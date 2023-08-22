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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن جبل الصبر الحوراء زينب صلوات الله عليها وسر تحملها مصائب كربلاء
وكالة انباء براثا
80
2023-08-22
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