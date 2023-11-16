فقرات من دعاء السمات والأرض المقدسة والقرآن الكريم (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في دعاء السمات (وبِاسْمِكَ الْعَظيمِ الْاَعْظَمِ الْاَعَزِّ الْاَجَلِّ الْاَكْرَمِ وَبِمَجْدِكَ الَّذى تَجَلَّيْتَ بِهِ لِمُوسى كَليمِكَ عَلَيْهِ السَّلامُ فى طُورِ سَيْناءَ، وَلاِبْراهيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ خَليلِكَ مِنْ قَبْلُ فى مَسْجِدِ الْخَيْفِ، وَلاِسْحقَ صَفِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلامُ فى بِئْرِ شِيع (سَبْع) وَلِيَعْقُوبَ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلامُ فى بَيْتِ ايل، وَاَوْفَيْتَ لاِبْراهيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِميثاقِكَ وَلاِسْحقَ بِحَلْفِكَ وَلِيَعْقُوبَ بِشَهادَتِكَ وَلِلْمُؤْمِنينَ بِوَعْدِكَ وَلِلدّاعينَ بِاَسْمائِكَ فَاَجَبْتَ، وَبِمَجْدِكَ الَّذى ظَهَرَ لِمُوسَى بْنِ عِمْرانَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلى قُبَّةِ الرُّمّانِ (الزَّمانِ) وَبِاياتِكَ الَّتى وَقَعَتْ عَلى اَرْضِ مِصْرَ بِمَجْدِ الْعِزَّةِ وَالْغَلَبَةِ بِايات عَزيزَة وَ بِسُلْطانِ الْقُوَّةِ وَبِعِزَّةِ الْقُدْرَةِ وَبِشَأْنِ الْكَلِمَةِ التّآمَّةِ، وَبِكَلِماتِكَ الَّتى تَفَضَّلْتَ بِها عَلى اَهْلِ السَّماواتِ وَالْاَرْضِ وَاَهْلِ الدُّنْيا وَاَهْلِ الاْخِرَةِ، وَبِرَحْمَتِكَ الَّتى مَنَنْتَ بِها عَلى جَميعِ خَلْقِكَ، وَبِاسْتِطاعَتِكَ الَّتى اَقَمْتَ بِها عَلَى الْعالَمينَ، وَبِنُورِكَ الَّذى قَدْ خَرَّمِنْ فَزَعِهِ طُورُ سَيْنآءَ)

قال الله سبحانه وتعالى عن اسمائه العظيم "لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" ﴿الشورى 4﴾، واسمه الكريم "وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" ﴿آل عمران 62﴾، والكريم "يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ" ﴿الإنفطار 6﴾، والمجيد "رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ" ﴿هود 73﴾، وذو الجلال "تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" ﴿الرحمن 78﴾. وعن كليم الرحمن نبي الله موسى عليه السلام "وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا" (النساء 164)، وطور سيناء "وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ" ﴿المؤمنون 20﴾، و "وَطُورِ سِينِينَ" ﴿التين 2﴾. وعن خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام "وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا" ﴿النساء 125﴾، وعن اسحاق ويعقوب عليهما السلام "وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ" ﴿ص 45﴾. جاء في موقع حديث نت: مسجد الخيف: بمنى معروف. بئر شيع بالشين المعجمة والمثنّاة من تحت: هي بئر طمّها عمّال ملك اسمه أبو مالك، فسأله إسحاق عليه السلام أن تعاد وتكنس، ففعل أبو مالك ذلك ورمى بقمامتها، فيكون معناه مأخوذاً من قولك: (شاعت الناقة) إذا رمت ببولها، ويجوز أن يكون المعنى مأخوذاً من الشيع، وهي الأصحاب والأعوان لتشايعهم على حفرها وكنسها. ويظهر من التوراة أنّه بئر سبع بالمهملة والموحّدة. بيت إيل: قيل: هو بيت المقدس، ويجوز أن يكون معناه بيت اللّه، لأنّ إيل بالعبرانيّة: اللّه. بميثاقك: الظاهر أنّه ما واثقه به من البشارة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. ويحتمل أن يراد بالميثاق الإمامة. وقال الجوهري في الصحاح: الميثاق: العهد. قال الله تعالى "وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ" ﴿هود 71﴾، و "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا" ﴿الأحزاب 7﴾. بحلفك: قريب من معنى بميثاقك. بشهادتك: قيل: أي بإخبارك إيّاه أنّ ولده يوسف عليه السلام حيّ فأمل الاجتماع به. أمّا إيفاؤه بوعد المؤمنين فهو ما أوصله إليهم من الآجال والأرزاق والأولاد وغير ذلك من النعم التي لا تحصى في الدنيا، وفي الآخرة بالجنّة. ويحتمل أن يراد بالوعد هنا العهد. قال الله تعالى عن نعمة آل يعقوب "وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" ﴿يوسف 6﴾ بعد البشارة "وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ" ﴿هود 71﴾. قبّة الرمّان: هي بيت المقدس، أو قبّة يتعبّد فيها موسى وهارون عليهما السلام، ولها قصّة مذكورة في التوراة. وقيل: قبّة الزمان بالزاي المعجمة، وهي القبّة التي بناها موسى وهارون في التيه بأمره تعالى، والآيات الواقعة على أرض مصر معروفة، وهي بعينها تسع آيات بيّنات. وباستطاعتك..إلخ: أي بقدرتك ومشيّتك التي صوّرت بها العالمين، وأحسنت نظامهم. قال الله تعلى عن موسى وأخيه عليهما السلام بأرض مصر "وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ" ﴿يونس 87﴾ والآيات البينات في القرآن الكريم "وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا" (الاسراء 101)، و "فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين" (الاعراف 133). عن ابن عباس، حيث قال: التسع الآيات البينات: يده، وعصاه، ولسانه، والبحر، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم آيات مفصلات. وعن كلمة ربك يقول الله تعالى "وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ" ﴿فصلت 45﴾. وعن ايتاء موسى عليه السلام السلطان "وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا" ﴿النساء 153﴾، و القوة "وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ" ﴿الأعراف 145﴾، والاستطاعة على العالمين "وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وعن طور سيناء "وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ" ﴿المؤمنون 20﴾، و فيه خر موسى عليه السلام صعقا "وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ" ﴿الأعراف 143﴾.

