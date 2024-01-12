مسجد السهلة ومن بناه

اثيرت شبهات حول مسجد السهلة والروايات التي نقلت عنه غير حقيقية والدليل عندهم انه لماذا لم يصل فيه الامام علي بن ابي طالب {ع} خلال خلافته بالكوفة.؟.وانه لم مشيدا خلاف فترة امامة الامام الصادق{ع} وكيف وصل اليه الامام محمد بن الحسن المهدي المنتظر{عج} وما علاقة النبي ادريس والعبد الصالح به.

** الجواب: ورد عن تاريخ مسجد السهلة وبناءه . انه تم تشييده في القرن الاول الهجري. وهذا الذي ادخل الشك بوجوده كمسجد جاء بناءه متأخرا عن المقامات الموجوده فيه. هذه الشبهات لا تستند على ثقافة واطلاع تاريخي, لان تشييد المسجد يختلف عن وجود ارض المسجد .وقد شيده في القرن الاول بنو ظفر وهؤلاء بطنٌ من الأنصار نزلوا الكوفة؛ وسمي المسجد باسمهم. ثمّ إنّ المسجد عُرِف بـالسَّهْلة وهي التسمية المتداولة حاليّاً. والسهلة نسبة لمقبرة من مقابر الكوفة القديمة.

وهذه الرواية تبين ان مقبرة السهلة كانت مقبرة قبل ان يكشف الامام الصادق{ع} قبر جده امير المؤمنين{ع} ويكون قد صلا في ذلك المسجد اثناء تواجده في مدرسة جامع الكوفة. ورد أن الصادق{ع}سأل العلاء بن رزين : أتصلّي في المسجد الذي تسمونه مسجد السهلة ونحن نسميه مسجد القرى؟أجابه : اني لأصلي فيه جعلت فداك [ كتاب قرب الإسناد/ ۷٤.] اما من يقول ان الامام علي لم يصل فيه .. اليك الرولاية والمصدر:{ ذكره الامام علي{ع}ضمن المساجد المباركة في الكوفة, قال: {وإن مسجد السهلة مناخ الخضر{ع}ما أتاه مغموم إلا فرج الله عنه}. (البلدان ـ ابن الفقيه : ص ۱۷٤.) اما تاريخ المسجد كارض ومن عاش عليها.

تقول الروايات ان مسجد السهلة بيت إدريس النبيّ {ع} الَّذي كان يخيّط فيه ويصلّي فيه، عن الباقر {ع}قال لجماعة فيهم أبان بن نعمان: أيّكم له علم بعمّي زيد بن عليّ {ع}فقال ابان أنا، أصلحك اللّه .قال: وما علمك به؟ قال: كنّا عنده ليلة، فقال: هل لكم في مسجد السهلة؟ فخرجنا معه إليه، فوجدنا منه اجتهادا كما قال . فقال أبو عبد اللّه الصادق{ع} كان مسجد السهلة بيت إبراهيم{ع} الَّذي خرج منه إلى العمالقة، وكان بيت إدريس{ع}الَّذي كان يخيط فيه، وفيه مناخ الراكب ـ يعني الخضر{ع}ثمّ قال:وما أتاه مكروب قطّ، فصلّى فيه ما بين العشاءين ودعا اللّه ، إلاَّ فرَّج اللّه عنه .وعنه{ع} : كأنّي أرى نزول القائم{ع} في مسجد السهلة بأهله وعياله .قلت: ويكون منزله؟

قال: نعم، هو منزل إدريس{ع}، وما بعث اللّه نبيّا إلّا وقد صلّى فيه، والمقيم فيه كالمقيم في فُسطاط رسول اللّه{ص} ثم قال: أما إنّي لو كنت بالقرب منكم ما صلّيت صلاةً إلّا فيه، ثمّ إذا قام قائمنا انتقم اللّه لرسوله وال بيته اجمعين { المصادرــ} قصص الأنبياء ، ص ۸۰، ح 4۳؛ المزار الكبير، ص4 13 ح ۷؛ بحار الأنوار، ج ۵۲، وص ۳۱۷،... وج ۱۷۷، ص ۳۸۱، ح ۱۹۱، وكتاب مستدرك الوسائل، ج ۳، ص 313، وإثبات الهداة، ج ۳، ص ۵۸۳، وكتاب بشارة الإسلام، ج ۲، ص 233؛ ومعجم الإمام المهدي{ع}ج ۳، ص ۵۰۳،.. وهناك عشرات اقول عشرات المصادر التي تبين ان مسجد السهلة موجود في زمن ابراهيم ويونس.

الشيخ عبد الحافظ البغدادي