الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن المنهج العقائدي والدور التربوي في ادعية الإمام السجاد عليه السلام

التعليقات

ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ... الموضوع :

رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية

ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ... الموضوع :

رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية

سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ... الموضوع :

قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"

محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ... الموضوع :

مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات

علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ... الموضوع :

مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات

علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ... الموضوع :

سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام !!

فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ... الموضوع :

شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،

باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ... الموضوع :

أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم

ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ... الموضوع :

وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة