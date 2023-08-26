أحاديث نبوية متداولة في مصادر أتباع أهل البيت (ح 3)

الدكتور فاضل حسن شريف

51- (الطلاق بيد من أخذ بالساق)

52- (لا يقربن الصلاة سكران)

53- (ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عين: مؤمن آل ياسين، وعلي ابن أبي طالب، وآسية امرأة فرعون)

54- (إن الله عز وجل جعل البركة في العسل، وفيه شفاء من الاوجاع، وقد بارك عليه سبعون نبيا)

55- عن زرارة بن أعين عن الإمام الباقر عليه السّلام، في تفسير الآية "أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً" (الاسراء 78) قال عليه السّلام: (دلوكها زوالها، و غسق الليل إلى نصف الليل، ذلك أربع صلوات وضعهنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و وقتهنّ للناس، و قرآن الفجر صلاة الغداة)

56- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال سألت رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم عن قول الله جل ثناؤه "قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ" (النمل 40) قال (ذاك وصي أخي سليمان بن داود)، فقلت يا رسول الله فقول الله "قُلْ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ" (الرعد 43) قال (ذاك أخي علي بن أبي طالب)

57- ورد في الحديث أن رجلا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِنْ جَلَدِهِ ونَشَاطِهِ مَا أَعْجَبَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ‌لَوْ ‌كَانَ ‌هَذَا ‌فِي ‌سَبِيلِ ‌اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: (إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعِفُّها فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وتَفَاخُرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ).

58- عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم (اقرأ عليّ). فقلت: أَأَقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: (إني أحبّ أن أسمَعَه من غيري)

59- عن الامام محمد الباقر عليه السلام فنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس: ألا إن رسول الله يريد الحج وأن يعلمكم من ذلك مثل الذي علمكم من شرائع دينكم ويوقفكم من ذاك على ما أوقفكم عليه من غيره، فخرج صلى الله عليه وآله وخرج معه الناس واصغوا إليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا مثله، فحج بهم وبلغ من حج مع رسول الله من أهل المدينة وأهل الأطراف والأعراب سبعين ألف إنسان أو يزيدون على نحو عدد أصحاب موسى السبعين ألف الذين أخذ عليهم بيعة هارون فنكثوا واتبعوا العجل والسامري، وكذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله البيعة لعلي بالخلافة على عدد أصحاب موسى

60- عن عدي بن حاتم الطائي قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فتشهّد أحدهما فقال: من يُطِع الله ورسولَهُ فقد رَشَدَ ومن يعصهما. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم (بئس الخطيبُ أنت فَقُم كان ينبغي أن تَصِلَ كلامَك ومَن يَعْصِهما فقد غوى أو تقف على رسوله فَقَدْ رَشَدَ).

61- (أفضل نساء الجنة أربع: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون)

62- (خيركم من أطاب الكلام، وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام)

63- عن الرضا قال: كان النبي صلى الله عليه وآله، ياكل الطلع (طلع النخيل يتكون قبل ظهور الرطب) والجمار (مادة بيضاء في أعلى جذع النخلة) بالتمر، ويقول: إن إبليس لعنه الله يشتد غضبه ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل العتيق بالحديث.

64- عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن كل مسكر ومفتر)

65- (نعم الادام (ما يُؤكَل بالخبز) الخل لا يفتقر أهل بيت عندهم الخل)

66- عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته يوم الغدير: (ألا فاقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وامروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر. الا وان رأس الأمر بالمعروف ان تنتهوا الى قولي، وتبلغوه من لم يحضر، وتأمرونه بقبوله، وتنهونه عن مخالفته، فإنه امر من الله عز وجل ومنّي. ولا امر بمعروف ولانهي عن منكر، إلّا مع امام معصوم)

67- روى بسنده عن أبي سعيد الخدري: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الناس إلى عليّ في غدير خم، أمر بما تحت الشجرة من الشوك فقمّ، وذلك يوم الخميس. فدعا علياً فأخذ بضبعيه، فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" (المائدة 3). فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضا الرب برسالتي، وبالولاية لعلي عليه السلام من بعدي، ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فقال حسان: ائذن لي يا رسول لله أن أقول في علي أبياتاً تسمعهن. فقال: قل على بركة الله. فقام حسان فقال: يا معشر مشيخة قريش أتبعها قولي بشهادة من رسول الله في الولاية ماضية).

68- (من شرب الخمر بعدما حرّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذ خطب، ولا يُشفّع إذا شفع، ولا يصدّق إذا حدّث، ولا يؤتمن على أمانة)

69- (لَأَنْ يأخذَ أحدكم حَبْلَهُ، فيَأْتِي بحِزْمَةِ الحطبِ على ظهرِهِ فيَبيعها، فيَكُفَّ اللهُ بها وجهَهُ، خيرٌ لهُ من أن يسألَ الناسَ، أعطوهُ أو منعوهُ).

70- (أيها الناس ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلّا وقد نهيتُكم عنه وأمرتكم به)

71- عن الباقر عليه السلام قال: (خطب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم الناس، فقال: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول اللَّه قال: الذي يمنع رفده و يضرب عبده، و يتردد وحده. فظنوا أن اللَّه لم يخلق خلقا هو شر من ذلك، ثم قال: ألا أخبركم بمن هو شر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه قال المفتحش اللعان الذي إذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم، و إذا ذكروه لعنوه)

72- (حب علي إيمان وبغضه كفر)

73- (قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ).

74- (اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه).

75- (الصيام نصف الصبر)