها. قال تعالى: "هذه بضاعتنا ردت إلينا" (يوسف 65) وقال تعالى: "ببضاعة مزجاة" (يوسف 88)، والأصل في هذه الكلمة: البضع وهو جملة من اللحم تبضع. وعن تفسير غريب القرآن لفخر الدين الطريحي النجفي: (بضع) البضاعة: قطعة من المال، وقوله: "اجعلوا بضاعتهم في رحالهم" (يوسف 62) يعني إنه وكل بكل رجل واحدا، يعني بضاعتهم التي شروا بها الطعام وكانت نعالا وأدما، و "بضع سنين" (الروم 4) يقال: لما بين الثلاثة إلى التسع أو عشرة بضع، وأصح الأقوال إنه لبث في السجن سبع سنين عدد حروف الكلمتين.

عن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى "بضع سنين" (الروم 4)، لأنّ‌ (البضع) في قاموس اللغة وعلى‌ حد قول الراغب في المفردات: هو بمعنى حصة من العدد عشرة، فكل مايقع بين الثلاثة والعشرة يقال له: بضع، وقال البعض: إنّ البضع يطلق على‌ العدد الذي يكون أكثر من خمسة وأقل من عشرة. وجاء في معجم مقاييس اللغة أيضاً أنّ‌ (البضع) هو العدد الذي يقع بين الثلاثة والعشرة. أنّ علياً مولى المؤمنين ووصي النبي صلى الله عليه و آله وفاطمة البضعة الأحمدية والجزء المحمدي وأمّا الحسنان فالروح والريحان وسيدا شباب الجنان.

تكملة للحلقة السابقة جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم ‌السلام: الاستعمالات الفقهية والكلامية: أستفيد من حديث البضعة لإثبات بعض الأبحاث الكلامية، منها: عصمة السيدة فاطمة عليها السلام: استند المتكلمون على هذا الحديث لإثبات عصمة السيدة الزهراء عليها السلام وبيّن آية الله السبحاني وهو من علماء الشيعة أن روايات البضعة تدل على أنّ رضا السيدة فاطمة عليها السلام وسخطها هو المعيار في رضا الله ورسوله وسخطهما، وبما أنّ الله لا یرضیه ولا یسرّه إلا العمل الصالح، ولا یرضی بارتکاب الذنب ومخالفة أوامره، فلو أن السيدة الزهراء عليها السلام ارتكبت خطيئة لرضیت بشيء لا یرضی به الله، في حين أن حديث البضعة، يُبين أن هناك صلة وثيقة بين رضا الله ورضا فاطمة عليها السلام. أفضلية السيدة فاطمة عليها السلام على نساء العالم: استند المفسر السني شهاب الدين الآلوسي (وفاة 1270 هـ) إلى هذا الحديث في تفسير آية " وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ” (ال عمران 42) على أفضلية السيدة فاطمة عليهم السلام. إثبات أحقية السيدة فاطمة في قضية فدك:ا عندما كانت السيدة الزهراء عليها السلام في فراش المرض استدلّت بهذا الحديث في احتجاجها مع الشيخين أنّ الحق معها عليها السلام. كما استند إلى هذا الحديث لوجوب تعظيم مقام أهل البيت عليهم السلام، وعدم قبول شهادة الولد على الوالد وعكسها، وتحريم الزواج من الأمهات والبنات، وضرورة إكرام الوالدين، وجواز زيارة النساء للقبور. الطعن في الإمام علي عليه السلام بناء على حديث البضعة: ذكرت بعض الأخبار في المصادر السنّية أن الحديث صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، في قضية خطبة الإمام علي عليه السلام من بنت أبي جهل، وبناء على ما أورده ابن حنبل (وفاة 241 هـ) عن عبد الله بن الزبير أن الإمام علي عليه السلام تحدث عن خطبته من بنت أبي جهل، وبلغ ذلك الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، فقال: (إنّما فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤذيني ما آذَاها)، وقد ورد هذا الخبر في جملة من المصادر وبتعابير مختلفة. واعتبر المتكلم الشيعي السيد المرتضى (355 – 436 هـ) أن هذه الأخبار موضوعة، وبناء على رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام أن هذه القضية مزيفة ولا واقع لها. ومن رواة هذا الخبر هو أبو هريرة المتهم بـوضع الحديث، كما أن الحسين الكرابيسي ومسور بن مخرمة الزهري من الرواة لهذا الخبر وهما في علم الرجال من الضعفاء ، وبناء عليه؛ فالروايات الواردة عنهما مرفوضة ولا يعول عليها، وذكر السيد المرتضى أن الكرابيسي من النواصب ويعادي أهل البيت عليهم السلام، ويضيف السيد مرتضى أنه لو صحّ خبر هذه القضية لاستفاد منه أعداء الإمام علي عليه السلام كبني أمية وأعوانهم، لتشويه شخصيته عليه السلام والوصول إلى غاياتهم. وتطرق الباحث في تاريخ الإسلام جعفر مرتضى العاملي إلى قضية خطبة الإمام علي عليه السلام من بنت أبي جهل، معتبرا أن الأخبار الواردة في هذا الشأن متعارضة، وأورد ثلاثة عشر دليلا في الرد على هذه القضية.

