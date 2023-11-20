أنبياء الأرض المقدسة (زكريا عليه السلام) (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تعالى عن زكريا "فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَـٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ" ﴿آل عمران 37﴾ زكريا اسم علم، كفّلها زكريا: جعله كافلا لها و ضامنا لمصالحها، فاستجاب الله دعاءها وقبل منها نَذْرها أحسن قَبول، وتولَّى ابنتها مريم بالرعاية فأنبتها نباتًا حسنًا، ويسَّر الله لها زكريا عليه السلام كافلا فأسكنها في مكان عبادته، وكان كلَّما دخل عليها هذا المكان وجد عندها رزقًا هنيئًا معدّاً قال: يا مريم من أين لكِ هذا الرزق الطيب؟ قالت: هو رزق من عند الله. إن الله بفضله يرزق مَن يشاء مِن خلقه بغير حساب، و "هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ" ﴿آل عمران 38﴾ عندما رأى زكريا ما أكرم الله به مريم مِن رزقه وفضله توجه إلى ربه قائلا يا ربِّ أعطني من عندك ولدًا صالحًا مباركًا، إنك سميع الدعاء لمن دعاك، و "ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا" ﴿مريم 2﴾ زَكَرِيَّا: نبي عظيم من أنبياء بني إسرائيل كان نجارا يأكل من عمل يده، هذا ذِكْر رحمة ربك عبده زكريا، سنقصه عليك، فإن في ذلك عبرة للمعتبرين، و "يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا" ﴿مريم 7﴾ يَا زَكَرِيَّا: يَا حرف نداء، زَكَرِيَّا اسم علم، يا زكريا إنَّا نبشرك بإجابة دعائك، قد وهبنا لك غلامًا اسمه يحيى، لم نُسَمِّ أحدًا قبله بهذا الاسم، و "وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ" ﴿الأنعام 85﴾ وَزَكَرِيَّا: وَ حرف عطف، زَكَرِيَّا اسم علم، وكذلك هدينا زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وكل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام من الصالحين، و "وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ" ﴿الأنبياء 89﴾ واذكر أيها الرسول قصة عبد الله زكريا حين دعا ربه أن يرزقه الذرية لما كَبِرت سنُّه قائلا رب لا تتركني وحيدًا لا عقب لي، هب لي وارثًا يقوم بأمر الدين في الناس من بعدي، وأنت خير الباقين وخير مَن خلفني بخير.

جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم ‌السلام عن النبي زكريا عليه السلام: أحد أنبياء بني إسرائيل، ووالد النبي يحيى، كما أنه كان مسؤولاً عن رعاية السيدة مريم عليها السلام. قصة صيرورته أَب في شيخوخته، وولايته للسيدة مريم عليها السلام هي من أحداث حياته التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. قُتل زكرياء وهو في سن التاسعة والتسعين من عمره، ودفن في مدينة حلب شمال سوريا. استندت السيدة الزهراءعليها السلام بالآيات القرآنية المتعلقة بدعاء زكرياعليه السلام لتسترد بها إرثها المالي وفدك. سيرته الذاتية: لفظ كلمة زكريا باللغة العبرية (زاخاي). ورد اسمه سبع مرات في القرآن الكريم، حيث أشارت الآيات إلى حوادث وقصص، مثل كفالته للسيدة مريم ودعوته لان يرزق بمولود. واعتبرته الآيات القرآنية أحد الأنبياء الذين يُعرفون بالحكمة والقضاء "وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ (85) إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (87) ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (89)" (الانعام 85-89). كان يعمل زكريا نجاراً، وخادماً في معبد سليمان يتولى