تاريخ اليهود في نصوص القرآن

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا} " الاسراء 4"

من العلوم التي نسمع عنها في القران هي علم الغيب , وتتمثل عن الأخبار التي وقعت في الماضي السابق لزمن النبي محمد {ص} وهي جملة من اخبار الأولين، [سماهم القران الامم السابقة]، وهي قصص كثيرة عن الانبياء واقوامهم والحوادث التي وقعت قبل جيل النبي بالاف السنين وهي بلا شك أحداث ماضية، لا علم للنبي وقومه ولا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي يقول تعالى:{تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ}

من الامثلة على الإعجاز الغيبي إخبار القرآن بتفاصيل دقيقة عن قصة النبي موسى{ع} مع فرعون وهروبه من مصر,ومعه الذين امنوا برسالته ومن تفاصيل القصة ان فرعون وجنوده تبعوهم لقتلهم وفلق الله لهم البحر وانجاهم واهلك فرعون وجيشه.. ومن التفاصيل ان الله امات فرعون ولكنه انجى بدنه ليكون عبرة للظالمين يقول تعالى (فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً) وهذا دلالة على صدق رسول الله{ص} ما كان ليعلم بها الا عن طريق الوحي من الله .. كذلك قصة مريم وولادة عيسى والمعاجز التي ظهرت قبل وبعد ولادته . وقصة يوسف والافكار التي تضمنتها من صبر وقوة ايمان وغدر الاهل والاخوة قال تعالى. {ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ}وسبب نزول السورة جواب لسؤال اليهود.

** وهناك قصص تتحدث عن الحاضر الذي يعيش فيه النبي {ص} والذي اخبرهم بها القران .ويسمى { غيب الحاضر} مثل موت ابي لهب على الكفر{تبت يدا ابي لهب وتب} كان بإمكانه ان يعلن اسلامه حتى يكذب القران ولكن جر القلم عليه ان يموت كافرا .وهذا النص يدل على أن القرآن من عند الله، والا ما كان محمد{ص} علما ولا دراية انه سيموت كافرا. وفي نتائج معركة بدر قال تعالى :في أهل بدر: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُر}.هذه مغيبات حدثت في عهد النبي{ص}كشف القران مؤامرات المنافقين ومكائدهم قبل تنفيذهم لها، يعني اخبر القران ما تخبئه الضمائر، قبل أن يظهر منهم قول أو فعل..!

** وهناك احاديث قال عنها رسول الله{ص} وتسمى{ اخبار النبي للغيب} جاء عن جريرٍ قال: قال لي النبي {ص}في حجة الوداع:(استنصتِ الناسَ)، ثم قال: (لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضُكم رقاب بعضٍ).هنا نكتة مهمة الراوي يقول: استنصت الناس : يعني حين يتكلم النبي او الامام او الخطيب يجب على الناس الانصات, ليتعلموا علم ما سيقول ــ

واخبرنا القران نتائج حروب وقعت وكيف سيكون الامور بعد حين فينتصر المغلوب، يحدثنا الوحي عن معجزة مبهرة في عصر لم يكن باستطاعة أحد أن يقيس أخفض منطقة على سطح الارض اليابسة، وأن معركة وقعت فيها وكانت نتيجتها انتصار الفرس على الروم. يقول تعالى: ﴿الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ* فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ) ويبين القران ان معنى (أدنى) هي الأصغر والأقل والأقرب، والمنطقة على سطح الأرض والتي تتصف بهذه الصفات الثلاث؟ هي منطقة غور البحر الميت، فهي:أصغر: مساحة لا تتجاوز كيلو مترات مقارنة بسطح الأرض.

÷÷÷ ومن الآيات الغيبية التي تتحدث عن بني اسرائيل الاية 4 في سورة الاسراء في قوله تعالى:(وَقَضَينَا إِلَى بني إِسرَائِيلَ فِي الكِتَابِ لَتُفسِدُنَّ فِي الأَرضِ مَرَّتَينِ وَلَتَعلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا * فَإِذَا جَاء وَعدُ أُولاهُمَا بَعَثنَا عَلَيكُم عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلاَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعدًا مَّفعُولاً * ثُمَّ رَدَدنَا لَكُمُ الكَرَّةَ عَلَيهِم وَأَمدَدنَاكُم بِأَموَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلنَاكُم أَكثَرَ نَفِيرًا * إِن أَحسَنتُم أَحسَنتُم لِأَنفُسِكُم وَإِن أَسَأتُم فَلَهَا فَإِذَا جَاء وَعدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُم وَلِيَدخُلُوا المَسجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ).

