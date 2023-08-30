أحاديث نبوية متداولة في مصادر أتباع أهل البيت (ح 13)

الدكتور فاضل حسن شريف

301- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ’‏ مَا قُلْتُ وَ لَا قَالَ الْقَائِلُونَ قَبْلِي مِثْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

302- (إنّي لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونه)

303- عن کتاب مسند الإمام المجتبى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام للمؤلف عزيز الله عطاردي:

304- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ)

305- (أنا وعلي من شجرة واحدة)

306- (الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله، وأدخل على أهل بيت سروراً)

307- (من رأى سلطاناً جائراً مستحلًّا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغيّر بقول ولا فعل، كان حقيقاً على الله أن يدخله مدخله).

308- (يا أبا ذر الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين في سبيل الله)

309- عن الرضا عليه افضل الصلاة والسلام عن ابائه عن امير المؤمنين عليهم جميعا افضل الصلاة والسلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه واله خطبنا ذات يوم فقال : أيها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل : يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله: اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشربة ماء فان الله يهب ذلك الاجر لمن عمل هذا اليسير اذا لم يقدر على ما هو أكثر منه.

310- (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن)

311- عنه صلى الله عليه وآله: (إني لعنت سبعة لعنهم الله وكل نبي مجاب قبلي، فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ فقال: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمخالف لسنتي، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والمتسلط بالجبرية ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله، والمستأثر على المسلمين بفيئهم مستحلا له، والمحرم ما أحل الله عز وجل)

312- جاء عن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: (ما بغت امرأة نبي قطّ)

313- علي بن ابراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنازته، فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره، فسكت، فقال: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره، فقال له: ويلك وما يدريك ما قلت: إني، قلت: اللهم إحش جوفه نارا وإملأ قبره نارا وإصله نارا، قال أبو عبد الله عليه السلام: فابدأ من رسول الله ما كان يكره.

314- (علي انت اخي في الدنيا والاخرة)

315- علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لما قتل جعفر بن أبي طالب عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليه السلام أن تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام وتأتيها ونساءها، فتقيم عندها ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثا.

316- قال رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله: (رحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد)

317- (إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)

318- جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال أمك قال: ثم من؟ قال: أبوك)

319- عنه صلى الله عليه وآله: (لعن الله من عمل عمل قوم لوط)

320- عن ابن أبي عمير، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد.

321- (إن خِيَارَكُم أَحسنُكم أخلاقًا)

322- عنه صلى الله عليه وآله: (ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم)

323- قال الإمام الكاظم عليه السلام: (إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين حواري محمّد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله، الذين لم ينقضوا العهد ومضوا عليه؟ فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذر).

324- (أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء، فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا)

325- (حسين منى وانا من حسين)