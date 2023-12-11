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⭕️تعزية سماحة الإمام السيستاني دام ظله لسماحة الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله بمناسبة وفاة عقيلته العلوية رحمها الله.
وكالة انباء براثا
53
2023-12-11
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⭕️تعزية سماحة الإمام السيستاني دام ظله لسماحة الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله بمناسبة وفاة عقيلته العلوية رحمها الله.
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⭕️تعزية سماحة الإمام السيستاني دام ظله لسماحة الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله بمناسبة وفاة عقيلته العلوية رحمها الله.
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