متى حدث الفساد الاول والثاني لليهود؟. .الجواب..هذا النص من النصوص الغيبية ولذلك اجتهد المفسرون في وقوع الافساد وانتهاء دولتهم . ورد في كتاب {عصر الظهور للشيخ علي الكوراني العاملي ص 48 قال : الجواب الذي طرحه المفسرون :انه لا بد ان يرافق قيام دولة بني اسرائيل ظاهرة التعالي على العالم كله. { وهو ما صرح به القران فساد ذو علو كبير} ثم يتساءل هل وقعا التعالي ووقعت العقوبتان الموعودتان عليهما، أم لا ؟ قال بعضهم : إنهما مضيا ووقعت العقوبة على الإفساد الأول على يد نبو خذ نصر، والإفساد الثاني على يد تيتوس الروماني.!! وقال بعض المفسرين : لم تقع العقوبتان بعد لحد الان .

**من هو تيتوس وما قصته.؟: هناك ثورة يهودية كبرى وتسمى الثورة اليهودية الأولى, لان لليهود ثلاث ثورات على الرومان, لان العقلية اليهودية حساسة دينيا ولذلك هم يخالفون جميع الامم ولهم مشاكل مع الحكام الذين يحكمونهم ,هكذا كان الحال مع الرومان لانهم يتدخلون في تعيين الملوك والكهنة، وهذا أدى إلى تصاعد التوتر مع الرومان،نقطة اخرى هي أن العقل الروماني كان يهتم بالسياسة فقط ولم يهتم بالدين، فكانوا متسامحين دينيا يقبلون جميع الأديان، وهذا ما لم يرق لليهود الذين كانوا يمتعضون من رؤية الأديان تمارس طقوسها في مناطقهم. فتوترت العلاقة بين اليهود والرومان, بدأت باحتجاجات , ومن ضمنها رفض الضرائب .وتحولت الاحتجاجات الى ثورة ,فجاء الرد الروماني، شن الملك الروماني غارة الي على المدينة، واعتقل عددا من اليهودية البارزين وعلى اثرها قام اليهود بالهجوم على الحامية الرومانية .وتم لهم السيطرة على مملكة يهودا. وهرب ممثل الملك الروماني من المدينة.بعد ان قتل 6000 روماني .ومسؤولين اخرين في مدينة المقدس. ولما خرج التمرد عن السيطرة ارسلت الدولة الرومانية فيالق من سوريا للقضاء على ثورة اليهود ولما فشلت ثورتهم أُعدم وطرد ما تبقى منهم .

*** وقصة اهل العراق الاشوريون واليهود ؟تروي المصادر التاريخية وجود صراع سياسي وعسكري بين الإمبراطورية الآشورية والمصرية على مناطق النفوذ للسيطرة على بلاد الشام وخاصة فلسطين، في تلك الأثناء ساند يهود المملكة الشرقية التي كانت اسمها إسرائيل الجانب المصري مما أثار حفيظة ملك آشور الذي صمم على إخضاع المنطقة لدولته فقام بحملة على مملكتهم وحطم هيكلها وشرد أهلها وسبا أهلها، أخذهم سباياً إلى بابل ..انتهى بذلك ذكر دولة اليهود، وبقيت المملكة {الجنوبية يهوذا} هؤلاء بعد فترة امتنعوا من اداء الجزية .. اسم مملكتهم يهوذا نسبة الى [يهوذا بن يعقوب (بالعبرية: يهودة) ويهوده أحد أبناء النبي يعقوب الذي اسمه (إسرائيل) ويهوده سمي باسمه دين اليهودية حيث أنه جد الأنبياء داود وسليمان والمسيح.{ع}علماً أنه كان ليعقوب {الذي لقبه إسرائيل) اثنا عشر ولداً ذكراً من بينهم يوسف.. وبنت واحدة اسمها دينا وهؤلاء الأبناء الاثنا عشر يدعون بني إسرائيل].

**وبعد سقوط مملكة آشور تصارع البابليون والمصريين لكن البابليين تمكنوا من هزيمة المصريين واخضعوا المنطقة بالكامل فحاصر نبوخذ نصر مدينة أورشليم ودمر هيكلها وسبى عددا من اليهود .وانتهى أي وضع سياسي جغرافي لليهود في المنطقة وقد تمت العودة لليهود إلي أرض فلسطين مرة أخرى بعد سقوط الأمبراطورية البابلية الثانية على يد قورش الأكبر ملك الفرس. وبقي بعضهم في العراق.

