تطبيقات الادغام في سورة الاعراف ورسالة التجويد للشيخ كاشف الغطاء (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في کتاب رسالة في فن التجويد للشيخ هادي كاشف الغطاء عن الإدغام: هو عند ملاقاة حروف (يرملون) لكن مع أربعة منها وهي حروف (ينمو). مع الإدغام تحبب الغنة وهو صوت رقيق يخرج من آخر الخيشوم نحو "مِن يَوْمِ" من قوله تعالى: "إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ" (الجمعة 9). ونحو "يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ" من قوله تعالى: "يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ" (الزلزلة 6). ونحو "مَّن نَّشَاء" من قوله تعالى "نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ" (الانعام 83)، و "لاَ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَنْ نَشَاءُ" (الانعام 138). وقد وردت "مَنْ نَشَاءُ" في آيات كثيرة وسور مختلفة منها: (يوسف 56) (يوسف 76) (يوسف 110) (الانبياء 9). ونحو "حِطَّةٌ نَّغْفِرْ"من قوله تعالى: "وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ" (البقرة 58)، تفسير الآية أن تحط عنا خطايانا. ونحو "مِن مَّالٍ"من قوله تعالى: "وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ" (النور 33).

في الآيات التي فيها ادغام النون وتنوين الضم والفتح والكسر قال الله عز وجل في سورة الاعراف "كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ" (الاعراف 2)، و "اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ" (الاعراف 3)، و"اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) مَا تَذَكَّرُونَ" (الاعراف 3)، و "وَكَمْ مِنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ" (الاعراف 4)، و "فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ" (الاعراف 5)، و "فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ (ادغام و اخفاء نون تنوين الكسر مع الحرف التالي عند الوصل) وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ" (الاعراف 7)، و "وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) مَا تَشْكُرُونَ" (الاعراف 10)، و "قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ" (الاعراف 12)، و "ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ" (الاعراف 17)، و "قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ" (الاعراف 18)، و "قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) مَدْحُورًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ" (الاعراف 18)، و "فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ" (الاعراف 20)، و "فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) مُبِينٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل)" (الاعراف 22).

ويستطرد الشيخ كاشف الغطاء في كتابه عن الإدغام: ونحو "صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ" من قوله تعالى: "يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (البقرة 142) (البقرة 213). وقوله: "فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ" (آل عمران 51). وقوله: "هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (آل عمران 101). وقوله: "يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (المائدة 16). وقوله: "يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (الأنعام 39). وقوله: "هَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (الأنعام 87). ولزيادة الاطلاع ينظر: (يونس 25)، (هود 56)، (النحل 76)، (النحل 121)، (مريم 36)، (الحج 54)، (النور 46)، (يس 4)، (يس 61)، (الشورى 52)، (الزخرف 43)، (الزخرف61)، (الزخرف 64)، (الملك 22). ونحو "مِن وَالٍ" من قوله تعالى: "مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ" (الرعد 11). ونحو "جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ" من قوله تعالى: "فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ" سورة الشعراء 57، وقوله تعالى: "وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ" (الشعراء 134)، وقوله: "فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ" (الشعراء 147)، وقوله: "كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ" سورة الدخان 25)، وقوله: "فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ" (الدخان 52)، وقوله: "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ" (الذاريات 15).

قال الله عز من قائل في سورة الاعراف "فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ" (الاعراف 22)، و "قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (الاعراف 23)، و "قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ" (الاعراف 24)، و "يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل) ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ" (الاعراف 26)، و "وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ" (الاعراف 28)، و "قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (ادغام و اخفاء نون تنوين الكسر مع الحرف التالي عند الوصل) وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ" (الاعراف 29)، و "فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ" (الاعراف 30)، و "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (ادغام و اخفاء نون تنوين الكسر مع الحرف التالي عند الوصل) وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" (الاعراف 31)، و "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ (ادغام و اخفاء نون تنوين الكسر مع الحرف التالي عند الوصل) يَعْلَمُونَ" (الاعراف 32)، و "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ (ادغام واخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل اعلى او تحت حرف النون) تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ" (الاعراف 33)، و "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ" (الاعراف 33).