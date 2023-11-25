أنبياء الأرض المقدسة (اليسع عليه السلام) (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تعالى عن نبي الله اليسع عليه السلام "وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ" ﴿الأنعام 86﴾ وَالْيَسَعَ: وَ حرف عطف، الْ اداة تعريف، يَسَعَ اسم علم، وهدينا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل هؤلاء الرسل فضَّلناهم على أهل زمانهم، و "وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ" ﴿ص 48﴾ واذكر أيها الرسول عبادنا: إسماعيل، واليسع، وذا الكفل، بأحسن الذكر، إن كلا منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق، واختار لهم أكمل الأحوال والصفات.

جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم ‌السلام التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام: اليسع عليه السلام، هو أحد أنبياء بني إسرائيل الذي أُرسل نبياً بعد النبي إلياس عليه السلام. ذُكر اسمه مرتين في القرآن الكريم، كما تناول الكتاب المقدس شخصيته بشكلٍ مفصّل. يعتبر بعض المفسرين أن اليسع مرتبط بشخصيات أخرى كالخضر ويوشع وذي الكفل، وأنهم جميعاً شخصية واحدة. ورد في الروايات الشيعية معجزات عنه كشفاء المرضى والمشي على الماء. هويته: ورد اسم أليسع مرتين في القرآن الكريم، هما: سورة الأنعام وسورة ص "وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ". (الانعام 86) "وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ" (ص 48) حيث ذُكر في هذه الآيات من دون شرح وتوضيح فيما يخصّ شخصيته ونبوته، لكن القرآن أشار عنه بأنه من الصالحين والطيبين. ولقلة الإشارة عنه في القرآن والروايات مما أدى إلى اعتبار بعض العلماء أن اليسع وبعض الأنبياء شخصية واحدة. يعتبر بعض المفسرين أن أليسع هو نفس النبي يوشع، ويعتبرون اسم أليسع مشتقاً من هذا الاسم. وعرفه البعض على أنه الخضر. كذلك اعتبره البعض على أنه من نسل إبراهيم عليه السلام، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل. وهناك من اعتبره ذو الكفل. اسم أليسع في الكتاب المقدس هو اليشع ومعناه في اللغة العبرية (الناجي). كما يذكره الكتاب المقدس بتفاصيل أكثر مما ورد عنه في القرآن. حيث جاء في هذا الكتاب وقائع حادثة انفصاله عن إلياس، وعن معجزاته، ومحاوراته مع أشخاص متعدّدين. نبوته: عندما أُبتلي اليسع في شبابه بالمرض قد شفي بدعاء النبي إلياس عليه السلام، وبعد ذلك أصبح تلميذاً له يلازمه أينما ذهب، وبعد أن عُرج إلياس عليه السلام إلى السماء أصبح اليسع خليفةً عنه. بحسب الروايات أن شرائط التديّن قد تغيّرت في زمن نبوته، حيث أنّ الملك آحاب وزوجته كانا يدعيان الناس إلى عبادة الأصنام، لكنهم انهزموا خلال نبوة اليسع، كما أن الكثير من بني إسرائيل قبل دعوته. المعجزات: جاء في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام أن أليسع صنع كما صنع عيسى عليه السلام جاء بمعجزات كإحياء الموتى وشفاء المرضى والسير على الماء.

ورد في كتاب الكافي للكليني بسنده عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عليه السلام قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: (عَلَيْكُمْ بِالْكَرَفْسِ فَإِنَّه طَعَامُ إِلْيَاسَ والْيَسَعِ ويُوشَعَ بْنِ نُونٍ). قيل أن قبر نبي الله اليسع بن اخطواب موجود في القطيف مقبرة الأوجام (جنوب غرب قرية الأوجام) وفي قديم الزمان كان الناس يفدون إليه من كل مكان وبعد هدم المسجد قبل حوالي ثلاثين عاماً تقريباً انقطع الناس. وورد في زيارة نبي الله اليسع عليه السلام: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك ياصفي الله، السلام عليك ياولي الله،السلام عليك يا حبيب الله،السلام عليك يا أمين الله في أرضه، السلام عليك يا وصي نبي الله الياس وابن عمه وخليفته على بني اسرائيل وتلميذه ووارث علمه، السلام عليك يا من نبأه الله على بني اسرائيل وأوحى إليه وأيده فكان بنو اسرائيل يعظمونه ويهتدون بهديه، السلام عليك يامن بعثه الله رسولاً إلى بني اسرائيل فآمنوا به وعظموه وانتهوا الى أمره،السلام عليك يامن نوه بزهده محمد وأخبر بأن طعامه الكرفس من البقول، السلام عليك يا من قال في حقه ثامن الائمة الطاهرين أن اليسع قد صنع مثلما صنع عيسى مشى على الماء و أحي الموتى و أبرأ الأكمه والأبراص، السلام عليك أيها السيد الكريم المحبوب، السلام عليك يانبي الله اليسع ابن اخطوب،السلام عليك وعلى وصيك وخليفتك ذي الكفل وكل من الأخيار، السلام عليك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وحجج الله المقدسين ولاسيما نبينا محمد بن عبدالله خاتم النبين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته.

عن تفسير الميزان للعلامة السيد الطباطبائي: عن قصص الأنبياء : الصدوق عن الدقاق عن الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني أسأله عن ذي الكفل ما اسمه؟ وهل كان من المرسلين؟. فكتب عليه السلام بعث الله جل ذكره مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي. مرسلون منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا، وإن ذا الكفل منهم، وكان بعد سليمان بن داود، وكان يقضي بين الناس كما كان يقضي داود، ولم يغضب إلا لله عز وجل وكان اسمه عويديا وهو الذي ذكره الله جلت عظمته في كتابه حيث قال "وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ" (ص 48). أقول: وهناك روايات متفرقة أخر في قصصهما عليهما السلام تركنا إيرادها لضعفها وعدم الاعتماد عليها.

جاء في كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: ويتعرض القرآن لذكر الانبياء فيصفهم بكل جميل ينبغي أن يوصفوا به، وينسب إليهم كل مأثرة كريمة تلازم قداسة النبوة، ونزاهة السفارة الالهية، وإليك نماذج منها المذكور ومن ضمنها اليسع عليه السلام: "وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ * وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ " (الانعام 84-87)، و "وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنْ الْأَخْيَار" (ص 48)، و "أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا" (مريم 58). هذه جملة من الآيات التي جاء بها الكتاب العزيز في تنزيه الانبياء وتقديسهم، وإظهارهم على حقيقتهم من القداسة والنزاهة وجميل الذكر.