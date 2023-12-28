مفردات ولادة السيد المسيح عليه السلام في القرآن الكريم (فريا)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في تفسير الميسر: قال الله تعالى عن فريا "فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا" ﴿مريم 27﴾ فريا صفة، فرياً: عظيماً منكراً. أو عجيباً. أو مُحَيَّراً. و الفريّ: العجيب. و المعنى: لقد جئتِ شيئاً يُتحير منه و يتعجب منه. شَيْئًا فَرِيًّا: عظيما منكرا. فأتت مريم قومها تحمل مولودها من المكان البعيد، فلما رأوها كذلك قالوا لها: يا مريم لقد جئت أمرًا عظيمًا مفترى. وعن تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى "فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا" ﴿مريم 27﴾ "فأتت به قومها تحمله" حال فرأوه "قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا" عظيما حيث أتيت بولد من غير أب.

جاء في تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى "فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا" (مريم 27) أي: فأتت مريم بعيسى حاملة له وذلك أنها لفته في خرقة وحملته إلى قومها "قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا" أي: أمرا عظيما بديعا إذ لم تلد أنثى قبلك من غير رجل عن مجاهد وقتادة والسدي وقيل أمرا قبيحا منكرا من الافتراء وهو الكذب عن الجبائي. وعن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: الضميران في "به" و "تحمله" لعيسى، والاستفهام إنكاري حملهم عليه ما شاهدوه عن عجيب أمرها مع ما لها من سابقة الزهد والاحتجاب وكانت ابنة عمران ومن آل هارون القديس، والفري هو العظيم البديع وقيل: هو من الافتراء بمعنى الكذب كناية عن القبيح المنكر والآية التالية تؤيد المعنى الأول، ومعنى الآية واضح. وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: وضعت مريم وليدها ، فحملته إلى قومها ، وهي آمنة مطمئنة لأن الحمل الذي تسبب في اتهامها هوأصدق شاهد على نزاهتها "قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا " (مريم 27) بدعواك الحمل من غير دنس ومواقعة انها محض افتراء. وعن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: وأخيراً رجعت مريم عليها السلام من الصحراء إِلى المدينة وقد احتضنت طفلها "فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ" فلمّا رأوا طفلا حديث الولادة بين يديها فغروا أفواههم تعجباً، فقد كانوا يعرفون ماضي مريم الطاهر، وكانوا قد سمعوا بتقواها وكرامتها، فقلقوا لذلك بشدّة، حيت وقع شك بعضهم وتعجّل آخرون في القضاء والحكم وأطلق العنان للسانه في توبيخها وملامتها، وقالوا: إِن من المؤسف هذا الإِنحدار مع ذلك الماضي المضيء، ومع الأسف على تلوّث سمعه تلك الأسرة الطاهرة "قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا" (مريم 27).

الافتراء المشتمل على القذف حرام، إذ اتّهام أحد بالزنا أو بما يوجب الحدّ من الكبائر التي ورد الحديث عنها في القرآن الكريم. ويترتب عليه إقامة الحدّ على المفتري القاذف. ورد أنّ الافتراء على أهل الذمة والكتاب لا يوجب الحدّ بل فيه التعزير، عملًا برواية إسماعيل بن الفضل،قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: (لا، ولكن يعزّر). قال الله تبارك وتعالى "فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا" ﴿مريم 27﴾ فريا بمعنى العظيم أو العجيب، وفي الأصل من مادة فري، أي قص وقطع الجلد إما لإصلاحه أو إفساده، كلمة يأتي ايضا بمعنى وصل بشكل مفاجئ "فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا" (مريم 27) واتت وهي عارفة بينما القوم لا يعرفون فاستخدم الفعل جئت كما في قوله تعالى "يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ" (مريم 43).

