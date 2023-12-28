مجلس حسيني ـــ مكانة المرأة في الحركة الاسلاميةـ ام البنين

أم الـبـنـيـن عليها الله قد سدلا جلباب فـضـلٍ به جبريل قـد نـزلا

عاشت مكرمة في بيت حيدرة كما يعـيشُ الذي للخلد قـد وصلا

أضحتْ تُـربي بني الزهراءِ تخدمهم كالأم صارت لهم ، أنـعم بها مثلا !

واستأثرت امها أكرم بـما نـطقتْ أم الـبـنين أنــا لا أرتـضي بـدلا

اسمي يهيج عليهم حزن أُمهمُ إن قيل :فاطم قـال:الدمع حي على ف

فلا أحبُّ بأنْ تـبكي لهـم مـقـلٌ ولا أحـــبُّ لـهـذا الـحـزن أنْ يـصـلا

أم البنين أنا والكل يـعـرفـني في كنيتي نبأً بـالـغـيب مـــــتـصلا

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ }{النساء:32}.

كتبت احدى المؤمنات موضوعا تبين فيه انها تشعر بالإحباط والالم بسبب عدم شمول المرأة بالقتال في ساحات الحرب اسوة بالرجل . خاصة ان القران فضل المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. فيكون دور المرأة اقل شانا عند الله { كما تقول هي} وهذا يبعث في قلبها الالم. فما سبب نزول الاية المباركة .. هناك اراء رائعة تبين اسباب نزول الاية .

**قالت أم سلمة : يا رسول الله ، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث وللرجال سهم كامل فأنزل الله تعالى : ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض). اذن سبب نزول الآية تمني النساء المساواة في [الجهاد والميراث].. الراي الثاني :هناك مجموعة من النساء سألن الجهاد قلن : وددنا لو أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال . فأنزل الله تعالى:( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض )

الراي الثالث :لما نزل قوله تعالى:( للذكر مثل حظ الأنثيين ) قال الرجال : إنا لنرجو أن نفضل على النساء {بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث} فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء ، وقالت النساء : إنا لنرجو أن يكون الوزر الذي علينا نصف ما على الرجال في الآخرة ، كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا . فأنزل الله ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ).

لمناقشة هذا الراي نلج الى القران الكريم لمعرفة صحة ما ذهبت اليه تلك المرأة المؤمنة. هل للرجل فضل عليها كونها وضع عنها القتال.؟ قبل ان نتصفح راي القران , اقول من حق هذه المرأة ان تتساءل لأنها تشعر بإنسانيتها ودورها في بناء الحياة. ..فهل تناسا القران دورها في الجهاد وفضل الرجل عليها .؟ بداية ورد ذكر المرأة في القرآن الكريم كثيرا بمختلف الالفاظ والصفات التي تطلق عليها ورتب عليها واجبات وحقوق كما جعل على الرجل واجبات وحقوق , اما الخطاب نحوها ..

** القران في خطابه { واقعي تماما } لا يجامل لان المخاطب هو الخالق يعرف الامتيازات [ونقاط القوة في جسم الانسان ذكر او انثى] مدى تحمله المشاق والمهمات الصعبة. في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، يبين الله تعالى مدى احترام القران { يعني الله} للانسان الكبير الملتزم كقوله تعالى: [إمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تَنْهَرْهُمَا وقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً] وقوله:[قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ].كلام في قمة الاخلاق!!. وفي الحديث الشريف {ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا] وقوله {ص}" إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم أنزلوا الناس منازلهم{ ناهيك عن عشرات الاحاديث التي تتوقف العبادات تماما الا باحترام الابوين وخاصة الام. جاء رجل إلى رسول الله (ص) قال: يا رسول الله.. من أحق الناس بحسن معاملتي؟ قال: أمك.. قال: ثم من؟.. قال: أمك.. قال: ثم من؟.. قال: أمك.. قال: ثم من؟.. قال: أباك).

** بين القران الكريم أهم القواعد الاخلاقية والتربوية التي يجدر بالمرأة أن تتحلى بها وهي التي يتبناها الاسلام. من اهمها .العفة .ثانيا الحياء ويشمل أ/الوقار في المشي والكلام المهذب في التخاطب ثالثا: الثياب والزينة والاحتشام في الملبس. واخيرا {الوفاء للزوج} .وتكون على عدة أشكال على راسها حفظ الاسرة وسمعتها ..والصبر عند وقوع الزوج بمصيبة في ماله او بدنه .والحداد عليه عند الموت ممثلا بالعدة الزوجية وهي اربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل.

