أحاديث نبوية متداولة في مصادر أتباع أهل البيت (ح 14)

الدكتور فاضل حسن شريف

326- لي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا ، اتهم يعني بالنفاق.

327- قال رسول الله صلى الله عليه وآله (إنّ الشيطان لا يخرج في هذه الليلة، حتّى يضئ فجرها، ولا يستطيع فيها على أحد بخبل أو داء أو ضرب من ضروب الفساد، ولا ينفذ فيه سحر ساحر).

328- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا، فقال: سئل عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم أقبل علي، فقال: يا زرارة هل تدري ما عنى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: قلت لا، فقال: إنما عنى كفوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئا وردوا علمهم إلى الله.

329- عن الامام محمد الباقر عليه السلام في خطبة للرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم في غدير خم (مَعاشِرَ النّاسِ، هذا عَلِيٌّ، أَنْصَرُكُمْ لي وَأَحَقُّكُمْ بي وَأَقْرَبُكُمْ إلَيَّ وَأَعَزُّكُمْ عَلَيَّ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا عَنْهُ راضِيانِ. وَما نَزَلَتْ آيَةُ رِضىً فِي الْقُرْآنِ إلاّ فيهِ، وَلا خاطَبَ اللهُ الَّذينَ آمَنُوا إلاّ بَدَأَ بِهِ، وَلا نَزَلَتْ آيَةُ مَدْح فِي الْقُرآنِ إلاّ فيهِ، وَلا شَهِدَ اللهُ بِالْجَنَّةِ في "هَلْ أَتى عَلَى الاِنْسانِ" (الإنسان 1) إلاّ لَهُ، وَلا أَنْزَلَـها في سِواهُ وَلا مَدَحَ بِهـا غَيْرَهُ).

330- في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مهر فاطمة في السماء (خمس الأرض)

331- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني.

332- جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: وفي الدر المنثور، أخرج الطبراني وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمر قال: جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله فقال له رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله: سل واستفهم فقال: يا رسول الله فضلتم علينا بالألوان والصور والنبوة أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بمثل ما عملت به إني لكائن معك في الجنة؟ قال: نعم والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام. ثم قال: من قال لا إله إلا الله كان له عهد عند الله ومن قال: سبحان الله وبحمده كتبت له مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة ونزلت عليه السورة "هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ" (الانسان 1) إلى قوله :"مُلْكاً كَبِيراً" (الانسان 20). فقال الحبشي: وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ قال: نعم فاشتكى حتى فاضت نفسه. قال عمر: فلقد رأيت رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله يدليه في حفرته بيده.

333- عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما نزلت "أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ" (هود 17) يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ" (هود 17) إماما ورحمة.

334- عن کتاب مسند الإمام المجتبى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام للمؤلف عزيز الله عطاردي:

335- جاء في کتاب تفسير غريب القرآن للمؤلف فخر الدين الطريحي النجفي: قوله تعالى "إلا لديه رقيب عتيد" (ق 18) عن النبي صلى الله عليه وآله: كاتب الحسنات عن يمين الرجل، وكاتب السيئات عن يساره، وصاحب اليمين أمير صاحب الشمال فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشرا، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر.

336- عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله : هلكت ، فقال له عليه السلام: أتاك الخبيث، فقال لك: من خلقك، فقلت: الله، فقال لك: الله من خلقه، فقال: إي والذي بعثك بالحق لكان كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك والله محض الإيمان ، قال ابن أبي عمير : فحدثت بذلك عبد الرحمن بن الحجاج، فقال: حدثني: أبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما عنى بقوله: هذا والله محض الإيمان خوفه أن يكون قد هلك حيث عرض له ذلك في قلبه.

337- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو أوسطه أو آخره، فقال: أوله، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل.

338- من خطبة النبي صلى الله عليه وآله التي ألقاها بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك. قال صلى الله عليه وآله كما في الرواية : (يا أيها الناس من حسّن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الاقدام ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه).

"339- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرغمتين.

340- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس.

341- جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين يديه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (حُسْنُ الخُلُق. ثمّ أتاه عن يمينه فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدين؟ فقال: حُسْنُ الخُلُق. ثمّ أتاه من قبل شماله، فقال: ما الدين؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حُسْنُ الخُلُق. ثمّ أتاه من ورائه، فقال: ما الدين؟ فالتفت صلى الله عليه وآله وسلم إليه وقال: أما تفقه الدين ؟ هو أن لا تغضب).

342- لعن رسول الله الرجلة من النساء.

343- عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: (أبى الله لصاحب الخلق السيّىء بالتوبة، فقيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأنّه إذا تاب من ذنب وقع في أعظم منه)

344- عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن عمار، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أذاع فاحشة كان كمبتدئها ومن عير مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه.

345- (يا عمار اذا سلكوا الناس واديا فاسلك ما سلك علي)

346- عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاث من لم تكن فيه فليس منّي، ولا من الله عزّ وجلّ، قيل: يا رسول الله، وما هنّ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: حلم يردّ به جهل الجاهل، وحسن خلق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن معاصي الله عزّ وجلّ)

347- أخرج الترمذي وابن حبان عن أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهمّ إني أحبهما فأحبّهما وأحبّ من يحبهما.

348- علي بن ابراهيم، عن أبيه ، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي الا ساعة من النهار.

349- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل: لا إله الا الله العلي العظيم ، لا إله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، فقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي استنقذه من النار.

350- وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم، قيل ويكون بخيلا؟ قال: نعم ، قيل: ويكون كذّابا ؟ قال: لا.