أحاديث نبوية متداولة في مصادر أتباع أهل البيت (ح 15)

الدكتور فاضل حسن شريف

351- (إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)

352- (ما يزال العبد يصدُق حتى يكتبـه الله صدّيقـا وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذّابـا)

353- (أعطيت خمساً لم يعطهنَّ أحدٌ قبلي، كان كل نبيٍّ يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود).

354- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة.

355- (سياحة أمّتي في المساجد)

356- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملعون ملعون مال لا يزكى.

357- (إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ)

358- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المجالس بالأمانة.

359- علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : دخل يهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة عنده ، فقال : السام عليكم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم ، ثم دخل آخر ، فقال : مثل ذلك فرد عليه كما رد على صاحبه ، ثم دخل آخر ، فقال : مثل ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما رد على صاحبيه فغضبت عائشة ، فقالت : عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا اخوة القردة والخنازير ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا عائشة : أن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء ، إن الرفق لم يوضع على شيء قط الا زانه ولم يرفع عنه قط الا شأنه قالت : يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم : السام عليكم ، فقال : بلى أما سمعت ما رددت عليهم ، قلت : عليكم ، فإذا سلم عليكم مسلم ، فقولوا : سلام عليكم وإذا سلم عليكم كافر فقولوا : عليك.

360- (حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ)

361- أخرج أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم عن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: صدق الله ورسوله "إنما أموالكم وأولادكم فتنة" (التغابن 15) نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما.

362- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لما استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسقي الناس حتى قالوا: إنه الغرق وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وردها: اللهم حوالينا ولا علينا ، قال: فتفرق السحاب فقالوا: يا رسول الله استسقيت لنا فلم نسق ثم استسقيت لنا فسقينا، قال: إني دعوت وليس لي في ذلك نية، ثم دعوت ولي في ذلك نية.

363- (يا أبا ذر، ويل للذي يُحدّث فيكذب ليُضحك به القوم، ويل له، ويل له)

364- عن عليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله: يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ‏ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَهُ أَمِنَ مِنْ عَذَابِ)

365- قال الصدوق رحمه الله بسنده إلى رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أقربكم مني غدا وأوجبكم عليّ شفاعة، أصدقكم لسانا، وأدّاكم للأمانة وأحسنكم خُلقا وأقربكم من الناس

366- علي بن ابراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مروان، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام: ألا أخبركم بما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول : إذا أوى إلى فراشه، قلت: بلى، قال: كان يقرأ آية الكرسي ويقول: بسم الله آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، اللهم احفظني في منامي وفي يقظتي.

367- وبإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (حافّتا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة، فإذا مر الوَصول للرحم المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة، وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لـم ينفعه معهمـا عمل وتكفـأ به الصراط في النار)

368- (مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها).

369- (آيَةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وعَدَ أخْلَفَ، وإذا اؤْتُمِنَ خانَ)

370- (ليس منا من خان مؤمنا)

371- علي بن ابراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن اسماعيل، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم أو الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطلبوا عثرات المؤمنين فإن من تتبع عثرات أخيه تتبع الله عثراته ومن تتبع الله عثراته يفضحه ولو في جوف بيته.

372- (أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة : المكرم لذريتي والقاضي حوائجهم والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا أليه والمحب لهم بقلبه ولسانه)

373- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال: أبطأ رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، ثم أتاه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما أبطأ بك عنا، فقال: السقم والفقر، فقال له : أفلا أعلمك دعاء يذهب الله عنك بالسقم والفقر، قال: بلى يا رسول الله، فقال: قل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، قال: فما لبث أن عاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله قد أذهب الله عني السقم والفقر.

374- إن للبكاء من خشية الله سبحانه فضلا كبيرا ، كما ورد في هذا الحديث (يُبنى لك بكل دمعة ألف بيت في الجنة)

375- (التمسوا الرزق في خبايا الأرض)