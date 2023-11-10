مفهوم القرية في الآيات القرآنية (ح 4)

الدكتور فاضل حسن شريف

تكملة للحلقات السابقة قال الله تعالى عن قرية "وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ" ﴿القصص 58﴾ قرية اسم، وكثير من أهل القرى أهلكناهم حين أَلْهَتهم معيشتهم عن الإيمان بالرسل، فكفروا وطغَوْا، فتلك مساكنهم لم تُسكن من بعدهم إلا قليلا منها، وكنا نحن الوارثين للعباد نميتهم، ثم يرجعون إلينا، فنجازيهم بأعمالهم، و "وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ" ﴿سبإ 34﴾ وما أرسلنا في قرية من رسول يدعو الى توحيد الله وإفراده بالعبادة، إلا قال المنغمسون في اللذات والشهوات من أهلها: إنَّا بالذي جئتم به أيها الرسل جاحدون، و "وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ" ﴿الزخرف 23﴾ وكذلك ما أرسلنا من قبلك أيها الرسول في قرية مِن نذير ينذرهم عقابنا على كفرهم بنا، فأنذروهم وحذَّروهم سخَطنا وحلول عقوبتنا، إلا قال الذين أبطرتهم النعمة من الرؤساء والكبراء: إنَّا وجدنا آباءنا على ملة ودين، وإنا على منهاجهم وطريقتهم مقتدون، و "وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ" ﴿محمد 13﴾ قَرْيَتِكَ: قَرْيَتِ، اسم، كَ ضمير، قَرْيَتِكَ: مكة، و "وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا" ﴿الطلاق 8﴾ وكثير من القرى عصى أهلها أمر الله وأمر رسوله وتمادَوا في طغيانهم وكفرهم، فحاسبناهم على أعمالهم في الدنيا حسابًا شديدًا، وعذَّبناهم عذابًا عظيمًا منكرًا، فتجرَّعوا سوء عاقبة عتوهم وكفرهم، وكان عاقبة كفرهم هلاكًا وخسرانًا لا خسران بعده، و "وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَـٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ" ﴿البقرة 58﴾ الْقَرْيَةَ: الْ اداة تعريف، قَرْيَةَ اسم، هذهِ القريةَ: هي بيت المقدس، واذكروا نعمتنا عليكم حين قلنا: ادخلوا مدينة "بيت المقدس" فكلوا من طيباتها في أي مكان منها أكلا هنيئًا، وكونوا في دخولكم خاضعين لله، ذليلين له، وقولوا: ربَّنا ضَعْ عنَّا ذنوبنا، نستجب لكم ونعف ونسترها عليكم، وسنزيد المحسنين بأعمالهم خيرًا وثوابًا، و "وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا" ﴿النساء 75﴾ الْقَرْيَةَ: الْ اداة تعريف، قَرْيَةَ اسم، مِنْ هذِهِ القَرْيَةِ: مكة، وما الذي يمنعكم أيها المؤمنون عن الجهاد في سبيل نصرة دين الله، ونصرة عباده المستضعفين من الرجال والنساء والصغار الذين اعتُدي عليهم، ولا حيلة لهم ولا وسيلة لديهم إلا الاستغاثة بربهم، يدعونه قائلين: ربنا أخرجنا من هذه القرية يعني "مكة " التي ظَلَم أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنين بالأذى، واجعل لنا من عندك وليّاً يتولى أمورنا، ونصيرًا ينصرنا على الظالمين؟

