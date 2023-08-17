تطبيقات ادغام النون والتنوين في سورة الاعراف ورسالة التجويد للشيخ كاشف الغطاء (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

يستمر الشيخ هادي كاشف الغطاء في كتابه رسالة في فن التجويد عن الادغام: وما أشبه ذلك إلا في كلمة "صِنْوَانٌ" صنوان: الصَنو أو الصُنو: إذا خرجت نخلتان أو أكثر من أصل واحد فكل واحدة منها هي صِنو أو صُنو و الاثنتان صنوان وصنيان بتثليث الصاد فيها ومنه قوله تعالى: "صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ" (الرعد 4)، والآية كاملة: "وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ" (الرعد 4) و"بُنيَانٌ" في قوله تعالى "أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ" (التوبة 109). و(دينان) و(قنوان) فإنهم منعوا الإدغام في هذه الألفاظ لئلا تلتبس بالمضاعف. بل يجب فيهما الإدغام فقط نحو: مِن "لَّدُنْهُ" من قوله تعالى: من قوله تعالى:"وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا" (النساء 40)، وقوله تعالى: "قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ" (الكهف 2). ونحو "وهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ" من قوله تعالى: "ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ" (البقرة 2).

تكملة للحلقة السابقة في الآيات التي فيها ادغام النون وتنوين الضم والفتح والكسر قال الله عز وجل في سورة الاعراف "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ" (الاعراف 34)، و "يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" (الاعراف 35)، و "قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ (ادغام و اخفاء نون تنوين الكسر مع الحرف التالي عند الوصل) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) ضِعْفًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ (ادغام و اخفاء نون تنوين الكسر مع الحرف التالي عند الوصل) ضِعْفٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ" (الاعراف 38)، و "وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ" (الاعراف 39)، و "لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ" (الاعراف 41)، و "لَهُمْ مِنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ" (الاعراف 41)، و "وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" (الاعراف 43)، و "وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ (ادغام و اخفاء نون تنوين الكسر مع الحرف التالي عند الوصل) تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" (الاعراف 43)، و "وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ" (الاعراف 44)، و "وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ" (الاعراف 44)، و "الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ" (الاعراف 45)، و "الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ" (الاعراف 45)، و "وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ" (الاعراف 46)، و "وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ" (الاعراف 46)، و "وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ" (الاعراف 48)، و "الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) وَلَعِبًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ" (الاعراف 51).

وعن الاستعاذة جاء في کتاب رسالة في فن التجويد للشيخ هادي كاشف الغطاء: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) موافق لما ورد في (سورة النحل) قوله تعالى: "فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" (النحل 98). وعن البسملة معنى "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" (الفاتحة 1) أي ابدأ بسم الله في أداء الطاعات وكل أمر لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر.

قال الله جل جلاله في سورة الاعراف "وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ (ادغام و اخفاء نون تنوين الكسر مع الحرف التالي عند الوصل) فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" (الاعراف 52)، و "هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ" (الاعراف 53)، و "إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (ادغام و اخفاء نون تنوين الكسر مع الحرف التالي عند الوصل) ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" (الاعراف 54)، و "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" (الاعراف 55)، و "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مِنَ الْمُحْسِنِينَ" (الاعراف 56)، و "قَالَ الْمَلَأُ مِنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ" (الاعراف 60)، و "قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) وَلَكِنِّي رَسُولٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (الاعراف 61)، و "قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) رَبِّ الْعَالَمِينَ" (الاعراف 61)، و "أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" (الاعراف 63)، و "أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" (الاعراف 63)، و "قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) وَلَكِنِّي رَسُولٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (الاعراف 67)، و "أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (الاعراف 69)، و "قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ" (الاعراف 71)، و "وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل)" (الاعراف 73)، و "قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ" (الاعراف 75)، و "إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مُسْرِفُونَ" (الاعراف 81)، و "وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) يَتَطَهَّرُونَ" (الاعراف 82)، و "وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (الاعراف 85)، و "وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ" (الاعراف 87)، و "وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (الاعراف 104).