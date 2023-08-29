اشارات قرآنية من كتاب الصوت اللغوي للدكتور الصغير (ح 7)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن اخفاء النون الساكنة يقول الدكتور محمد حسين الصغير في كتابه الصوت اللغوي في القرآن: وفي هذا الضوء فإن النون الساكنة تخفى في خمسة عشر موضعاً عند خمسة عشر حرفاً من القرآن الكريم، فلا تدغم نهائياً، ولا تظهر بجوهرها، وإنما هي حالة بين حالتين، ومنزلة بين منزلتين، كما في الكشف الآتي ، لنماذج من الآيات القرآنية بحسب الأصوات. 1ـ التاء، وتخفى النون عندها في قوله تعالى "كنتم خير أمة أخرجت للناس" (ال عمران 110). 2ـ الثاء، وتخفى النون عندها في نحو قوله تعالى "كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا" (البقرة 25). 3 ـ الجيم ... في نحو قوله تعالى "قل أرءيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا" (القصص 71). 4 ـ الدال ... في نحو قوله تعالى "أن دعوا للرحمن ولدا" (مريم 91). 5 ـ الذال ... في نحو قوله تعالى "وسواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم" (يس 10). 6 ـ الزاى ... في نحو قوله تعالى "ما لكم من زوال" (ابراهيم 44). 7 ـ السين في نحو قوله تعالى "لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة" (الزمر 47). 8 ـ الشين في نحو قوله تعالى "إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً" (الانسان29). 9 ـ الصاد في نحو قوله تعالى "ولا يجرمنّكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام" (المائدة 2). 10 ـ الضاد في نحو قوله تعالى "ومن ضل فإنّما يضل عليها" (يونس 108). 11 ـ الطاء في نحو قوله تعالى "هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلاً" (الانعام 2). 12 ـ الظاء في نحو قوله تعالى "وما له منهم من ظهير" (سبأ 22). 13 ـ الفاء في نحو قوله تعالى "ثم قضى أجلا الله من فضله" (النساء 37). 14 ـ القاف في نحو قوله تعالى "من ظهير من قرار" (ابراهيم 26). 15 ـ الكاف في نحو قوله تعالى "وقل ءامنت بما أنزل الله من كتاب" (الشورى 15).

وعن اخفاء التنوين يقول الدكتور الصغير رحمه الله: والتنوين كذلك فإنه يخفى في خمسة عشر موضعاً عند خمسة عشر حرفاً من القرآن، وهي الحروف المتقدمة نفسها: 1ـ التاء، ويخفى التنوين عندها في نحو قوله تعالى "إن الذين ءامنو وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار" (البروج 11). 2 ـ الثاء، في نحو قوله تعالى "من فضله عليك قولا ثقيلا" (المزمل 5). 3 ـ الجيم ، في نحو تعالى "إن الذين ءامنو وعملوا" (الاسراء 49). 4 ـ الدال، في نحو قوله تعالى "عليك قولاً ثقيلاً * حدآئق وأعناباً * وكواعب أترابا * وكأسا دهاقا" (النبأ 31-34). 5 ـ الذال ، في نحو قوله تعالى "ألاّ تتخذوا من دوني وكيلا * هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا الله" (الاسراء 2-3). 6 ـ الزاي ، في نحو قوله تعالى "قضى أجلا الله" (الكهف 40). 7 ـ السين، في نحو قوله تعالى "ضرب إن الذين ءامنوا وعملو الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار مثلا" (الزمر 29). 8 ـ الشين ، في نحو قوله تعالى "إن الله غفور شكور" (الشورى 23). 9 ـ الصاد ، في نحو قوله تعالى "كأنه جمالت صفر" (المرسلات 33). 10ـ الضاد ، في نحو قوله تعالى "وكلا ضربنا له الأمثال" (الفرقان 39). 11 ـ الطاء ، في نحو قوله تعالى "فتيمّموا صعيدا طيّبا" (النساء 43) (المائدة 6). 12 ـ الظاء ، في نحو قوله تعالى "لهم فيها ازواج مّطهّرة وندخلهم ظلاً ظليلاً" (النساء 57). 13ـ الفاء ، في نحو قوله تعالى "ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيما" (النساء 93). 14 ـ القاف ، في نحو قوله تعالى "نصر من الله وفتح قريب" (الصف 13). 15 ـ الكاف ، في نحو قوله تعالى "إني ألقي إلي كتاب كريم" (النمل 29). وهكذا نجد الإخفاء متحكماً في النون الساكنة والتنوين.