جاء في تفسير التبيان للشيخ الطوسي: قوله تعالى "وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا" ﴿الطلاق 8﴾ و ‌قوله‌ "وَ كَأَيِّن‌ مِن‌ قَريَةٍ" (الطلاق 8) معناه‌ و (كم‌ ‌من‌ قرية) ‌علي‌ التكثير، لأنه‌ يخبر ب (كم‌) ‌عن‌ الكثرة "عَتَت‌ عَن‌ أَمرِ رَبِّها" (الطلاق 8) و العتو الخروج‌ ‌إلي‌ فاحش‌ الفساد. و المعني‌ كم‌ ‌من‌ أهل‌ قرية كفروا باللّه‌ و تجبروا ‌عن‌ طاعته‌ و خرجوا بذلك‌ ‌الي‌ افحش‌ الفساد (وَ رُسُلِه‌ِ) معناه‌ عتوا ‌عن‌ امر اللّه‌ و امر رسوله‌ "فَحاسَبناها حِساباً شَدِيداً" فالحساب‌ الاعمال‌ مقابلة ‌ما يستحق‌ ‌علي‌ الطاعة و ‌بما‌ يستحق‌ ‌علي‌ المعصية و الحساب‌ الشديد مقابلة ‌ذلک‌ ‌من‌ ‌غير‌ تجاوز ‌عن‌ صغيرة و ‌لا‌ عفو ‌عن‌ ذنب‌، و ‌ذلک‌ ‌أن‌ الكافر يعاقب‌ ‌علي‌ ‌کل‌ صغيرة و كبيرة ‌من‌ حيث‌ انه‌ ‌لا‌ طاعة معه‌ تكفر معاصيه‌. و ‌قوله‌ "وَ عَذَّبناها عَذاباً نُكراً" معناه‌ عذبنا أهل‌ تلك‌ القرية العاتية عذاباً نكراً، و ‌هو‌ ‌ألذي‌ ينكره‌ الطبع‌ و تأباه‌ النفوس‌ لصعوبته‌ و شدته‌. و الأمر النكر ‌ألذي‌ ينكره‌ العقل‌. قوله تعالى "وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَـٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ" ﴿البقرة 58﴾ و ‌قوله‌: "‌هذه‌ القرية" إشارة ‌الي‌ بيت‌ المقدس-‌ ‌علي‌ قول‌ قتادة، و الربيع‌ ‌إبن‌ أنس‌‌ و ‌قال‌ السدي‌: ‌هي‌ قرية بيت‌ المقدس‌: و ‌قال‌ ‌إبن‌ زيد: إنها أريحا قريب‌ ‌من‌ بيت‌ المقدس‌. و القرية و البلدة و المدينة نظائر. و قري‌ البعير: جرته‌ ‌في‌ شدقه‌ قريا. و القرية: اشتقاقها ‌من‌ قري‌ البعير جرته‌: أي‌ جمعها. و الجمع‌ قري‌-‌ ‌علي‌ ‌غير‌ قياس‌-‌. و ‌قال‌ قوم‌ ‌من‌ اهل‌ اليمن‌: قرية: و ‌قال‌ صاحب‌ العين‌: القرية و القيرية‌‌ لغتان‌‌ تقول‌: ‌ما زلت‌ استقري‌ ‌هذه‌ ‌الإرض‌ قرية قرية. و الكسر لغة عانية. و ‌من‌ هناك‌ اجتمعوا ‌علي‌ جمعها ‌علي‌ القري‌، حيث‌ اختلفوا فحملوها ‌علي‌ لغة ‌من‌ ‌قال‌: كِسوة و كُسوة. و النسبة اليها قروي‌. و ام‌ القري‌: مكة و ‌قوله‌: "وَ تِلك‌َ القُري‌ أَهلَكناهُم‌ لَمّا ظَلَمُوا" (الكهف 60) يعني‌ بها: الكور و الأمصار و المدائن‌ و القري‌: الظهر ‌من‌ ‌کل‌ شي‌ء، ‌حتي‌ الآكام‌ و غيرها. و الجمع‌ الاقراء. و القري‌: الإحسان‌ ‌الي‌ الضيف‌. تقول‌: أقري‌ يقري‌ الضيف‌ قري‌ً: ‌إذا‌ اضافه‌ ضيافة، و أنزله‌ نزالة. و القري‌ جي‌ء الماء ‌في‌ الحوض‌. و المدة تقري‌ ‌في‌ الجرح‌: ‌ أي ‌ تجتمع‌.و ‌قوله‌: "وَ ادخُلُوا الباب‌َ" (البقرة 58) ‌ أي ‌ الباب‌ ‌ألذي‌ أمروا بدخولها. و ‌قال‌ مجاهد و السدي‌: ‌هو‌ باب‌ حطة ‌من‌ بيت‌ المقدس‌. و ‌هو‌ الباب‌ الثامن‌. و ‌قيل‌: باب‌ القبة ‌الّتي‌ ‌کان‌ يصلي‌ إليها موسي‌. و ‌قال‌ قوم‌: باب‌ القرية ‌الّتي‌ أمروا بدخولها. ‌قال‌ ‌أبو‌ علي‌: قول‌ ‌من‌ ‌قال‌: إنه‌ باب‌ القرية، لأنه‌ ‌لم‌ يدخلوا القرية ‌في‌ حياة موسي‌، لأنه‌ ‌قال‌: "فَبَدَّل‌َ الَّذِين‌َ ظَلَمُوا قَولًا غَيرَ الَّذِي‌ قِيل‌َ لَهُم‌" (البقرة 59). و العطف‌ بالفاء يدل‌ ‌علي‌ ‌أن‌ ‌هذا‌ التبديل‌ منهم‌ ‌کان‌ ‌في‌ أثر الأمر فدل‌ ‌ذلک‌ ‌علي‌ ‌أنه‌ ‌کان‌ ‌في‌ حياة موسي‌.

