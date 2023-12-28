مفردات ولادة السيد المسيح عليه السلام في القرآن الكريم (سويا) (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله سبحانه "فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا" ﴿مريم 17﴾ "فاتخذت من دونهم حجابا" أرسلت سترا تستتر به لتفلي رأسها أو ثيابها أو تغسل من حيضها، "فأرسلنا إليها روحنا" جبريل "فتمثل لها" ب لبسها ثيابها "بشرا سويا" تام الخلق. وعن تفسير الميزان للعلامة السيد الطباطبائي: وكذلك الروح المتعلقة بالملائكة من إفاضات الروح بإذن الله، وإنما لم يعبر في روح الملك بالنفخ والتأييد كالإنسان بل سماه روحا كما في قوله تعالى "فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا" (مريم 17)، وقوله"قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ" (النحل 102)، وقوله"نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ" (الشعراء 193) لأن الملائكة أرواح محضة على اختلاف مراتبهم في القرب والبعد من ربهم، وما يتراءى من الأجسام لهم تمثلات كما يشير إليه قوله تعالى "فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا" (مريم 17) وقد تقدم الكلام في معنى التمثل في ذيل الآية بخلاف الإنسان المخلوق مؤلفا من جسم ميت وروح حية فيناسبه التعبير بالنفخ كما في قوله"فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي" (الحجر 29).

عن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله عز وجل "فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا" (مريم 17) المراد بروحنا جبريل، وقد تمثل أمامها في صورة انسان تام الخلقة. وفي بعض التفاسير انه جاءها في صورة الإنسان لتأنس به، وفي تفسير ثان انها خافت منه وذعرت لهذه المفاجأة. غريب يقتحم عليها من غير استئذان، وهي في عزلتها؟ ان هذا لشيء مريب. وهذا القول أرجح وأصح بدليل انها فزعت. وجاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله عزت قدرته "فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا" (مريم 17) والروح أحد الملائكة العظام حيث تجسّد لمريم على شكل انسان جميل لا عيب فيه ولا نقص. إِنّ الحالة التي اعترت مريم في تلك اللحظة واضحة جدّاً، فمريم التي عاشت دائماً نقية الجيب، وتربّت في أحضان الطاهرين، وكان يضرب بها المثل بين الناس في العفة والتقوى... كم داخلها من الرعب والإِضطراب عند مشاهدة هذا المنظر، وهو دخول رجل أجنبي جميل في محل خلوتها.

جاء في موقع تامي عن العارف الشيخ حسن زاده آملي: حضور أهل البيت عليهم السلام عند المؤمن ساعة احتضاره: يقول آية الله العارف الشيخ حسن زاده آملي حفظه الله في كتابه رسالة نور على نور: صرحت عدة من الأحاديث الشريفة أن النبي الأكرم والأئمة الأطهار والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين يحضرون جميعاً سلام الله عليهم عند المؤمن ساعة احتضاره، وهذا الحضور هو التمثّل نفسه يحصل للمؤمن إثر تحقق إنقطاعه عن هذه النشأة. وهو صور لثمار معارفه وعقائده الحقة ونتيجة لأعماله، فإذا تحقق له مثل هذا الأنقطاع في غير وقت الاحتضار، حصلت له أنواع من التمثلات نظير ما ورد في قوله تعالى "فتمثل لها بشراً سويّا" (مريم 17)، لأن الملاك هو التمثل نفسه كما هو المستفاد من استخدام القرآن الكريم لقاء التفريع لفعل التمثل، أي أن التمثل متفرع على الأفعال السابقة وهي قوله تعالى "إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقيا * فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا" (مريم 16-17)، فقد قال سبحانه إثر ذلك: "فتمثل لها بشراً سويّا" (مريم 17). كما ينبغي التدبر بدقة وعمق في لام: "لها" فهي ليست لام إضافية اعتبارية كما في قولك: هذا المتاع لزيد، بل هي (لام) نسبية حقيقية كما في قوله تعالى: "له ملك السموات والأرض" (المائدة 120). وقد صرحت عدة أحاديث شريفة بأن حضور أولئك الأعاظم سلام الله عليهم هو بالتمثّل، ولكن يمكن القول إن حضورهم بالتمثل يكون لأكثر الناس، أما للأوحدي منهم فهو حضور بما فوق التمثل، فالأمر يرتبط بالدرجة التي تكون فيها روحك، فإذا كانت درجتها مثالية فهي تراهم عليهم السلام في مثالها، وإذا كانت درجتها عقلية، كان إدراكها لحضورهم عقلياً، فتدبر ترشد إن شاء الله تعالى.

عن کتاب القصص القرآنى للسيد محمد باقر الحكيم: الصوم الذي جعل آية لزكريا عليه السّلام: "قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا" (مريم 10) حيث قد أصبح هذا الصوم عبادة معروفة بينهم. وعن الخلق الاعجازي في ولادة مريم عليها السلام يقول الدكتور محمد حسين الصغير: وهنا الإرهاص التوقعي أن مريم عليها‌ السلام ستلد غلاماً زكياً، بعد أن إنتبذت من أهلها مكاناً شرقياً، وأتخذت لها من دونهم ستراً وحجاباً، فأرسل الله الروح الأمين جبرئيل عليه‌ السلام متمثلاً بشراً سوياً متكاملاً، فأستعاذت به من الله تعالىٰ إن كان تقياً، فأخبرها بأنه رسول الله ليهب لها هذا الغلام، فأنكرت ذلك لأنها لم يمسسها بشر ولم تك بغيّاً، وهنا يتجلىٰ البعد الاعجازي الجديد، في بيان هوان الأمر على الله، وفي جعله آية للعالمين"قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (21) فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22) فَأَجَاءَهَا المَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا (23) فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا (26)" (مريم 21-26).

جاء في دعاء عرفة للامام الحسين عليه السلام (و ابتدعت خلقي من مني يمنى، ثمّ أسكنتني في ظلمات ثلاث: بين لحم و جلد و دم لم تشهدني خلقي، و لم تجعل إليّ من أمري ثمّ أخرجتني إلى الدنيا تامّا سويّا).