ومن المسائل التي تخرج الزوجة من مستوى الزوجة الى مستوى المرأة هي اسباب واهية في غالبها . منها :.الغيرة .والتفاخر بالنسب. عدم ذكر أي فضل بينهما لان ما يعمله الزوج والزوجة هو من صلب وصميم واجبهما . { عدم الاستهزاء لو وجدت عاهة} اليك قصة: تزوج رجل من امراة وعاشا فترة ربع قرن كافضل زوجين. ولكن الرجل حدثت له حادثة في العمل فقد احدى عينيه, فكانت تعيره بعاهته وتناديه يا اعور. فاخبرها عدة مرات انه يتالم من كلامها . وهي فسرت ذلك انها تنتضر عليه بهذا العار كما تضن. فقام بقتلها.

سالة الحاكم عن اسمه وفترة زواجه منها والدافع الذي حمله لقتلها ,ذكر له التفاصيل . ثم نزلت دموعه واجهش بالبكاء فعجب القاضي وسالة لماذا تبكي.؟ قال كيف لا ابكي وانا احبها وعشت معها ربع قرن , قال : اذن لما قتلتها.؟ اجابه لان كلمتها كانت تنزل على قلبي كالصاعقة وحذرتها عدة مرات ولكنها لم ترعوي بل ازدادت. فقتلتها وانا نادم على ضياعها من حياتي. ولو احياها الله وعادت لقولها اقتلها مرة ثانية . هذه يذكرني بقول الشاعر طرفه بن العبد: وظُلمُ ذَوي القُربى أشدُّ مَضاضَةً -- على المَرءِ مِن وَقعِ الحُسامِ المُهنّدِ . من هنا جاء الاسلام وشدد على الزوجين من الظلم بالفعل والكلام.

**لأبين العفة وكيف اهتم اهل البيت[ع]بموضوع العفة عن امير المؤمنين{ع}قال: (عِفوا عن نساءِ الناس تَعف نساؤكم). وللإمام الصادق {ع} نفس المضمون. وموضوع العفة يبينه القران الكريم : حين يربي المراة على العفة يثير الى مكان العفة عندها :يقول تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} المراد بحفظ الفرج هو فرج المرأة، وفرج الرجل، ومعنى حفظ فرجها عن غير زوجها ، وحفظ فرجه عن غير زوجته خلاصة المعنى: أن المؤمنون والمؤمنات يجب حفظ فروجهم عن الزنا، واللواط .

لماذا قدم القران غض البصر قبل حفظ الفرج لدى الجنسين..؟ الجواب لان النظر يسبق أي عمل عن طريق العين ثم العقل. نحن نكتسب علومنا عن طريقين هما العين والاذن. وهناك من زوّدهم الله بالقدرات العقلية لإدراك الحقائق وفهم الأشياء وتمييز الخير من الشر والحق من الباطل، وهؤلاء منهم الذكي والعبقري ومتوسطو الذكاء ـ هم الذين كرّمهم الله بالخطابات الشرعية وحمّلهم المسؤولية وعرض عليهم الأمانة، وتالياً فهم المحاسبون وهم المثابون والمعاقبون يوم القيامة وفي القبر.

**القسم الثاني : عندهم عيون ولهم اذان : ولكنهم اصحاب عقول ضعيفة غير ناهضة يمتلكون قدرات عقلية متواضعة، فلا هم فاقدو العقل تماما، كالمجانين ، ولا يمتلكون نضوج عقلي كامل كما هو حال في الصنف الأول، بل هم في منزلة متوسطة، باختصار: هم ضعفاء العقول، والضعف العقلي له مستويات متعددة ومتفاوتة، بعضها يلامس حدّ الجنون، وبعضها يلامس حد اكتمال العقل، وبعضها منزلة بين المنزلتين. ولكن جميع هؤلاء يعتمدون على مدخلين للعلم هما العين والاذن . لذلك جاء القران يبين ببلاغة سبب الانحراف الاول هو النظر واطلاق العين للتمتع بالمحرمات . اما فاقد العقل فانه سقط عنه التكليف.