جاء في تفسير الميزان للعلامة السيد الطباطبائي: قوله تعالى "وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ" ﴿القصص 58﴾ أن تنعمهم بالأموال والأولاد وبطر معيشتهم لا يضمن لهم الأمن من الهلاك حتى يرجحوه على اتباع الهدى فكم من قرية بطرت معيشتها أهلكها الله واستأصلها وورثها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. على أن الذي يؤثرونه على اتباع الهدى إنما هو متاع الحياة الدنيا العاجلة ولا يختاره عاقل على الحياة الآخرة الخالدة التي عند الله سبحانه. على أن الخلق والأمر لله فإذا اختار شيئا وأمر به فليس لأحد أن يخالفه إلى ما يشتهيه لنفسه فيختار ما يميل إليه طبعه ثم استشهد تعالى بقصة قارون وخسفه به وبداره الأرض. البطر الطغيان عند النعمة، و " مَعِيشَتَها" منصوب بنزع الخافض أي وكم أهلكنا من قرية طغت في معيشتها. وقوله "فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً" (القصص 58) أي إن مساكنهم الخربة الخاوية على عروشها مشهودة لكم نصب أعينكم باقية على خرابها لم تعمر ولم تسكن بعد هلاكهم إلا قليلا منها. وبذلك يظهر أن الأنسب كون "إِلَّا قَلِيلاً" استثناء من "مَساكِنُهُمْ" لا من قوله : "مِنْ بَعْدِهِمْ" بأن يكون المعنى لم تسكن من بعدهم إلا زمانا قليلا إذ لا يسكنها إلا المارة يوما أو بعض يوم في الأسفار. قوله تعالى "وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ" (سبأ 34) المترفون اسم مفعول من الإتراف وهو الزيادة في التنعيم، وفيه إشعار بأن الإتراف يفضي إلى الاستكبار على الحق كما تفيده الآية اللاحقة. قوله تعالى "وَكَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا" (الزخرف 23) إلخ، أي إن التشبث بذيل التقليد ليس مما يختص بهؤلاء فقد كان ذلك دأب أسلافهم من الأمم المشركين وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير وهو النبي إلا تشبث متنعموها بذيل التقليد وقالوا: إنا وجدنا أسلافنا على دين وإنا على آثارهم مقتدون لن نتركها ولن نخالفهم. ونسبة القول إلى مترفيهم للإشارة إلى أن الإتراف والتنعم هو الذي يدعوهم إلى التقليد ويصرفهم عن النظر في الحق. قوله تعالى "وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ لَهُمْ" (محمد 13) المراد بالقرية أهل القرية بدليل قوله بعد "أَهْلَكْناهُمْ" إلخ، والقرية التي أخرجته صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله هي مكة. وفي الآية تقوية لقلب النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله وتهديد لأهل مكة وتحقير لأمرهم إن الله أهلك قرى كثيرة كل منها أشد قوة من قريتهم ولا ناصر لهم ينصرهم. و ‌قوله‌: "الَّذِين‌َ يَقُولُون‌َ رَبَّنا أَخرِجنا مِن‌ هذِه‌ِ القَريَةِ الظّالِم‌ِ أَهلُها" (النساء 75) ‌قال‌ ‌إبن‌ عباس‌ و الحسن‌ و ‌إبن‌ أبي نجيح‌، و السدي‌ و مجاهد و ‌إبن‌ زيد: إنها مكة، لأن‌ أهل‌ مكة كانوا ‌قد‌ اجتهدوا ‌أن‌ يفتنوا قوماً ‌من‌ المؤمنين‌ ‌عن‌ دينهم‌، و الأذي‌ ‌لهم‌ و كانوا مستضعفين‌ ‌في‌ أيديهم‌. و ‌قال‌ ‌تعالي‌ "‌ما لكم‌" ‌لا‌ تسعون‌ ‌في‌ خلاصهم‌. و ‌هم‌ يسمون‌ ‌کل‌ مدينة قرية، و إنما جاز ‌أن‌ يجري‌ صفة ظالم‌ ‌علي‌ الأول‌ و ‌هو‌ ‌في‌ المعني‌ للثاني‌، لأنها قوية ‌في‌ العمل‌ لقربها ‌من‌ الفعل‌ متمكنة ‌من‌ الوصف‌ بأنها تصرف‌ تصرفه‌ ‌في‌ التأنيث‌ و التذكير و التثنية، و الجمع‌، خلاف‌ باب‌ أفعل‌ منك‌، فلذلك‌ جاز مررت‌ برجل‌ ظالم‌ أبوه‌، و ‌لم‌ يجز مررت‌ برجل‌ خير ‌منه‌ أبوه‌. و الولي‌ القيم‌ بالأمر ‌حتي‌ يستنقذهم‌ ‌من‌ أمر أعدائهم‌، لأنه‌ يتولي‌ الأمر بنفسه‌، و ‌لا‌ يكله‌ ‌إلي‌ غيره‌.

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