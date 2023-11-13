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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول حِراك المجتمعات بين المنهج القرآني وبين الفهم الخاطئ المعتمد على الإتكالية
وكالة انباء براثا
81
2023-11-13
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول حِراك المجتمعات بين المنهج القرآني وبين الفهم الخاطئ المعتمد على الإتكالية
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