** راي اخر يقول : أن العقوبة الأولى على إفسادهم الأول وقعت في صدر الإسلام على يد المسلمين، ثم رد الله الكرة لليهود على المسلمين عندما ابتعد المسلمون عن الإسلام، وأن اليهود أفسدوا مرة ثانية وعلوا في الأرض، وستكون على أيدي المسلمين أيضاً، عندما يعودون إلى رشدهم مجدداً. هذا الراي يميل اليه الشيعة . فقد وردت أحاديث عن الأئمة{ع}ان القوم الذين سيبعثهم الله تعالى على اليهود في المرة الثانية بأنهم اصحاب الامام المهدي{عج} وبأنهم أهل قم، وأنهم قوم يبعثهم الله تعالى قبل ظهور القائم عليه السلام .في تفسير العياشي عن الإمام الباقر {ع}أنه قال بعد أن قرأ قوله تعالى :(بَعَثنَا عَلَيكُم عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأسٍ شَدِيدٍ ) : هو القائم وأصحابه، أولو بأس شديد ).في تفسير نور الثقلين عن الإمام الصادق {ع} أنه قال( قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم، فلا يدعون وتراً لآل محمد صلى الله عليه وآله إلا قتلوه ).وفي بحار الأنوار : 60 / 216 عن الإمام الصادق{ع}(أنه قرأ هذه الآية.. فقلنا : جعلنا فداك من هؤلاء ؟ فقال ثلاث مرات : هم والله أهل قم، هم والله أهل قم، هم والله أهل قم ).

***أخرج الحاكم في المستدرك :عن أبي سعيد الخدري قال كنا مع رسول {ص}فانقطعت نعله فتخلف علي يخصفها " فمشى قليلا ثم قال إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمر ..قال أبو بكر أنا هو قال: لا ...قال عمر أنا هو.؟ قال لا ولكن خاصف النعل يعني عليا فأتيناه فبشرناه فلم يرفع رأسه كأنه قد كان سمعه من رسول الله{ص}( مسند الأمام أحمد / 3 / 33 ،مسند أبو يعلى / 2 / 341 ،مسند البزار / 3 / 118 ،سنن الترمذي / 5 / 634 ،).

عن أبي هريرة قال: كنا جلوسًا عند النبي{ص}إذ نزلت سورة الجمعة، فلما قرأ: {وآخرين منهم لما يلحقوا بهم} قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يجبه النبي {ص} حتى سأله مرةً أو مرتين أو ثلاثًا، قال: وفينا سلمان الفارسي قال: فوضع النبي يده على كتف سلمان، ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء».

*** هناك راي عند بعض الكتاب ان الشيعة لهم علاقة باليهود واغلب عقائدهم جاءت من ابن سبأ .. القضية لها جذور تاريخية ولها حوادث في الخلافات وحقيقة الاحاديث النبوية. { يعتبر البعض ان حروب الردة والحروب التي يسمونها حروب التحرير} لماذا لم يشارك الامام علي{ع} ولا احد من ال البيت في تلك الحروب . بل اعتبروها هي سبب نشر الاسلام. لننظر الى [حرب الردة في الميزان].قال ابن تيمية : ومن أعظم فضائل أبي بكر عند الإمة أنه قاتل المرتدين (منهاج السنة ج2ص324) وقد رد الكتاب الشيعة على هذا الراي :ورد عن النبي الاكرم بسند صحيح يكذب مزاعم ابن تيمية ـ قول النبي{ص}: يا معشر قريش ليبعثن الله عليكم رجلا منكم امتحن الله قلبه للإيمان فيضرب رقابكم على الدين فقال أبو بكر : أنا هو يا رسول الله ؟ قال : لا قال عمر أنا هو يا رسول الله ؟ قال : لا و لكنه خاصف النعل في المسجد وكان ألقى نعله لعلي يخصفها (المستدرك على الصحيحين ج2ص149 هذا تصريح النبي{ص}ان قتال الشيخ ليس من اجل الدين وينفي الشرعية عنه... وقوله حجة بالغة لا يمكن نكرانها .. وهناك روايات عديدة حول هذا المضمون في كتب القوم بنفس مضمون الحديث. يظهر بعد التحقيق الدقيق أنّ حروب الردّة غالباً كانت حروب ضد المسلمين المخلصين لاهل البيت{ع} الذين امتنعوا من قبول الخلفاء الغاصبين للخلافة لأنّهم سمعوا تصريحات النبيّ{ص}بخلافة عليّ{ع}وقد بايعوه على في غدير خمّ ، فلمّا سمعوا بغصب الخلافة أعلنوا عدم قبولهم للحكومة الغاصبة ، وامتنعوا من أداء الزكاة ، فاتّهموهم بالردة ، وأرسلوا الجيوش لمحاربتهم ، وإجبارهم على قبول خلافتهم.