جاء في الموسوعة الحرة: الافتراء لغةً: مصدر افترى يفتري افتراءً: إذا كذب، وفرى كذبًا فريًا: اختلقه. والفرى: جمع فرية وهي الكذبة. اصطلاحًا: قال العسكري: (الافتراء:الكذب في حقِّ الغير بما لا يرتضيه). قال السيوطي: (الافتراء: اختراع قضية لا أصل لها). قال الكفوي: (الافتراء: هو العظيم من الكذب، يقال لمن عمل عملًا فبالغ فيه: إنه ليفري الفرى. ومعنى افترى: افتعل واختلق ما لا يصحُّ أن يكون، وما لا يصحُّ أن يكون أعمُّ مما لا يجوز أن يقال، وما لا يجوز أن يفعل). والفرية: الكذب. فرى كذبا فريا وافتراه: اختلقه. ورجل فري ومفرى وإنه لقبيح الفرية، والفرية من الكذب، وافترى الكذب يفتريه اختلقه، وفرى فلان كذا إذا خلقه، وافتراه: اختلقه، والاسم الفرية. الفرى: جمع فرية وهي الكذبة، وأفرى أفعل منه للتفضيل. والفري: الأمر العظيم. وفلان يفري الفري إذا كان يأتي بالعجب في عمله. وفريت: دهشت وحرت). وجاء في دراسات قرآنية لغوية تاريخية آثارية: ذكر أهل اللغة والمفسرون أن أحد معاني جاء هو معنى: فَعَلَ وأحْدَثَ. جئت شيئا حسنا: إذا فعلته، وعلى هذا المعنى،أي معنى فعل وأحدث قال الله سبحانه وتعالى "لَقَدْ جِئتِ شيئاً فَرِيًّا" (مريم 27) ويرد في كلامهم لازماً ومُتعدِّياً اي لقد جئت بشيء منكر وفعلت فعلأ غيرمعروف، وقوله"قَالُوا يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا" (مريم 27) قالوا لها: يا مريم لقد جئت بأمر عجيب، وأحدثت حدثا عظيما فقالوا منكرين: "لَقَدْ جِئتِ شيئاً فَرِيًّا" (مريم 27) أي جئت بأمر عظيم. جاء عن مركز الأبحاث العقائدية عن حقيقة المسيح في الاسلام للكاتب علي الشيخ: و بعد الولادة رجعت مريم الى قومها وهي حاملة المسيح عليه السلام على صدرها، فلما رأوا طفلا حديث الولادة معها، أسرعوا الى اتهامها بالفحشاء والمنكر، وقالوا يا مريم لقد فعلت منكراً عظيماً، "قَالُوا يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً" (مريم 27). و الفرية هي الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال.

وعن الخلق الاعجازي في ولادة مريم عليها السلام يقول الدكتور محمد حسين الصغير الصغير: ، وقد ولد عيسى دون أب، وكان حقيقة واقعة لا تجحد ، وتختتم القصة بمثولها أمام قومها، ليتجلى المحور الإعجازي لهم، ويخشعوا صامتين ، وهكذا كان، قال تعالى "فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (27) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي المَهْدِ صَبِيًّا (29) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (32) وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33)" (مريم 27-33). ويستخلص من هذا أن مريم حينما جاءت به قومها، جوبهت مباشرة بالاستنكار الشديد، وهذا ديدن الناس في إستعجال الأمر وقالة السوء، وقلق الوضين، فأشارت إليه بحرارة وعزم وإصرار، فأستغربوا إشارتها وعجبوا لها، وصرخوا بفظاعة تكليم الطفل في مهده، وهنا تبدو الآية الالهية الناطقة، لتحسم الأمر في حركة إرادية غير متوقعة وليست بالحسبان، قال إني عبد الله، أتاني الكتاب ، وجعلني نبياً إلى آخر ما قال، فأسقط بأيديهم، وأخذتهم الدهشة، وانحلّ كل إغلاق وإبهام، فآمن من آمن عن دليل، وأشرك من قال أنه ابن الله.