جاء عن مركز الرصد العقائدي هل يوجد سند معتبر لحديث (فاطمة بضعة مني) عند الشيعة؟ هذا الحديث هو من الأحاديث الثابتة الصدور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتصافق الفريقين سنة وشيعة على روايته والإذعان له. أما عندنا فقد رواه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتبه المتعددة كالأمالي (ص 165 و 175 و 574)، وكتاب الخصال (ص 573)، وكتاب علل الشرائع (ج1 ص 185)، بطرق متعددة، وهذا التعدد يوجب تظافر الرواية ويجعلها معتبرة جزماً. كما ذكره الشيخ الصدوق في كتابه (الفقيه) الذي يجزم باستخراجه من الكتب المعتبرة والمشهورة (ج4 ص 175). كما توجد للحديث طرق أخرى متعددة في كتبنا، ككتاب كفاية الأثر للخزار القمي (ص 37 و 63) وكتاب دلائل الإمامة للطبري (ص 135)، وغيرها. فالحديث معتبر عندنا من الناحية السندية لتعدد طرقه، ولا مجال للطعن فيه أبداً. وإن شئت خذ هذا السند الصحيح للرواية من كتاب (دلائل الإمامة ص 135) الذي رواه العلامة محمد بن جرير الطبري الثقة (رجال النجاشي ص 376) عن أبي الحسين محمد بن هارون بن موسى التلعكبري الثقة (لأنه من مشائخ النجاشي، ومشائخ النجاشي كلهم ثقات في تحقيق معروف عند محققي الإمامية) عن أبي علي محمد بن همام بن سهيل الثقة (رجال النجاشي ص 295) عن أحمد بن محمد الأشعري الثقة (رجال النجاشي ص 216) عن عبد الرحمن بن نجران الثقة (رجال النجاشي ص 235) عن عبد الله بن سنان الثقة ( رجال النجاشي ص 214) عن ابن مسكان الثقة (رجال النجاشي ص 214)عن أبي بصير الثقة (رجال النجاشي ص 411) عن الإمام الصادق عليه السلام. وعن موقع حيدريون: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما فاطمة بضعة منّي فمن أغضبها فقد أغضبني (بحار الأنوار للمجلسي الجزء الـ 43 صفحة 26 عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام) ومرةً أُخرى نفس الحديث يرويه الإمامية بسند صحيح: فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقدآذاني ومن آذاني فقد آذى الله (محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب دلائل الإمامة: هو محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي. أبو جعفر. وقال عنه النجاشي: جليل من أصحابنا، كثير العلم، حسن الكلام، ثقة في الحديث. له كتاب المسترشد في الإمامة. رجال النجاشي2- برقم 1025 ص 289. قال

عنه الطوسي : محمد بن جرير بن رستم الطبري الكبير، يكنى أبا جعفر، دَيّنٌ فاضل، وليس هو صاحب التاريخ، فانه عامي المذهب، وله كتب جماعة، منها كتاب المسترشد.

