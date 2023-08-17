قرار لهيئة التبليغ الديني في المجلس الشيعي الاعلى اللبناني حول بعض مرتدي الزي الديني*

اعلن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى - هيئة التبليغ الديني في بيان، ان "الادارة العامة للتبليغ الديني صدرت قرارا حمل الرقم إد1/2023 يتعلق ببعض مرتدي الزي الديني ، جاء فيه: "إن مدير عام التبليغ الديني، بناء على توصية لجنة التقييم والتنسيق بمكتب شؤون الحوزة العلمية المتخذة بالإجماع في اجتماعها بتاريخ 22/6/2022، والمؤكد عليها من قبل اللجنة في توصيتها المؤرخة في 4/7/2023 . وبناء على توصية لجنة التقييم والتنسيق بمكتب شؤون الحوزة العلمية المتخذة بالإجماع في اجتماعها بتاريخ 4/7/2023 ، يقرر ما يلي:

أولا : اعتبار الأشخاص التالية أسمائهم :

1. ياسر عودة .

2. سامر عبد الحسين غنوي .

3. بلال ابراهيم سليم .

4. محمد يوسف الحاج حسن .

5. نزار محمد حمزة .

6. إبراهيم حسن حرز .

7. عبد الكريم الشيخ علي .

8. يوسف حسن كنج .

9. أحمد عباس عيدي .

10. عباس حمود مخ (ابو الحسن مرتضى) .

11. محمد علي الفوعاني .

12. هاشم علي الموسوي .

13. محمود عبد الله فقيه .

14. عبد السلام نيازي دندش .

15. نظير جمال الجشي .

غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني والتصدي لسائر الشؤون الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة بأبناء الطائفة الإسلامية الشيعية، إما للإنحراف العقائدي أو للإنحراف السلوكي أو للجهل بالمعارف الدينية وادعاء الانتماء للحوزة العلمية".