فيه مسؤولية الهدايا والنذورات. نظراً لوجود أنبياء آخرين لبني إسرائيل باسم زكريا، اطلق عليه بزكريا الثالث، والد النبي يحيى. نسبه: زكريا بن برخيا من أحفاد لاوي ابن النبي يعقوب، ومن أحفاد النبي داود من إحدى بناته. كان والده من الأحبار الاثني عشر الذين سجنوا في بابل، وبعد إطلاق سراحه ذهب إلى فلسطين. الزوجة والأولاد: زوجته هي: ایشاع، أو الیصابات، أو إلیزابت، وكانت خالة السيدة مريمعليها السلام. حملت الیزابت بمعجزة إلهية في الوقت نفسه الذي حملت فيه السيدة مريم، وسمّى الله مولودها بيحيى. لدى النبي زكريا بنات أخريات من زوجة أخرى غير إليزابت. قتله: اتهمه أشرار قومه بإقامة علاقة غير شرعية مع مريم. وبعد نشر هذا التهمة بين الإسرائيليين هرب زكريا إلى بستان واختبأ في شجرة، فقاموا بقسم الشجرة إلى نصفين، فقتلوه وهو بعمر 99 عاماً. نُسبت إليه مقبرتان في سوريا وفلسطين. يوجد ضريح منسوب إلى النبي زكريا في الجامع الكبير في حلب شمال سوريا. ذكر المحدث القمي عن فضل زيارة الأنبياء: (المشهور أن قبر النبي زكرياعليه السلام في حلب). وهناك قبر آخر منسوب إليه شرق بيت المقدس. تم اكتشاف نقش على حجر في القرن الرابع الميلادي، ذكر فيه: (هذا قبر زكريا الشهيد؛ رجل دين متقي جداً، والد يحيى). دعاء زكريا لأجل المولود: على أساس الدواعي التي حصلت ووقعت للنبي زكريا في سنن الكهولة، طلب من الله ولداً، فرزقه عزّوجلّ النبي يحيى. وكان دعاء زكرياء بعد أن نذرت أم السيدة مريم أنه إذا رزقها الله بطفل ستجعله خادماً في المعبد. وُلدت السيدة مريم عليها السلام وكانت تحت وصاية النبي زكريا، وكان يرى عن كثب نعمة الله عليها وعنايته لها، مثل نزول الأطعمة من الجنة وغيرها، وفي تلك اللحظة رفع زكريا يده في الدعاء وقال: "رَ‌بِّ هَبْ لِی مِن لَّدُنک ذُرِّ‌یةً طَیبَةً ۖ إِنَّک سَمِیعُ الدُّعَاءِ" (ال عمران 38). من الدوافع الأخرى لزكريا هو أنه لم يكن لديه وارث أمين، فطلب من الله أن يرث منه ولدٌ. لم يطمئن زكريا بمواليه والناس المحيطين به من الذين يرثون منه. دعائه الوارد في |آيات سورة مريم على ما نصه: "وَ إِنِّي‌ خِفت‌ُ المَوالِي‌َ مِن‌ وَرائِي‌ وَ كانَت‌ِ امرَأَتِي‌ عاقِراً فَهَب‌ لِي‌ مِن‌ لَدُنك‌َ وَلِيًّا * يَرِثُنِي‌ وَ يَرِث‌ُ مِن‌ آل‌ِ يَعقُوب‌َ وَ اجعَله‌ُ رَب‌ِّ رَضِيًّا" (مريم 5-6).

عن كتاب تلخيص التمهيد للمؤلف محمد هادي معرفة: اتلُ قصّة زكريّا عليه السلام وقف عندها وقفة باحث وهي قوله تعالى "قَالَ رَبّ إِنّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّي وَاشْتَعَلَ الرّأْسُ شَيْباً" (مريم 4) فإنّك تجد كلّ جملة منها بل كلّ كلمة من كلماتها تحتوي على لطائف، وليس في آي القرآن المجيد حرف إلاّ وتحته سرّ ومصلحة فضلاً عمّا وراء ذلك، والكلام في تقرير تلك اللطائف الإجمالية وما يتلوها من الأسرار التفصيلية مقرّر في معرفة حدّ الكلام وأصله، وأنّ كلّ مرتبة من مراتب الإجمال متروكة في الآية بمرتبة أخرى مفصّلة، حتّى تتّصل بما عليه نظم الآية وسياقها، وجملة ما نورده من ذلك درجات عشر، كلّ واحدة منها على حظّ من الإجمال، بعدها درجة أخرى على حظّ من التفصيل، حتى تكون الخاتمة هو ما اشتمل عليه سياقها المنظوم على أحسن نظام، وصار واقعاً في تتميم بلاغتها أحسن تمام. (الدرجة الأُولى) نداء الخفية، فإنّه دالّ على ضعف الحال وخطاب المسكنة والذلّ حتى لا يستطيع حراكاً، وهو من لوازم الشيخوخة والهزال، ولِما فيه من التصاغر للجلال، والعظمة بخفض المصوب في مقام