تكملة للحلقة السابقة جاء عن سماحة العلامة منير الخباز الزهراء عليها السلام بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم: المعنى الثالث: (يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها) هذا التعبير ورد أيضا في خطبة الحسين عندما خرج من مكة المكرمة، قال: «رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين» يقول العلماء: هذا التعبير إشارة إلى مدلول أعظم من العصمة، هناك عصمة، وهناك مرآتية، والمرآتية أعظم درجة من العصمة، لو كان الرسول يريد أن يفهم الأمة أن فاطمة معصومة لقال: لا ترضى إلا بما يرضى الله، ولا تغضب إلا على ما يغضب الله، لكنه قال: (يرضى الله لرضاها) يعني أن رضا الله دائر مدار رضاها، وهذا أعظم من العصمة، وغضب الله دائر مدار غضبها، هذا التعبير دوران رضا الله مدار رضاها، إشارة إلى مرتبة المرآتية وهي أعلى مرتبة من العصمة، يعني أن فاطمة مرآة لله، يعرف من رضاها رضا الله، يعرف من غضبها غضب الله، يعرف من ميولها ما يريده الله تبارك وتعالى، فاطمة مرآة صافية لله تبارك وتعالى، من رضاها ينعكس رضاه، من إرادتها تنعكس إرادته، إرادتها مندكة في إرادته، فهي مظهر له، مظهر لرضاه، مظهر لإرادته، مظهر لعلمه وحكمته تبارك وتعالى. هذه المرأة العظيمة، الجليلة، سيدة نساء العالمين، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت: يا رسول الله ومريم؟ قال: مريم سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. وكانت حبيبة أمها خديجة، وأقرب الناس إلى أبيها وإلى أمها، وفي المرض الذي مرضته خديجة وتوفيت فيه استدعتها وكانت صغيرة، قالت لها: بنية إن عندي طلبا من أبيك أستحي أن أقوله له، فأنت قوليه لأبيك حتى يلبي لي هذا الطلب، قالت: قولي يا أماه، قالت: إني أريد من أبيك المصطفى قميصه الذي يلبسه إذا نزل عليه الوحي، أريد أن يكفنني به كي يقيني من وحشة القبر ومن ظلمته، جاءت فاطمة إلى النبي قالت: يا رسول الله، أمي تريد قميصك الذي تلبسه عندما ينزل عليك الوحي، تريد أن تكفن به، قال: إن الله أنزل لها كفنا من الجنة، وأعد لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، قال: هي مع ذلك تريد قميصك، قال: إن شاء الله، أعطاها قميصه الذي يلبسه عندما ينزل عليه الوحي، أعطاه لخديجة تكفن به. كانت أم أيمن إلى جانب خديجة في مرضها الذي توفيت فيه، وهذه أم أيمن كانت مصاحبة لبيت رسول الله، منذ أن كان النبي صغيرا هي مصاحبة لآمنة بنت وهب، بعد ذلك صارت مصاحبة لفاطمة بنت أسد ومصاحبة لخديجة بنت خويلد، قريبة من بيت آل رسول الله، أم أيمن جاءت عند خديجة فرأتها تبكي، قالت: ما يبكيك يا خديجة وأنت أم المؤمنين، ونصرت رسول الله، وبذلت ما عندك في سبيله، قالت: ما أبكي لنفسي، قالت: لم تبكين؟ قالت: أبكي لحبيبتي فاطمة، فهي ستبقى يتيمة من بعدي وهي صغيرة السن، قالت لها: أبوها إلى جانبها، رسول الله يرعاها ويعطف عليها، قالت: مالهذا بكيت، وإنما تذكرت ليلة زفافها، من عادة البنت إذا زفت إلى زوجها، وخرجت من بيت أبيها تلتفت إلى أمها، وتعانق أمها إلى صدرها وتودعها، وابنتي فاطمة ليلة زفافها تلتفت يمينا شمالا فلا ترى أمها إلى جانبها، فينكسر خاطرها، ويتأثر قلبها، وأنا أبكي لهذه الصورة، قالت: لا عليك أنا أقوم مقامك في تلك الليلة، أنا أحل محلك تلك الليلة. في ليلة زفاف فاطمة إلى أمير المؤمنين، لما أرادت أن تخرج فاطمة من الدار دار رسول الله وإذا بأم أيمن أقبلت، ضمتها إلى صدرها، قبلتها وقالت: هذه القبلة نيابة عن أمك خديجة، ثم أخرجت بيديها قرطين جميلين علقتهما على أذني فاطمة، قالت: فاطمة هاذان القرطان هدية من أمك خديجة، وأنا الواسطة في هاذين القرطين يا فاطمة، حافظي على هاذين القرطين فهذه هدية ثمينة، أريد أن أدخل عليك وأرى هاذي القرطين في أذنيك دائما.