وعن دعاء السمات (وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذى تَجَلَّيْتَ بِهِ لِلْجَبَلِ فَجَعَلْتَهُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً، وَبِمَجْدِكَ الَّذى ظَهَرَ عَلى طُورِ سَيْنآءَ فَكَلَّمْتَ بِهِ عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ مُوسَى بْنَ عِمْرانَ، وَبِطَلْعَتِكَ فى ساعيرَ وَظُهُورِكَ فى جَبَلِ فارانَ بِرَبَواتِ الْمُقَدَّسينَ وَجُنُودِ الْمَلائِكَةِ الصّافّينَ وَخُشُوعِ الْمَلائِكَةِ الْمُسَبِّحينَ)

قال الله سبحانه عن جعل الجبل دكا وخر موسى عليه السلام صعقا بطور سيناء "وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ" ﴿الأعراف 143﴾. وكلم الله موسى عليه السلام في طور سيناء "وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا" (النساء 164). جاء عن مركز الابحاث العقائدية: الطور: جَبل بيت المقدس، ممتدٌّ ما بين مصر وأيلة، وعن بعض أهل السير أنّه: سمّي بطور بن إسماعيل بن إبراهيم، قال تعالى: "وما كنت بجانب الطور إذ نادينا" (القصص 46) وهو طور سيناء، قال الله سبحانه: "وشجرة تخرج من طور سيناء تنبُتُ" (المؤمنون 20)، وقال في موضع آخر من كتابه المجيد: "والتين والزيتون * وطور سينين" (التين 1-2) ومعناهما واحد، وقال ابن أبي نجيح: الطور: الجبل، وسيناء: الحجارة أضيف إليها، وقال بعض أهل اللغة: لا يسمى الجبل طوراً حتى يكون ذا شجر ولا يقال للاَجرد طور، وبالقرب من مصر عند موضع يسمى مَدْيَن جبل يسمى الطور، ولا يخلو من الصالحين، وحجارته كيف كسرت خرج منها صورة شجرة العليق، وعليه كان الخطاب الثاني لموسى عليه السلام عند خروجه من مصر ببني إسرائيل، والطور أيضاً: يسمى عند كورة تشتمل على عدّة قرى تعرف بهذا الاسم بأرض مصر القبلية، وبالقرب منها جبل فاران. جاء في موقع حديث نت: وساعير: جبل بالحجاز، كان عيسى عليه السلام يناجي اللّه عليه، وعنده إجابة الدعاء. وجبل فاران: هو الجبل الّذي كان نبيّنا صلى الله عليه و آله يناجي اللّه تعالى عليه، وهو قريب من مكّة. وقال الطبرسي: بين فاران ومكّة يومان. وطلعة اللّه في ساعير وظهوره في جبل فاران: عبارة عن ظهور وحيه وأمره، وبروز إرادته واقتداره.الجنود: الأعوان. والملائكة: مشتقّة من الاُلوكة وهي الرسالة، والصافّين أي تصفّ صفوفاً في السماء، أو تصفّ أقدامها في السماء كما تصفّ المؤمنون، أو أجنحتها في الهواء منتظرين أمر اللّه، أو أجنحتها حول العرش. الخشوع: كالخضوع. والمسبّحون: المصلّون..وقيل: ساعير قبّة كانت مع موسى عليه السلام، كما يقال: تخت الملك كرسيّه، وعندها إجابة الدعاء. وقال السيّد ابن طاووس رحمه الله: ساعير: جبل يدعى: جبل السراء. عن تسبيح الملائكة قال الله سبحانه "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ" ﴿البقرة 30﴾، و "يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ" ﴿الأنبياء 20﴾.