وعن توظيف الأداء القرآني في الأحكام يقول الاستاذ محمد حسين الصغير في كتابه: يجوز في قوله تعالى: "إياك نعبد وإياك نستعين" (الفاتحة 5) القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه. وعن مصطلح الفاصلة في القرآن: وتقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكلام بها، وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام ، وتسمّى فواصل، لأنه ينفصل عندها الكلامان، وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها. وقد تكون هذه التسمية اقتباساً من قوله تعالى "كتاب فصلت ءياته" (هود 1). ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعاً، لأن الله لما سلب عن القرآن اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيضاً لأنها منه، وخاصة في الاصطلاح. أن الكلام العربي مطلقاً على ثلاثة أنواع: قرآن، نثر، شعر، فليس القرآن نثراً وإن استعمل جميع أساليب النثر عند العرب، وليس القرآن شعراً وإن اشتمل على جميع بحور الشعر العربي حتى ما تداركه الأخفش على الخليل فسمي متداركاً ، وهو الخبب، بل هو قرآن وكفى "إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون" (الواقعة 77-78). قال الجاحظ (ت: 255 هـ) (وقد سمى الله كتابه المنزل قرآناً، وهذا الاسم لم يكن حتى كان). أن التعبير المسجوع في القرآن لا تفرضه طبيعة النسق القرآني فحسب كما يخيل للكثيرين عند النظر في مثل قوله تعالى "الهاكم التكاثر * حتى زرتم المقابر" (التكاثر 1-2). بدليل أنه ينتقل منه فوراً إلى نسق آخر في فاصلة تقف عند النون دون التفات إلى الصيغة الأولى الساربة في طريقها البياني "كلا سوف تعلمون * ثم كلا سوف تعلمون" (التكاثر 3-4). فإذا جاز للقرآن الانتقال بها، جاز له الانتقال فيما قبلها كما هو ظاهر ، بل أن هذا اللفظ « المقابر » يفرض نفسه فرضاً بيانياً قاطعاً ، دون حاجة إلى النظر في الفاصلة معه ، أو مع محسنات الفاصلة، وذلك أن هذا الإنسان المتناسي الطاغي المتكاثر بأمواله ولذاته، وشهواته، ومدخراته، ونسائه، وأولاده، ودوره، وقصوره، وخدمه، وحشمه، وإداراته، وشؤونه، وسلطانه، وعنوانه، وهذا كله تكاثر قد يصحبه التفاخر، والتنايز، والتنافر، أقول: إن هذا مما يناسبه لفظ "المقابر" بلاغياً ولغوياً، فالمقابر جمع مقبرة، والمقبرة الواحدة مرعبة هائلة، فإذا ضممنا مقبرة مترامية الأطراف الى مقبرة مثلها، ومقبرة أخرى، إزددنا إيحاشاً ورعباً وفزعاً، فإذا أصبحت مقابر عديدة، تضاعف الرعب والرهب، إذن هذا التكاثر الشهواني في كل شيء ، يوافقه بدقة متناهية الجمع المليوني للقبور، لتصبح مقابر لا قبوراً، ولو قيل في غير القرآن بمساواة القبور للمقابر في الدلالة لما سدّ هذا الشاغر الدلالي شيء آخر من الألفاظ، فهو لها فحسب.