الكبرياء وعظم القدرة، فهذه الجملة مذكورة كما قرَّرناه، وهي مناسبة لحاله، ولهذا صدّرها في أول قصّته لِما فيها من ملائمة الحال وهضم النفس واستصغارها. وافتتاحها بذكر العبودية يؤكّد ما ذكرناه ويؤيّده. (الدرجة الثانية) كأنّه قال: يا رب إنّه قد دنا عمري، وانقضت أيّام شبابي، فإنّ انقضاء العمر دالّ على الضعف والشيخوخة لا محالة، لأنّ انقضاء الأيّام والليالي هو الموصل إلى الفناء والضعف وشيب الرأس، ثم إنّ هذه الجملة صارت متروكة لتوخّي مزيد التقرير إلى ما هو أكثر تفصيلاً منها ممّا يكون بعدها. (الدرجة الثالثة) كأنّه قال: قد شخت فإنّ الشيخوخة دالّة على ضعف البدن وشيب الرأس، لأنّها هي السبب في ذلك لا محالة. (الدرجة الرابعة) كأنّه قال: وهنت عظام بدني، جعله كناية عن ضعف حاله، ورقّة جسمه، ثم تُركت هذه الجملة إلى جملة أخرى أكثر تفصيلاً منها. (الدرجة الخامسة) كأنّه قال: أنا وهنت عظام بدني، فأُعطيت مبالغة، لمّا قدّم المبتدأ ببناء الكلام عليه، كما ترى. (الدرجة السادسة) كأنّه قال: إنّي وهنت العظام من بدني، فأضاف إلى نفسه تقريراً مؤكّداً (بإنّ) للأمر، واختصاصها بحاله، ثمّ تُركت هذه الجملة بجملة غيرها. (الدرجة السابعة) كأنّه قال: إنّي وهنت العظام منّي، فترك ذكر البدن وجمع العظام، إرادة لقصد شمول الوهن للعظام ودخوله فيها. (الدرجة الثامنة) ترك جمع العظام إلى إفراد العظم، واكتفى بإفراده فقال، "إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي". (الدرجة التاسعة) ترك الحقيقة، وهي قوله: أشيب، أو شاب رأسي، لِما علم أنّ المجاز أحسن من الحقيقة، وأكثر دخولاً في البلاغة منها، ثم تُركت هذه الجملة بجملة أخرى غيرها. ( الدرجة العاشرة ) أنّه عدل عن المجاز إلى الاستعارة في قوله "وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً" وهي من محاسن المجاز، ومن مثمرات البلاغة، وبلاغتها قد ظهرت من جهات ثلاث: الجهة الأولى: إسناد الاشتعال إلى الرأس لإفادة شمول الاشتعال بجميع الرأس، بخلاف ما لو قال: اشتعل شيب رأسي، فإنّه لا يؤدّي هذا المعنى بحال، فـ (اشتعل رأسي) وزان اشتعلت النار في بيتي، و "وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً" (مريم 4) وزان: اشتعل بيتي ناراً. الجهة الثانية: الإجمال والتفصيل في نصب التمييز، فإنّك إذا نصبت "شيباً" كان المعنى مخالفاً لما إذا رفعته، فقلت: اشتعل شيب رأسي، لما في النصب من المبالغة دون غيره. الجهة الثالثة: تنكير قوله "شيباً" لإفادة المبالغة، ثم إنّه ترك لفظ "منّي" في قوله "وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً" (مريم 4) اتّكالاً على قوله "وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي" (مريم 4) ثم إنّه أتى به في الأَوّل، بياناً للحال وإرادةً للاختصاص بحاله في إضافته إلى نفسه، ثُمّ عطف الجملة الثانية على الجملة الأُولى بلفظ الماضي، لِما بينهما من التقارب والملاءمة.

جاء في كتاب الذنوب الكبيرة للسيد عبد الحسين دستغيب: زكريا عليه السلام الذي كان سنّه على اشهر الروايات (99) عاماً، وكان سن زوجته (98) عاماً، والى حد هذا التاريخ لم يرزق منها ولداً، إلا انه لم يكن يائساً من قدرة رب العالم ورحمته فتوسل اليه "ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا * إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا * وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا" (مريم 2-6). واستجاب الله دعاءه ووهبه يحيى بتفصيل نقلته كتب التواريخ.