الشيخ جلال الدين الصغير يقيم مجلسا للعزاء بمناسبة ايام الفاطمية

دأبا على العادة السنوية يقام مجلس العزاء على الصديقة الشهيدة المظلومة المغصوبة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في أيام الفاطمية الثانية وذلك ابتداء من مساء يوم الاثنين المصادف للثاني عشر من جمادى الأولى والموافق ل 27 11 2023 ولغاية ثلاثة أيام، وذلك في تمام السابعة مساء في منزل امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في الفرع المقابل لمرطبات الفقمة.. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

روى الفضيل بن يسار رضوان الله عليه عن الصادق من آل محمد صلوات الله عليه أنّه قال: يا فضيل « أتجلسون وتتحدّثون؟ »قال: نعم جعلت فداك. قال الإمام الصادق: تلك المجالس أحبّها. فأحيوا أمرنا، فرحم الله من أحيا أمرنا.