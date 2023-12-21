من هي انها الزهراء (ح 3)

الدكتور فاضل حسن شريف

من هي ثقل ابيها انها الزهراء

من هي أفضل النساء انها الزهراء

من بابها باب أهل البيت انها الزهراء

من فطمت بالعلم انها الزهراء

من مهرها خمس الأرض انها الزهراء

من نسلها أئمة الهدى انها الزهراء

من مهدي هذه الامة من ولدها انها الزهراء

من التي يناصبها يناصب أبيها انها الزهراء

من أول بيت النبوة لحاقا بخاتم النبوة انها الزهراء

من ما في الكون يغضوا أبصارهم عند مرورها انها الزهراء

من الذي أمر الله سبحانه بمودتها انها الزهراء

من التي كان اباها أمامها عند زفافها انها الزهراء

من التي زهرت السماوات السبع والأرضون السبع عند ولادتها انها الزهراء

من صداقها شفاعتها لامة أبيها انها الزهراء

من هي روح أبيها بين جنبيه انها الزهراء

من هي الفضلى في الجنة انها الزهراء

من هي التي في باب الجنة أمة الله انها الزهراء

من التي جبرائيل عن يمينها عند زفافها انها الزهراء

من التي تبعث أمام رسول الله انها الزهراء

من التي نطفتها من ثمار الجنة انها الزهراء