**موقف اليهود من الشيعة ..*** لنقف عند هذا الحديث . ولماذا يتهم السواد الاعظم الفرس انهم خطر على الاسلام وان الشيعي يتهم انه صفوي رافضي ..السبب الرئيس يتمثل بحب ال محمد{ص} وولاية علي بن ابي طالب{ع}. والسبب الرئيس انهم يعرفون ان عقيدة الشيعة ثابتة لا تتبدل مثل غيرهم. وهذا القران الكريم يقول ذلك .جاء في الترمذي عن أبي هريرة قال : تلا رسول الله{ص}الآية ( وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم )) قالوا : ومن يستبدل بنا ؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال: هذا وقومه،

" عن أبي هريرة قال : قال أناس من أصحاب رسول الله{ص} يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ وكان سلمان جنب رسول الله{ص}قال فضرب رسول الله يده على فخذ سلمان، قال : هذا وأصحابه، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس ". وهناك مصادر كلها من جمهور المسلمين تبين ان الفرس قوم سلمان هم من يستبدلهم الله بدلا من العرب الخانعين المطبعين مع اليهود . وساعتها شعروا بالصدمة من الخبر. **الغريب ان جميع المصادر السنية تؤكد ان القوم الذين يستبدلهم الله بالمسلمين العرب هم الفرس يعني من يعتقد بولاية امير المؤمنين {ع} رغم كرههم للفرس حين تبدل مذهبهم الى موالاة اهل البيت اعتبروهم غير مسلمين وان اليهود اقرب منهم للمسلمين السنة .والظاهر لنا أن مقاومة اليهود لاتباع اهل البيت{ع} تكون على مراحل حتى يظهر المهدي{ع} السلام فيكون القضاء النهائي على اليهود بقيادته وعلى يده.

** لماذا يميل السلفيون لليهود اكثر من ميلهم للشيعة .؟.

يقولون موضوع نصرة الجماعات الشيعية في عملياتها الحربية ضدّ إسرائيل او أمريكا دائماً موضع خلاف كبير بين السلفيين. فإن الإثنين أعداء للإسلام في وجهة نظر السلفيين المتشددين، ولكن غالباً أن العداء للشيعة أقوى باعتبارهم طابور خامس عدو الإسلام وبالنتيجة أن ضررهم على المسلمين أكبر من غيرهم في وجهة نظر هؤلاء. وقد نشر عدد من الشيوخ السلفية رسائل تبريك بمناسبة مقتل عدد من القيادات الشيعية في قصف جوي اسرائيلي على منطقة جولان السورية الأسبوع الماضي او قصف امريكي على الحشد الشعبي ..

**من أبرز هؤلاء هو الشيخ السلفي محمد البراك، أستاذ جامعة أم القرى وعضو رابطة علماء المسلمين في السعودية. نشر على صفحته الرسمية في التويتر قوله "حين يقتل رافضة على يد اليهود نحمد الله أن استجاب دعاءنا" لأن "ضرر الرافضة على المسلمين أشد من ضرر اليهود". كما أنه انتقد حركة حماس لأنها اصدرت بيان تعزية لقيادة حزب الله بمناسبة الحدث معتبرين حسب قولهم "يدل على خلل عقدي عند الحركة وأنها لا تنطلق في حربها لليهود من عقيدة" ومطالباً من قادة حماس، ترك المجاملة على حساب العقيدة وقضايا الأمة. وفي مقارنة بين الشيعة واليهود، يقول البراك بأن "الشيعة أضر من اليهود" لأن "إجرام الرافضة في الحرب السورية الاهلية فاق إجرام اليهود في 60 سنة" وأن الشيعة "أشد أعداء المسلمين" لأنهم دافعوا عن النظام السوري , اضافة كونهم مشركون وأن دينهم صنيعة اليهود مما يجعلهم أكثر عداوة من الكفار الغربيين واليهود الموالين لدولة إسرائيل.

