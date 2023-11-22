الصفحة الإسلامية

الشيخ جلال الدين الصغير يقيم مجلسا للعزاء بمناسبة ايام الفاطمية


دأبا على العادة السنوية يقام مجلس العزاء على الصديقة الشهيدة المظلومة المغصوبة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في أيام الفاطمية الثانية وذلك ابتداء من مساء يوم الاثنين المصادف للثاني عشر من جمادى الأولى والموافق ل 27 11 2023 ولغاية ثلاثة أيام، وذلك في تمام السابعة مساء في منزل امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في الفرع المقابل لمرطبات الفقمة.. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

روى الفضيل بن يسار رضوان الله عليه عن الصادق من آل محمد صلوات الله عليه أنّه قال: يا فضيل « أتجلسون وتتحدّثون؟ »قال: نعم جعلت فداك. قال الإمام الصادق:  تلك المجالس أحبّها. فأحيوا أمرنا، فرحم الله من أحيا أمرنا. 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مشتقات المال ولأموال في القرآن الكريم (أموالهم) (ح 5)
مشتقات المال ولأموال في القرآن الكريم (أموالهم) (ح 4)
مشتقات المال ولأموال في القرآن الكريم (أموالهم) (ح 3)
مشتقات المال ولأموال في القرآن الكريم (أموالهم) (ح 2)
مشتقات المال ولأموال في القرآن الكريم (أموالهم) (ح 1)
أنبياء الأرض المقدسة (يحيى عليه السلام) (ح 1)
مدين وأهلها في القرآن الكريم (ح 2)
الشيخ جلال الدين الصغير يقيم مجلسا للعزاء بمناسبة ايام الفاطمية
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي خلقه الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض؟
مدين وأهلها في القرآن الكريم (ح 1)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
uutr##$%^& : تحالف العزم يضم قيادات كانت ضمن الشخصيات التي اثارت موجة الفتن التي دارت عام 2013 وانتهت بدخول ...
الموضوع :
العزم الأوفر حظاً.. 6 مرشحين لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان
Hala Bag : السفير الصيني و قبله السفير الياباني يتطلعون للدخول بقوة الى سوق العراق من خلال الاستثمارات و المشاريع ...
الموضوع :
رئيس هيئة النزاهة يشدد خلال استقباله السفير الصيني على ضرورة توفير البيئة الآمنة للاستثمار
جبارعبدالزهرة العبودي : وسائل اعلام المية وعربية قالت ان 5000 جندي امريكي دخلوا معركة غزة بكامل اسلحيهم وتجهيزاتهم العسكرية الى ...
الموضوع :
مستشار سابق للبنتاغون يصف ما حصل مع بلينكن في العراق بأنه "عار حقيقي"
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
فيسبوك