أنبياء الأرض المقدسة (الياس عليه السلام) (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في تفسير الميزان للعلامة السيد الطباطبائي: قوله تعالى "وَزَكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ" (الانعام 85) تقدم الكلام في معنى الإحسان والصلاح فيما سلف من المباحث وفي ذكر عيسى بين المذكورين من ذرية نوح عليه ‌السلام وهو إنما يتصل به من جهة أمه مريم دلالة واضحة على أن القرآن الكريم يعتبر أولاد البنات وذريتهن أولادا وذرية حقيقة، وقد تقدم استفادة نظير ذلك من آية الإرث وآية محرمات النكاح. زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وهؤلاء قد امتازوا بشدة الزهد في الدنيا، والإعراض عن لذائذها، والرغبة عن زينتها، ولذلك خصهم هنا بوصف الصالحين لأن هذا الوصف أليق بهم عند مقابلتهم بغيرهم وإن كان كل نبي صالحا ومحسنا على الإطلاق. قوله تعالى "وَإِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" (الصافات 123) قيل: إنه عليه‌ السلام من آل هارون كان مبعوثا إلى بعلبك ولم يذكر في كلامه ما يستشهد به عليه. قوله تعالى "إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ * أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ" (الصافات 124-125) إلى قوله "الْأَوَّلِينَ" (الصافات 126) شطر من دعوته عليه‌ السلام يدعو قومه فيها إلى التوحيد ويوبخهم على عبادة بعل صنم كان لهم وترك عبادة الله سبحانه. وكلامه عليه‌ السلام على ما فيه من التوبيخ واللوم يتضمن حجة تامة على توحيده تعالى فإن قوله "وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ * اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ" (الصافات 125-126) يوبخهم أولا على ترك عبادة أحسن الخالقين، والخلق والإيجاد كما يتعلق بذوات الأشياء يتعلق بالنظام الجاري فيها الذي يسمى تدبيرا فكما أن الخلق إليه تعالى فالتدبير أيضا إليه فهو المدبر كما أنه الخالق، وأشار إلى ذلك بقوله: "اللهَ رَبَّكُمْ" (الصافات 126) بعد وصفه تعالى بأحسن الخالقين. ثم أشار إلى أن ربوبيته تعالى لا تختص بقوم دون قوم كالأصنام التي يتخذ كل قوم بعضا منها دون بعض فيكون صنم ربا لقوم دون آخرين بل هو تعالى رب لهم ولآبائهم الأولين لا يختص ببعض دون بعض لعموم خلقه وتدبيره، وإليه أشار بقوله "اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ" (الصافات 126). قوله تعالى "فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ" (الصافات 127) أي مبعوثون ليحضروا العذاب، وقد تقدم أن الإحضار إذا أطلق أفاد معنى الشر. قوله تعالى "إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ" (الصافات 128) دليل على أنه كان في قومه جمع منهم. قوله تعالى "وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ" (الصافات 129) إلى قوله "الْمُؤْمِنِينَ" (الصافات 132). في تفسير القمي في قوله تعالى "أَتَدْعُونَ بَعْلاً" (الصافات 125) قال كان لهم صنم يسمونه بعلا. وفي المعاني، بإسناده إلى قادح عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام: في قول الله عز وجل: "سلام على آل يس" (الصافات 130) قال: يس محمد صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ونحن آل يس. أقول: وعن العيون، عن الرضا عليه ‌السلام مثله، وهو مبني على قراءة آل يس كما قرأه نافع وابن عامر ويعقوب وزيد.

