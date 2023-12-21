أحاديث و روايات نبوية تشير الى فاطمة الزهراء عليها السلام (ح 3)

الدكتور فاضل حسن شريف

51- لما نزلت هذه الآية: "فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين" (ال عمران 61) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسينا فقال: (اللهم هؤلاء أهلي)، وذلك عندما باهل فيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصارى نجران وأتى محتضنا الحسين وآخذا بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها. فقال أسقف نجران:يا نصارى نجران إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامه. المصادر: صحيح مسلم ج 7 الأمام أحمد المسند ج1 ص 85 طبعه 1983 التفسير الكبير للفخر الرازي (سورة آل عمران 61).

52- قيل: لما ماتت فاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين عليه السلام أقبل علي عليه السلام، وهو باك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يُبكيك؟ لا أبكى الله لك عيناً. فقال: توفيت والدتي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل والدتي يا عليّ، فقد كانت تجوِّع أولادها وتُشبعني، وتشعثُ أولادها وتدهنني، والله لقد كانت في دار أبي طالب نخلة، وكانت تُسابق إليها من الغداة، لتلتقط ما يقع منها في الليل، وكانت تأمر جاريتها فتلتقط ما يقع من الغلس، ثم تجنيه رضي الله عنها فإذا خرج بنو عمي، تُناولني ذلك. ثم نهض صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ في جهازها، وكفَّنها بقميصه صلى الله عليه وآله وسلم.

53- عن سلمان الفارسي قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله في المسجد إذ دخل العباس بن عبد المطلب فسلم فرد النبي صلى الله عليه وآله ورحب به فقال: يا رسول الله بما فضل الله علينا أهل البيت علي بن أبي طالب والمعادن واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إذن أخبرك يا عم إن الله خلقني وخلق عليا ولا سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا لوح ولا قلم. فلما أراد الله عز وجل بدو خلقنا تكلم بكلمة فكانت نورا ثم تكلم كلمة ثانية فكانت روحا فمزج فيما بينهما واعتدلا فخلقني وعليا منهما ثم فتق من نوري نور العرش فأنا أجل من العرش ثم فتق من نور علي نور السماوات فعلي أجل من السماوات ثم فتق من نور الحسن نور الشمس ومن نور الحسين نور القمر فهما أجل من الشمس والقمر وكانت الملائكة تسبح الله تعالى وتقول في تسبيحها: سبوح قدوس من أنوار ما أكرمها على الله تعالى، فلما أراد الله تعالى أن يبلوا الملائكة أرسل عليهم سحابا من ظلمة وكانت الملائكة لا تنظر أولها من آخرها ولا آخرها من أولها فقالت الملائكة: إلهنا وسيدنا منذ خلقتنا ما رأينا مثل ما نحن فيه، فنسألك بحق هذه الأنوار إلا ما كشفت عنا فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأفعلن فخلق نور فاطمة الزهراء عليها السلام يومئذ كالقنديل وعلقه في قرط العرش فزهرت السماوات السبع والأرضون السبع، من أجل ذلك سميت فاطمة الزهراء.

54- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة سيدة نساء العالمين). المصادر: الخصائص للعلامة النسائي ص 34 ط التقدم بمصر.

55- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة صداقها شفاعتها لأمة أبيها). المصادر: نزهة المجالس للشيخ عبد الرحمن الصفوري الشافعي البغدادي متوفي 884 ج2 ص 225 ط مصر.

56- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة روحي التي بين جنبي من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله). المصادر: منتخب كنز العمال للمولى علي متقي الهندي (المطبوع بهامش المسند ج5 ص96 الميمنية بمصر).

57- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحل هذا المسجد لجنب ولا حائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين ألا قد بينت لكم الأسماء لئلا تضلوا). المصادر: ابن عساكر ترجمه الأمام الحسين ص 119 ط- بيروت 1978.

58- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة في الجنة هي الفضلى). المصادر: المسند لأحمد بن حنبل ج1 ص 293 ط مصر.

59- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي حبيب الله الحسن والحسين صفوة الله فاطمة أمة الله على باغضهم لعنت الله). المصادر: ابن عساكر ترجمة الأمام الحسين ص 130 ط بيروت 1978.

60- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني). المصادر: صحيح البخاري ج 5 ص 21، 29 ط المنيرية بمصر.

61- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة شجنة مني يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها). المصادر: تاريخ الإسلام للعلامة الذهبي ج 2 ص 96 ط دار المعارف بمصر.

62- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (المهدي حق وهو من بني فاطمة). المصادر: المستدرك على الصحيحين للحاكم، ينابيع المودة ج3 باب 72.

63- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها). المصادر: صحيح مسلم بن الحاج ج 7 ص 140 ط محمد صبيح بمصر.

64- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم). المصادر: صحيح الترمذي ج 13 ص 249 ط الصاوي بمصر.

65- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة فداك أبوك). المصادر: المستدرك للنيسابوري ج 3 ص 156 ط حيدر اباد الدكن.

66- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة تبعث أمامي). المصادر: المستدرك على الصحيحين للنيسابوري ج 3.

67- روى مسلم في صحيحه بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا، فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن، أحب إلي من حمر النعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه فقال له علي: خلفتني مع النساء والصبيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدي، وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، قال: فتطاولنا لها، فقال: أدعو لي عليا، فأتي به أرمد، فبصق في عينيه، ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه، ولما نزلت هذه الآية: "فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ" (ال عمران 61) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. ورواه الترمذي في صحيحه بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: لما أنزل الله هذه الآية "نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ" (ال عمران 61). ورواه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في سننه. ويقول صاحب الكشاف: لا دليل أقوى من هذا على فضل أصحاب الكساء، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، لأنها لما نزلت "فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ" (ال عمران 61)، دعاهم صلى الله عليه وسلم، فاحتضن الحسين، وأخذ بيد الحسن، ومشت فاطمة خلفه، وعلي خلفهما، فعلم أنهم المراد من الآية، وأن أولاد فاطمة وذريتهم.

68- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة، الله أمر النبي بمباهلة النصارى بها وبعلي والحسن والحسين وهم أفضل الخلق). المصادر: ينابيع المودة ص 244 ط اسلامبول.

69- وفي الدعائم، عن علي عليه ‌السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوي فراشه ويشد ميزره في العشر الأواخر من شهر رمضان، وكان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين، وكان يرش وجوه النيام بالماء في تلك الليلة، وكانت فاطمة عليه‌ السلام لا تدع أحدا من أهلها ينام تلك الليلة وتداويهم بقلة الطعام وتتأهب لها من النهار، وتقول: محروم من حرم خيرها.

70- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة انعقاد نطفتها من ثمار الجنة). المصادر: تاريخ بغداد لأبو بكر البغدادي ج 5 ص 87 ط السعادة بمصر.

71- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة وجبت مودتها على المسلمين). المصادر: ابن حجر في الصواعق المحرقة، السيوطي في الدار المنثور.

72- (فاطمة أول من يزورها النبي بعد العودة من سفره). المصادر: مستدرك الصحيح ج 3 الاستيعاب للاندلسي ج 2.

73- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة فداك أبي وأمي). المصادر: مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري الشافعي ج 3.

74- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أشم رائحة الجنة من نحر فاطمة). المصادر: ينابيع المودة ج 1 باب 55.

75- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاطمة خير بنات رسول الله). المصادر: ارشاد الساري ج 6 ص 80 ط العامرة بمصر.