تحدث رسول الله {ص} عمن يدخلون الجنة بغير حساب وذكر اسماءهم. منهم اربع نساء .اختلفوا في تحديد النساء لغل في قلوبهم فقالوا: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وعدد من أصحاب السنن , عَنْ أَبِي مُوسَى الاشعري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{ص}:( كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ،ولم يذكر العدد وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ: إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ).

** اما الرواية عند الشيعة اليك النص والمضمون الذي جاء فيه. عن رسول الله{ص}أنه قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع:" آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد {ص} هذه رواية موجودة في كثير من مصادر العامة. رغم انهم قدموا اسيا ومريم على خديجة وفاطمة عليهم السلام.

أما مضمون الحديث فمرويٌ في كتبنا. فقد روى الصدوق قدس سره، عن ابن عباس، قال: خطّ رسول الله{ص}أربع خطط في الأرض، وقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال: أفضل نساء [أهل] الجنة أربع: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون (الخصال، جـ١/ ٢٠٥).وهناك عشرات المصادر ذكرت الحديث في تقديم خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء على نساء الجنة فانها سيدة نساء العالمين من الاولين والاخرين.

***كيف حصلت ام البنين على هذا الشرف وتقدير الائمة {ع}:

المعروف ان التأثر بألشي عادة يكون بالقرب منه او الايمان به فيحصل مرشحات تقع على القرب الملاصق. تعد الحجرة الشريفة التي دفن فيها الرسول{ص} من الأماكن المقدسة للمسلمين بل يتفق المسلمون جميعا الا {التيار الوهابي} ان حجرة الرسول والبعض يقول المسجد وما جاوره افضل واشرف بقاع الارض تشرفت بجسد سيد الكائنات محمد{ص}.

ونحن نقدس ارض النجف وكربلاء وبقية المراقد المقدسة في بغداد وطوس في ايران وسامراء . لأنها تضم اجساد سادة العرب والعجم .. **هناك مسالة اخرى: المذاهب السنية كافة يقولون بتقديس بعض الصحابة لقربهم من رسول الله{ص}رغم اعترافهم انهم خالفوا وبدلوا اقوال النبي{ص} وذكر تاريخهم ذلك. ولكنهم يقدسونهم . خاصة من حارب منهم الامام علي{ع} وهذا يجري على نساء الرسول{ص} بالمقابل نحن نحب ونحترم من تفانى بحب ال محمد[ص].

** لماذا نحب علي{ع} لا بد ان يكون هناك سبب.!! مِنْ آثَارِ الْمَحَبَّةِ الَّتِي أَلْقَاهَا اللَّهُ عَلَى بعض عباده قصة موسى{ع} فِي قَوْلِهِ : وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ} قرة عين من شدة الحب له . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ في قوله تعالى:{ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي}أَيْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَحَبَّبَهُ إِلَى خَلْقِهِ فهل هناك من الائمة حمل هذا الحب من الله..

**عن عبد الله بن مسعود قال: (كان رسول الله (ص) جالساً في جماعة من أصحابه، إذ أقبل عليّ بن أبي طالب (ع)، فقال رسول الله:[من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في حكمته، وإلى إبراهيم في حلمه، فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب.. وساله عمر بن العاص يوما من تحب يا رسول الله من الصحابة.؟ فعدد له جماعة لم يذكر فيهم علي بن ابي طالب. فقال له واين حب علي من هؤلاء..؟ فقال الرسول{ص} انت سألتني عمن احب ولم تسالني عن نفسي, فعلي نفسي التي بين جنبي.وعشرات الاحاديث التي تبين حب هذا الرجل لرسول الله{ص} حتى اصبح هو الفاروق في الامة. ذكرا مصادر القوم { في حديث عن علي ع: {إنه لا يُحبُّكَ إلا المؤمنُ ، و لا يُبغِضُك إلا منافقٌ}| المحدث : الألباني | في صحيح الجامع | ولذا موقفنا من علي واهل بيته مترشح من اقوال النبي{ص}.

