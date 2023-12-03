الصفحة الإسلامية

عبد الله بن عبد المطلب مات او اغتيل؟


عبد الله بن عبد المطلب، والد النبي الأكرم (ص)، ولد عام 81 قبل الهجرة . ومات قبل ولادة ابنه محمد[ص]،وتعتقد الشيعة أنه كان موحدا. كان عمره الشريف حين وفاته 17 سنة في حين انه تزوج ومات في نفس العمر. هنا تثار شبهات حول موضوع وفاته لماذا اسرع ابوه عبد المطلب لتزويجه من امنة بنت وهب.؟.

هناك اشارات انه كان مستهدفا بالقتل حين ولادته..يذكر {حسين بكري، في كتاب تاريخ الخميس، ج 1، ص 331.} الشبهات تدور حول قضية اغتياله مع ابيه في الشام .اما الموضوع الاقدم من ذلك فقد عرفه علماء اليهود والنصارى من سماته. لان يوم ولادة عبد الله بن عبد المطلب علم به جميع أحبار الشام؛ الدليل أنه كانت عندهم جبة صوف بيضاء، مغموسة في دم يحيى بن زكريا، ووجدوا في كتبهم: إذا رأيتم الجبة البيضاء والدم يقطر منها، فاعلموا أنّ والد النبي محمد قد ولد تلك الليلة، فلما راوا الدم في الجبة قدموا بأجمعهم إلى الحرم، وبحثوا عن الوليد لاغتياله في مكة فلم يفلحوا .وموضوع الجبة البيضاء المغموسة بدم يحيى بن زكريا مذكورة بعدة مصادر اسلامية منها: للعلامة المجلسي بحار الانوار- ج ١٥ - الصفحة ١١٤ وكتاب مناهل الشفا ومناهل الصفا الخرغوشي ج1 ص339ــ وكتاب كحل البصر في سيرة سيد البشر للقمي ص11 ــ بل في جميع المواقع التي نشرت اخبار عبد الله بن عبد المطلب كما ذكرت هذه الرواية بكثرة { انظر بيكيبديا عبد الله بن عبد المطلب .

اذن عبد الله والد النبي كان مستهدفا من قبل دول تديرها تنظيمات اليهودية والنصارى. وقضية مرضه اثناء رجوعه من الشام وبقاءه عند اخواله في المدينة امر مستبعد ان يتركه والده وهو مريض ثم يموت بعد مغادرة والده وهو يعلم انه مستهدف بالقتل{هذا الخبر من الاخبار التاريخية المسكوت عنها} ولا يستبعد انه قتل وسكت المؤرخون عنه كما سكتوا عن سعد بن عباده الانصاري حين جمع الناس لتولية علي بن ابي طالب{ع} في السقيفة . فقتل وقالوا قتله الجن ..لذلك كان عبد المطلب وابو طالب يحرصون على محمد{ص} ويفدونه بأرواحهم وابناءهم. لانهم علموا ما يريده اعداء الاسلام من ال البيت ثم جاءت الحملات العسكرية من بدر الى استشهاد رسول الله{ص} هي سلسلة متواصلة لاستئصال دين محمد.{ص} جعلنا الله من الثابتين على ولايتهم والسلام عليكم .

 

 

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