** وقد دافعت نائبة بحرينية عن موقف ابناء مذهبها حين تحدث عضو برلمان شيعي بحريني وذكر كلمة { الكيان الاسرائيلي الغاصب } طالبت رفع كلمة{الكيان الغاصب وقالت انهم اخواننا}. ولكنها خشيت ان تقول انهم اخواننا في الدين.. هذا هو التولي عن الدين الذي ذكرته الاية.

***ثبت بما لا يقبل الشك ,ان شيعة علي{ع} موقفهم عقائدي من فلسطين والاراضي الاسلامية. فقد جسدوا المواقف التي وقفها امير المؤمنين من اليهود, سواء بني القينقاع ضد النبي{ص} او يوم خيبر.. وموقف الامام علي {ع} الذي بدد احلام بني اسرائيل. وقلع باب حصنهم .

اذكر لك نصا ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقال بعنوان "لا أرى لنا مخرجا"، عن فرصة إسرائيل في البقاء كـ "دولة يهودية". يقول "اليوم يوجد عرب أكثر من اليهود بين البحر المتوسط والأردن. هذه المنطقة بأكملها ستصير دولة واحدة ذات أغلبية عربية". وأن "إسرائيل لا تزال تدعو نفسها دولة يهودية لكن حكمنا لشعب محتل بلا حقوق لا يمكن أن يدوم في القرن الحادي والعشرين ،وفي العالم الحديث. وما أن تصبح لهم حقوق فلن تبقى الدولة يهودية". اما ** تفسير الآية من خلال الامام الصادق{ع} وهو ما انفرد به اهل البيت بالتأويل . الحقيقة التأويلية الاولى :(وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ) قال: قتل علي بن ابي طالب وطعن الحسن عليهما السلام *(ولتعلن علوا كبيرا) : قتل الحسين عليه السلام *.وهذا خلاف ما فسره كثير من المفسرين لظاهر القرآن ، وباحثي القضية المهدوية فيما يتعلق باليهود وما سيجري عليهم.على يد الامام المهدي.. وهؤلاء النواصب يعلمون انهم جزء من اصلاح الامام المهدي حيث تزول دولهم . لانهم ملئوا الارض ظلما وجورا .والحوادث الان تبين صدق القرآن لما وصّفهم بقوله ( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أشركوا ) وهناك حقيقة تبين انّ اليهود لهم يد وتدبير وراء حادثة قتل امير المؤمنين وسم الحسن وقتل الحسين عليهم السلام وما جرى في كربلاء كشفه تاريخ بني أمية في عهد يزيد.

اهل البيت يقولون ان الفساد في الارض بدأ بقتل ال محمد وينتهي بخروج المهدي المنتظر {عج} وسبب كل هذا الحقد والكره هو موقف الائمة من بني اسرائيل والناصبين من ال امية .

أهوى رباك وكيف لي بمنازل* حشدت علي ضغائنا وحقودا/ لو شئت أن تعطي حشاي صبابة/فوق الذي بي ما وجدت مزيدا/بشر أقل صفاته ان عاينوا /منهن ما ظنوا به المعبودا/وصفات فضل اشكلت معنى فلا/اطلاق يكشفها ولا تقييداسبقت مكارمك المكارم مثلما/ختمت لفخار عمرك الترديدا فليحسد الحساد فضلك أنه /شرف يزيد على المدى تجديدا.. تقول الرواية يخرج الامام المهدي وحين يستقر له المقام اول مكان يزوره كربلاء.

ـــــــــ يقول الشّيخ عبد الزّهرة الكعبيّ: كنت أبحث عن قصيدة بن العرندس الرّائيّة, فاستوقفني بائع كتب عند ضريح سيّد الشّهداء{ع} فرش كتبه إلى جانب الطّريق ،التفت إليّ، وقال: يا شيخ هذا الكتاب يفيدك، وثمنه أن تقرأ لي أبياتاً رثائيّة منه, يقول الخطيب الشّيخ عبد الزّهرة: فتحت الكتاب، وإذا فيه قصيدة بن العرندس الرّائيّة, يقول: بدأت أقرأ القصيدة، وإذا بسيّد جليل القدر، وقف أمامي، وصار يستمع ويبكي, كان يردّد معي، ويبكي: ودموعه بللت لحيته ..