** روي عن رسول الله (ص) : يا سلمان !.. مَن أحبّ لبنتي فاطمة فهو في الجنة معي ، ومَن أبغضها فهو في النار . يا سلمان حبّ فاطمة ينفع في مائة موطن أيسر تلك المواطن: الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة ، فمَن رضيتْ عنه فاطمة رضيت عنه ، ومَن رضيت عنه رضي الله عنه ، ومَن غضبتْ عليه فاطمة غضبت عليه ، ومَن غضبتُ عليه غضبَ الله عليه . يا سلمان !.. ويلٌ لمن يظلمها ويظلم ذريتها وشيعتها.. هذه المفاهيم التي تبين ما يترشح من حب وتفاني لمحمد وال محمد ترفع الانسان الى مستوى رضا الله. والعكس تؤدي به الى جهنم وبئس المصير. فعلا هناك حب جارف في قلب من يعرف ال محمد.

** هناك مسالة لا بد ان نوضحها في جهاد ال محمد{ص} سواء الرجال او النساء. فان موقف المقرب للنبي ويرضى عنه الله, هو{الثبات على ولاية محمد وال محمد} فكثير من الناس يحبون ال البيت{ع} وربما غير المسلمين يحبونهم لانهم [نموذج للإنسانية] انظر للشاعر النصراني بولص سلامة يقول في حق علي{ع} : يا امير البيان هذا بياني * احمد الله اني خلقت وفيا **سفر خير الانام من بعد طه** ما راى الكون مثله ادميا** ان لم يكن علي نبيتا*فان خلقه كان نبويا*حصحص الحق في المسيحي حتى* عد من فرط حبه علويا ـــــ وبدر شاكر السياب يقول في حق الحسين{ع} : إرم السـماء بـنـظرة استهـزاء * و اجعل شرابك مــن دم الاشلاءِ**واسحق بظلـّكَ كل عـِرضٍ ناصع** واسحق بنعلكَ اعظـُمَ الضعفاء * واسدرْ بغـيِّـكَ يا يـزيـدُ فـقـد مضى* عـنك الـحُـسينُ مـمَـزّق الاحشاءِ** طالعتُ ظـلكَ يـا يـزيـدُ يـرجهُ *موجُ اللهيـب وعاصـفُ الانـواء**ويـدان مـُوثــقـَتـان بالسوط الـذي**** قد كان يعبثُ امس بالأحياء**قمْ واسمعِ اسمَك وهو يغدو سبةً **وانظر لمجدِك وهو محضُ هراء**وانظر إلى الأجيالِ يأخذُ مقبلٌ * من ذاهبٍ ذكرى أبي الشهداءِ**كالمشعلِ الوهّاج إلا أنها * نـور الإلهِ يجلُّ عن إطفاءِ ..ووقف محمد مجذوب امام قبر معاوية بعد ان زار قبر امير المؤمنين{ع} وقال له.

** أين القصور أبا يزيد ولهوها ..والصافنات وزهوها والسـؤددُ

اين الدهاء نحرت عزته على** أعتاب دنيا سحرها لاينفـــــــــدُ

تلك البهارج قد مضت لسبيلها** وبقيت وحدك عبرة تتجــــــددُ

هذا ضريحك لو نضرت لبؤسه** لا سال مدمعك المصيرالأسودُ

كتل من الترب المهين بخـربةٍ** سـكر الذباب بها فـراح يعـربدُ

حتى المصلى مـظلم فكانه ** مـذ كان لم يجـتـز به متعـــــبدُ

أأبا يـزيـد وتلك حكمة خالق*** ماذا اقول وباب سمعك موصد

قم وارمق النجف الشريف بنظرة **يرتد طرفـك وهو باك أرمدُ

تلك العـظام أعز ربك قـدرها **فتكاد لـولا خــوف ربك تعبــــدُ

نازعتها الدنيا ففزت بوردها** ثم انطفى كالحلم ذاك المـــوردُ

***كل هؤلاء عرفوا قدر ال محمد{ص} وفاضت قريحتهم بقصائد خلدتهم كونهم اضهروا حبهم لمحمد واله. ولكن ينقصهم شيْ } انهم لا يؤمنون بولاية امير المؤمنين} ولو ضحوا بشيء فانهم يضحون بسبب الحب. وليس بعقيدة الولاية . اذن الحب يختلف عن الولاية .. فما الفرق بينهما وهو الذي يميز الموالين لال محمد فقد جمع ىفي قلوبهم الحب والولاية. **هناك شروط يجب أن تتوفر في إتباع أهل البيت فاذا توفر الحب تاتي بعده الامور التالية ..

1 ـ تنفيذ الأوامر: أن من ضرورات حب أهل البيت أن يلتزم المحب بأوامر حبيبه، ولهذا فإن على الشيعي الحقيقي أن يجعل من أئمة أهل البيت قدوته نحن نقول في زيارتنا{ اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم}.

2 ـ التولي: يبين امير المؤمنين التولي في ولايته : فمن كان يُحبُّ ولينا فليس بمبغض لنا، وإنْ كان يُبغض وليّنا فليس بمُحبّ لنا. وقال الصادق {ع} [من تولّى مُحبّنا فقد أحبنا ]ويقابل التولي التبرّي: ومن ضرورات المذهب فان الحب لأهل البيت{ع} هو البراءة من أعدائهم , فلا يمكن الترضي على الائمة وعلى من قتلهم وحاربهم. يقول الإمام علي{ع}(من شاركه في حُبنا عدوّنا، فليس منّا ولسنا منه).

4 ـ البلاء والمصيبة: وهو احياء ذكرهم في ولاداتهم ووفياتهم. أحاديث كثيرة عن أهل البيت{ع}تأمر بإحياء ذكرهم روي عن الفضيل ابن يسار، وهو من علماء مدرسة أهل البيت ،وعاصر الإمام الباقر والصادق{ع}كان الإمام الصادق إذا رأى الفضيل قد أقبل يقول: «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» حينما توفي واخبر الامام الصادق بوفاته قال: «رحم الله فضيلاً لقد كان من أهل البيت».. ونحن نشاركهم افراحهم واحزانهم ونسال الله ان يقبلوا خدمتنا. سأله يوما الإمام الصادق يا فضيل: «أتجلسون وتتحدثون؟ »قال: نعم، جعلت فداك، قال له :«إن تلك المجالس أحبها». احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا. وقال الرضا{ع} «من جلس مجلساً يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»[أي القيامة].

**هذه الاحاديث والمواقف اعرضها على حياة ام البنين{ع} فهو الرائدة في الذوبان بحب ال محمد {ص} وبقيت على موقفها وضحت بأبنائها الاربعة ولها موقف ليلة وداع الحسين لأهله في المدينة. اجتمعن نساء بني هاشم في بيت الحسين لوداعه{ الا ام البنين}{ع} وبعد ان استأذنهم الحسين بالرجوع الى بيوتهن . عرض على العباس ان يزور هو بنفسه ام البنين في بيتها .. لما وصل دارها سمع انبن وبكاء داخل الدار تبكي وتقول واولداه واح سيناه . طرق الباب, سالته من الطارق .؟ قال انا ولدك الحسين, فتحت الباب واعتنقته فلامست دموعها خد ابي عبد الله. ولسان حاله ....يكلها يا ام البنين وداعت الله اليوم ماشين.. عنج انا وعباس واولادج النشمين .. لو ما رجعنا للمدينة بالسلامة .. وشفتي ضعنه ترفرف عليه العلامة ..والا انذبحنا والحرم ظلوا يتامه .. وتبقا منازلنه من الشباب خالين //التفتت الى العباس// تكله يبني يبرغ المظلوم شيله .. والظعن يا عباس صير انت كفيله. واخدم اخيك يا الولد خدمة جليلة .. هذا ابن النبي وسيد الكونين ..يكلها يا يمه ما تحتاج هاي الوصية. لاقسم قسم بالمصطفى وحيدر وصيه .لأفعل فعل في طفوف الغاضرية ..لو ينفضخ راسي وتتكطع الجفين .

تصيح بصوت اه يا فكد الاحباب/والله شموحشة يا دار الاطياب/ولن هناك صيحة من ورا الباب/ انا ام عباس اجيتج لا تفزعين/بجت زينب ونادت تلكنها /بله وياي كومن ساعدنها/هاي ام البنين الراح منها/ ميامين اربعة وبالحرب نشمين/شلون ام البنين اصياح صاحت/تصيح حسين يبني روحي راحت/ تلكنها الحرم عجت وناحت/وزينب بالعزاءلا كسرت الصوبين.