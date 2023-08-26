أحاديث نبوية متداولة في مصادر أتباع أهل البيت (ح 4)

الدكتور فاضل حسن شريف

76- (لا عمل إلّا بالنيّة و إنّما الأعمال بالنيات)

77- قال النبـي صلى الله عليه واله عن علي عليه السلام (ما عرف الله إلا أنا وانت، وما عرفني الا الله وانت، وما عرفك إلا الله وأنا).

78- (الكذب ينقص الرزق)

79- (ما من مسلم يَغْرِسُ غرسًا إلا كان ما أُكِلَ مِنهُ له صدقةً، وما سُرقَ له منه صدقةٌ، وما أكل السَّبُعُ منه فهو له صدقةٌ، وما أكلتِ الطيرُ فهو له صدقةٌ، ولا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إلا كان له صدقةٌ).

80- عنه صلى الله عليه وآله: (لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا)

81- عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: أهدي أمير المؤمنين عليه السلام، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة أفراس من اليمن فقال: سمها لى فقال: هي ألوان مختلفة قال: ففيها وضح؟ فقال: نعم، فيها أشقر به وضح قال: فامسكه علي، قال: وفيها كميتان أوضحان فقال: أعطهما إبنيك قال: والرابع أدهم بهيم قال: بعه واستخلف به نفقة لعيالك إنما يمن الخيل في ذوات الاوضاح.

82- رُويَ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: (سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمةُ ماله كحرمة دمه).

83- جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام (برز الايمان كلّه إلى الشرك كلّه)

84- عن عبيد الرحمن بن عبد رب الأنصاري الخزرجى: وهو احد الشهود للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بحديث غدير خم، اذ قال: نشهد انا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (ألا إن الله عز وجل ولي وأنا ولي المؤمنين ألا فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من واله وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وابغض من ابغضه، وأعن من اعانه)

85- عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وآله: أن شعيب النبي عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام قد بكى حتى عمي، فرد الله عليه بصره، ثم بكى حتى عمي، فرد الله بصره، ثم بكى حتى عمي، فرد الله عليه بصره.

86- (إن يكن في شئ شفاء ففي شرطة حجام أو شربة عسل)

87- عن علي عليه السلام قال: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (يا علي هلاك امتي على يدي كل منافق عليم اللسان)..

88- عن الامام محمد الباقر عليه السلام قال (الصلاة الوسطى وهي صلاة الجمعة، والظهر في سائر الايام، وهي اول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر)

89- جاء في کتاب سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم للسيد نبيل الحسني: أن هوازن جمعت له جمعاً كثيرا، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن صفوان بن أمية عنده مائة درع فسأله ذلك، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: (لا، ولكن عارية مضمونة). قال: لا بأس بهذا. فأعطاه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ألفين من مكة وعشرة آلاف كانوا معه، فقال أحد أصحابه: لن نغلب اليوم من قلة. فشق ذلك على رسول الله فأنزل الله سبحانه "لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ" (التوبة 25).

90- (كلوا التمر على الريق يقتل الديدان في البطن)

91- (إن الله عز وجل مولاي، وأنا مولى كل مؤمن)

92- (من صام يوما تطوعا ابتغاء ثواب الله وجبت له المغفرة).

93- (وضع عن أمتى ما أكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطاوا)

94- من خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن زيد بن أرقم قال: حديث الغدير: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خُمٍّ، أمر بدوحات فقُمِمْن، فقال: (كأني قد دُعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله تعالى، وعِتْرتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يَرِدا عليَّ الحوض).

95- عن أبي سعيد الخدري قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دعا الناس إلى علي عليه السلام في غدير خم و أمر بما تحت الشجرة من الشوك فقُمَّ ، و ذلك يوم الخميس ، فدعا علياً فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وآله ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية : "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا" (المائدة 3). فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الله أكبر على إكمال الدين و إتمام النعمة و رضى الرب برسالتي و الولاية لعلي من بعدي)

96- عن شهر رمضان جاء في الحديث الشريف (أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فان الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم)

97- عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (أربعة لعنوا في الدنيا والآخرة، وأمنت الملائكة: رجل جعله الله ذكرا فأنث نفسه وتشبه بالنساء، وامرأة جعلها الله أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال، والذي يضل الأعمى، ورجل حصور ولم يجعل الله حصورا إلا يحيى بن زكريا)

98- (من كان ناطقا فكان منطقه لغير ذكر الله عز وجل، كان لاغيا، ومن كان صامتا فكان صمته لغير ذكر الله كان ساهيا)

99- عن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قال ابن عباس: إنّ الحسن و الحسين مرضا فعادهما الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في ناس معه، فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك، فنذر علي و فاطمة و فضة جارية لهما إن برئا ممّا بهما أن يصوموا ثلاثة أيّام فشفيا و ما كان معهم شي‌ء، فاستقرض علي عليه السّلام ثلاث أصواع من شعير فطحنت فاطمة صاعا و اختبزته، فوضعوا الأرغفة بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل، و قال: السلام عليكم، أهل بيت محمّد، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم اللّه من موائد الجنّة، فآثروه و باتوا لم يذوقوا إلّا الماء و أصبحوا صياما. فلما أمسوا و وضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه (و باتوا مرة أخرى لم يذوقوا إلّا الماء و أصبحوا صياما) و وقف عليهم أسير في الثّالثة عند الغروب، ففعلوا مثل ذلك. فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن و الحسين و أقبلوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فلما أبصرهم و هم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع، قال: (ما أشدّ ما يسوؤني ما أرى بكم) فانطلق معهم، فرأى فاطمة في محرابها قد التصق بطنها بظهرها، و غارت عيناها، فساءه ذلك، فنزل جبرئيل عليه السّلام و قال: خذها يا محمد هنّاك اللّه في أهل بيتك فأقرأه السورة. و قيل: إنّ الذي نزل من الآيات يبدأ من: "إِنَّ الْأَبْرارَ" (الانسان 5) حتى‌ "كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً" (الانسان 22) و مجموعها (18) آية.

100- قال الله تبارك وتعالى "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" (النساء 97) نزلت الآية في المسلمين الذين تخلفوا في الهجرة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الى المدينة.