إِمامٌ بَكَتْهُ الإِنْسُ والجِنُّ وَالسَّما / وَوَحْشُ الفَلاَ وَالطَّيْرُ وَالبَرُّ وَالبَحْرُ ///// إلى أن يقول :أَيُقْتَلُ ظَمْآناً حُسَيْنٌ بِكَرْبَلا //وفي كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَنامِلِهِ بَحْرُ ثمّ التفت إلى ضريح الحسين{ع} قال: نعم هذا الحسين قتل عطشاناً, ما إن فرغت من القصيدة، حتّى غاب عن عيني، وبعدها التفتُّ أنّه يحمل سمات وشمائل الإمام المهديّ، وهو الّذي يحضر عند قراءة هذه القصيدة، لأنّها لم تقرأ في مجلس إلّا وحضره الإمام الحجّة.تارة يخاطب جدّه الحسين بقوله: يا جدّاه,{{ لَئِنْ أخّرتني الدّهور, وعاقني عن نصرك المقدور, ولم أكن لمن حاربك محارباً, ولمن نصب لك العداوة مناصباً, لأندبنّك صباحاً ومساءً, ولأبكينّ عليك بدل الدّموع دماً، حسرةعلى ما دهاك وتلهّفاً,..

وتارة أخرى، يتفجّع عليه بقوله: السّلام على الشّفاه الذّابلات, السّلام على العيون الغائرات, السّلام على الجسوم الشّاحبات, السّلام على الأعضاء المقطّعات..وفي زيارته لجده يقول :[هويت إلى الأرض صريعاً، تطؤك الخيول بحوافرها, وتعلوك الطّغاة بسيوفها, قد رشح للموت جبينك, واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، وأسرع فرسك شارداً, إلى خيامك قاصداً, محمحماً باكياً، فلمّا رأين النّساء جوادك مخزيّاً، ونظرن سرجه عليه ملويّاً، برزن من الخدور.على الخدود لاطمات..وبالعويل داعيات، وبعد العزّ مذلّلات، وإلى مصرعك مبادرات، والشّمر جالس على صدرك، ومولع سيفه على نحرك، قابض شيبتك بيده، ذابح لك بمهنده، قد سكنت حواسك، وخفيت أنفاسك، ورفع إلى القنا رأسك.

إِمَامَ العَصْرِ عَزَّ عَلَيْكَ مَا قَدْ// رُزِيتَ بِهِ وَنَحْنُ بِهِ رُزِينا // وَأَعْظَمُها رَزايا الطّـَفِّ شــَجْواً // غَدَاةَ السِّبْطُ قَدْ أَمْسَى رَهِينا // ونظم السيد رضا الهندي هذه الأبيات ـــ /صَلَّتْ عَلَى جِسْمِ الحُسَيْنِ سُيُوفُهُمْ// فَغَدا لِــسَاجِدَةِ الظُّبا مِحْرابا//َقَضَى لَهِيفاً لَمْ يَجِدْ غَيْرَ القَنا // ظـِلّاً وَلاَ غَـــيْــرَ النَّجــِيعِ شـَرابا

ومضى لهيفا لم يجد غير القنا //ظلا و لا غير النجيع شرابا /ظمآن ذاب فؤاده من غلة // لو مست الصخر الأصم لذابا //لهفي لجسمك في الصعيد مجردا//عريان تكسوه الدماء ثيابا ـــــ

كأنّي بزينب تخاطبه:/يخايب خلّي اخويه احسين ساعه // أغـــمــضــله ومــد للـموت باعه//ابــن الـنّـبـيّ الحــلـوه اطبــاعــــه // دَخَلّي ابراح روح احسين تظهر ... ثم التفتت نحو المدينة ــ توجّهت نحو أهلها، ونادت:

يهلنه احسينكم رضـّوا اضــلوعــه // اوشاف الـموت لوعه بعد لوعه يصد لعياله وتسـكب دموعه // يــخــافنها بــعد عينه تيسّر

(سيّدي) ماذا يُهِيجُكَ أَنْ صَبَرْت لِــــوَقْـــعَــةِ الـطَّفِّ الفَظِيعَهْ

أَتُــرَى تــَجِــيءُ فـــَجِـــيــعـــَةٌ بِـــأَمَضَّ مِنْ تِلْكَ الفَجِيعَه

حَيْــثُ الحُســَيــْنُ عــَلَى الثــَّرَى خـَيْلُ العِدَى طَحَنَتْ ضُلُوعَهْ