جاء في تفسير التبيان للشيخ الطوسي: قوله تعالى "سَلام‌ٌ عَلي‌ إِل‌ ياسِين‌َ" (الصافات 130) قرأ نافع‌ و ‌إبن‌ عامر و يعقوب‌ "سلام‌ ‌علي‌ آل‌ ياسين‌" ‌علي‌ إضافة (آل‌) ‌إلي‌ (ياسين‌). الباقون‌ (‌علي‌ إلياسين‌) موصولة. ‌من‌ أضاف‌ أراد ‌به‌ ‌علي‌ آل‌ ‌محمّد‌ ‌صلي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌ لأن‌ (يس‌) اسم‌ ‌من‌ اسماء ‌محمّد‌ ‌علي‌ ‌ما حكيناه‌. و ‌قال‌ بعضهم‌: أراد آل‌ الياس‌ ‌عليه‌ ‌السلام‌. و ‌قال‌ الجبائي‌ أراد أهل‌ القرآن‌، و ‌من‌ ‌لم‌ يضف‌ أراد الياس‌. و ‌قال‌: الياسين‌، لان‌ العرب‌ تغير الأسماء العجمية بالزيادة ‌کما‌ يقولون‌: ميكائيل‌ و ميكائين‌، و ميكال‌ و ميكائل‌، و ‌في‌ أسماعيل‌ اسماعين‌ ‌قال‌ الشاعر: يقول‌ اهل‌ السوق‌ ‌لما‌ جينا * ‌هذا‌ و رب‌ البيت‌ اسرائينا. ‌قيل‌ أيضاً إنه‌ جمع‌، لأنه‌ أراد الياس‌ و ‌من‌ آمن‌ معه‌ ‌من‌ قومه‌، و ‌قال‌ الشاعر: قدني‌ ‌من‌ نصر الخبيبين‌ قدي‌. فجعل‌ ‌إبن‌ الزبير أبا خبيباً و ‌من‌ ‌کان‌ ‌علي‌ رأيه‌ عدداً و ‌لم‌ يضفهم‌ بالياء فيقول‌: خبيبين‌، فخفف‌ ‌في‌ الشعر مثل‌ الأشعرين‌، و ‌کما‌ قالوا: سيرة العمرين‌ و خير الزهدمين‌، و إنما أحدهما زهدم‌ و الآخر كردم‌. و ‌قال‌ قوم‌: تقديره‌ ‌علي‌ (آل‌ ياسين‌) فخفف‌، لأنه‌ أراد الياساً و قومه‌، ‌کما‌ قالوا: الأشعرون‌ و المهليون‌. ‌قال‌ الشاعر: انا ‌إبن‌ سعد أكرم‌ السعدينا. و كلهم‌ قرأ (و ‌إن‌ الياس‌) بقطع‌ الهمزة ‌إلا‌ ‌ان‌ أبا عامر، فانه‌ فصل‌ الهمزة و أسقطها ‌في‌ الدرج‌، فإذا ابتدأ فتحها، ‌قال‌ ابو علي‌ النحوي‌: يجوز ‌أن‌ ‌يکون‌ حذف‌ الهمزة حذفاً، ‌کما‌ حذفها ابو جعفر ‌في‌ ‌قوله‌ "إِنَّها لَإِحدَي‌ الكُبَرِ" (المدثر 35) و يحتمل‌ ‌أن‌ تكون‌ الهمزة ‌الّتي‌ تصحب‌ لام‌ التعريف‌، و ‌هي‌ تسقط ‌في‌ الدرج‌، و أصله‌ (ياس‌). اخبر اللّه‌ ‌تعالي‌ ‌أن‌ الياس‌ ‌من‌ جملة ‌من‌ أرسله‌ اللّه‌ ‌إلي‌ خلقه‌ نبياً داعياً ‌إلي‌ توحيده‌ و طاعته‌. و ‌قال‌ قتادة: الياس‌ و ‌هو‌ إدريس‌، و ‌قال‌ ‌إبن‌ إسحاق‌: ‌هو‌ ‌من‌ ولد هارون‌، و ‌هو‌ اسم‌ نبي‌ و ‌هو‌ أعجمي‌، فلذلك‌ ‌لم‌ ينصرف‌، و ‌لو‌ جعل‌ (افعالا) ‌من‌ الاليس‌ و ‌هو‌ الشجاع‌ الجري‌ء لجاز. ثم‌ حكي‌ ‌ان‌ قومه‌ كذبوه‌ و ‌لم‌ يصدّقوه‌، و ‌أن‌ ‌الله‌ أهلكهم‌ و أنهم‌ لمحضرون‌ عذاب‌ النار. ‌ثم‌ استثني‌ ‌من‌ جملتهم‌ عباده‌ ‌الّذين‌ أخلصوا عبادتهم‌ لله‌ و ‌بين‌ انه‌ أثني‌ ‌عليهم‌ ‌في‌ آخر الأمم‌ بأن‌ ‌قال‌ (سلام‌ ‌علي‌ آل‌ ياسين‌) و آل‌ ‌محمّد‌ ‌صلي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌ ‌هم‌ ‌کل‌ ‌من‌ آل‌ اليه‌ بحسب‌ ‌او‌ بقرابة، و ‌قال‌ قوم‌: آل‌ ‌محمّد‌ ‌کل‌ ‌من‌ ‌کان‌ ‌علي‌ دينه‌، و ‌لا‌ خلاف‌ ‌بين‌ النحويين‌ ‌أن‌ اصل‌ (آل‌) اهل‌ فغلبوا الهاء همزة و جعلوها مدة لئلا يجتمع‌ ساكنان‌، ألا تري‌ أنك‌ ‌إذا‌ صغرت‌ قلت‌ أهيل‌ و ‌لا‌ يجوز أويل‌، لأنه‌ رد ‌الي‌ الأصل‌ ‌لا‌ ‌إلي‌ اللفظ.

جاء في التفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى "وإِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" (الصافات 123). قال المفسرون: الياس هو واحد من أنبياء بني إسرائيل، وان نسبه ينتهي إلى هارون . وفي أكثر من تفسير: أن الياس هذا هو النبي إدريس الذي جاء ذكره في الآية 56 من سورة مريم والآية 85 من سورة الأنبياء، وفي (قاموس الكتاب المقدس): ان إيليا اسم عبري، ومعناه إلهي يهوه والصيغة اليونانية لهذا الاسم هي الياس، وتستعمل أحيانا في العربية . "إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ" (الصافات 124)؟ ارشدهم إلى التوحيد، وحذرهم من الشرك تماما كما فعل غيره من الأنبياء "أَتَدْعُونَ بَعْلًا وتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ * اللَّهً رَبَّكُمْ ورَبَّ آبائِكُمُ الأَوَّلِينَ" (الصافات 124-125). وبعل الذي يدعونه من دون اللَّه اسم صنم كما دل سياق الآية. وفي قاموس الكتاب المقدس: ان بعل بريث اسم كنعاني ومعناه رب العه. عكف قوم الياس على عبادة بعل كما عكف من كان قبلهم على عبادة الأصنام فدعاهم إلى التوحيد كما فعل نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء "فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ" (الصافات 127) أعرضوا عن دعوته، فيحضرهم اللَّه يوم القيامة للحساب والعذاب . "إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ" (الصافات 128) وهم الذين استجابوا لدعوة الياس، فإنهم بمنجاة من العذاب ولهم أجر كريم "وتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ" (الصافات 129) ذكرا طيبا "سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ" (الصافات 130). قال جماعة من المفسرين: ان أبا الياس اسمه يس، فعليه يكون المراد بأل ياسين الياس بالذات لأن الابن من آل الأب، ومهما يكن فإن المقصود هنا بأل ياسين هو الياس بقرينة السياق، فلقد ذكر سبحانه في الآيات السابقة نوحا وقال: سلام على نوح، ثم ذكر إبراهيم وأتبعه بقوله : سلام على إبراهيم، ثم موسى وهارون وقال : سلام على موسى وهارون، ثم ذكر الياس وانه من المرسلين، وقال : سلام على إل ياسين، فتعين انه هو المقصود من آل يس.

جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم ‌السلام التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام: النبي إلياس عليه السلام، هو إلياس بن ياسين أحد أنبياء بني إسرائيل من ولِد هارون بن عمران، والمعروف في القرآن الكريم بإلياس، وفي الكتاب المقدس بإيليا، ورد اسمه في القرآن الكريم مرتين. أصبح نبياً في زمن آحاب وهو أحد ملوك بني إسرائيل، وكان إلياس عليه السلام مأموراً بمنع الناس من عبادة الأصنام. بعد أن انقطع رجاءه وآيس من هداية الناس طلب الموت من الله تعالى، فرفعه الله من بين أظهرهم وأخفاه عنهم، ونصَّب اليسع خليفةً عنه. هويته: النبي إلياس هو إلياس بن ياسين بن فنحاص ابن العيزار، هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو من نسل النبي هارون بن عمران، أخ نبي الله موسى عليه السلام. ورد اسمه مرتين في القرآن الكريم، مرةً باسم إلياس، ومرة باسم آل ياسين. ترتبط شخصية إلياس في بعض المصادر الإسلامية بالخضر، وبإدريس وباليسع، وفي بعض الروايات اعتبرتهم شخصاً واحداً. ذُكر إلياس في الكتاب المقدس باسم إيليا. وفي معظم القصص التي تصف إيليا في الكتاب المقدس فيها اختلافات قليلة مع ما ورد في الروايات الإسلامية. هناك وقائع تاريخية كدعائه على بني إسرائيل بالقحط، وشفاء اليسع على يديه، وكذلك قتال أحآب. وفقاً للعديد من المصادر الإسلامية بالإضافة إلى الكتاب المقدس إنَّ إلياس عليه السلام حي وعُرج به إلى السماء. ولكن المفسِّر ابن كثير لم يقبل هذه الروايات واعتبرها من الإسرائيليات. كما ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان أن هناك مقبرة في بعلبك باسم إلياس. نبوته: أصبح إلياس نبياً بعد وفاة النبي حزقيل. كان مأموراً بدعوة قومه الذين عاشوا في بعلبك إلى التوحيد وطاعة الله وترك الذنوب. كانت وظيفته الرئيسية محاربة عبادة الأصنام التي نشرها مَلك إسرائيل آحاب وزوجته إيزابيل. كانت نبوة إلياس في زمن آحاب وهو أحد ملوك بني إسرائيل. كان آحاب وزوجته إيزابيل يدعون الناس إلى عبادة الأصنام. حاربهم إلياس ونهى بني إسرائيل عن عبادة الأصنام. بعد أن واجه إصرار قومه على عبادة الأصنام لسنوات عديدة دعا عليهم بالقحط، ثمَّ ابتُلي الناس به بعد ذلك. بعد انتشار القحط بمرور الزمن أدى إلى موت الكثير من الناس، وعندما رأوا أنفسهم مبتلين بذلك ندموا على أفعالهم وأقبلوا إلى النبي إلياس عليه السلام وقبلوا دعوته. بعد ذلك دعا لهم إلياس عليه السلام فأمطر الله عليهم مطراً كثيراً، ولكن نسي الناس عهدهم مع الله وعادوا إلى عبادة الأصنام، فلما رأى إلياس هذا الأمر قد طلب من الله أن يموت. لكن الله رفعه من بين أظهرهم وأخفاه عنهم، وقيل: كساه الله الريش فصار إنسياً ملكياً إرضياً سماوياً، كما أنه اختار اليسع الذي كان تلميذاً له أن يكون خليفةً عنه.