الشيخ جلال الدين الصغير يقيم مجلس عزاء بمناسبة ذكرى شهادة الامام الحسن المجتبى والسيدة رقية بنت الحسين عليهم السلام

قال الرسول الاعظم صلوات الله عليه وآله: إنّ لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً

مستدرك الوسائل ١٠: ٣١٨.

دأبا على العادة في كل غرّة شهر صفر يقام مجلس العزاء السنوي على الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام وبالتزامن مع ذكرى وفاة السيدة رقية بنت الحسين عليهما السلام في ٥ صفر وكذا ذكرى شهادة الامام أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام في ٧ صفر وذلك ابتداءا من صباح يوم الجمعة المصادف ١٨/ ٨/ ٢٠٢٣ ولغاية عشرة أيام، وسيرتقي المنبر سماحة الشيخ الخطيب محمد الزيدي، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً في منزلنا في الجادرية الفرع المقابل لمرطبات الفقمة، وسيكون ثواب المجلس لفقيه أهل البيت ع الفقيد العظيم آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره الشريف وقادة النصر رضوان الله عليهم.

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

جلال الدين علي الصغير