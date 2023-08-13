الشاذون في قصة قوم وزوجة لوط عليه السلام (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

ورد اسم نبي الله لوط عليه السلام في القرآن الكريم كما قال الله تعالى "فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ" ﴿هود 70﴾ لوط اسم علم، قوم اسم، فلما رأى إبراهيم أيديهم لا تَصِل إلى العجل الذي أتاهم به ولا يأكلون منه، أنكر ذلك منهم، وأحس في نفسه خيفة وأضمرها، قالت الملائكة لما رأت ما بإبراهيم من الخوف: لا تَخَفْ إنا ملائكة ربك أُرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم، و "فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ" ﴿هود 74﴾ يُجادِلُنا في قومِ لوطٍ: يقول إبراهيم كيف تهلكونها و فيها المؤمنون، فلما ذهب عن إبراهيم الخوف الذي انتابه لعدم أكل الضيوف الطعام، وجاءته البشرى بإسحاق ويعقوب، ظلَّ يجادل رسلنا فيما أرسلناهم به من عقاب قوم لوط وإهلاكهم، و "قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ" ﴿هود 81﴾ لُوطٍ: النبي لوط وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، قالت الملائكة: يا لوط إنَّا رسل ربك أَرْسَلَنا لإهلاك قومك، وإنهم لن يصلوا إليك، فاخرج من هذه القرية أنت وأهلك ببقية من الليل، ولا يلتفت منكم أحد وراءه، لئلا يرى العذاب فيصيبه، لكنَّ امرأتك التي خانتك بالكفر والنفاق سيصيبها ما أصاب قومك من الهلاك، إن موعد هلاكهم الصبح، وهو موعد قريب الحلول، و "وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ" ﴿هود 89﴾ ويا قوم لا تحملنَّكم عداوتي وبغضي وفراق الدين الذي أنا عليه على العناد والإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله، فيصيبكم مثلُ ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من الهلاك، وما قوم لوط وما حلَّ بهم من العذاب ببعيدين عنكم لا في الدار ولا في الزمان، و "إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ" ﴿الحجر 59﴾ آل اسم، آل لُوطٍ: النبي لوط عليه السلام وابنتاه، آل لوط: كل من آل إليه في دين أو مذهب أو نسب، و آل الرجل: من يؤولون إليه، أو يؤول هو إليهم، أي يرجع، قالوا: إن الله أرسلنا لإهلاك قوم لوط المشركين الضالين إلا لوطًا وأهله المؤمنين به، فلن نهلكهم وسننجيهم أجمعين، لكن زوجته الكافرة قضينا بأمر الله بإهلاكها مع الباقين في العذاب.

قصص القرآن الكريم فيها عبر تطبق في كل زمان ومكان. وأبراهيم ولوط عليهما السلام اقرباء واصدقاء معا وسارة زوجة ابراهيم اخت لوط هاجروا الثلاثة من بابل العراق بعد أن عانوا الى الشام، فذهب لوط الى اتجاه وابراهيم الى اتجاه آخر. فجابه لوط قوم شاذين وحصل ما حصل بفناء قوم لوط بضمنهم زوجته ونجاة آل لوط وورد هم لوط وبنتاه حيث التحقوا الى ابراهيم واخته سارة ام اسحق الذي ذريته موسى ومريم أم عيسى عليهم السلام، وهؤلاء تعترف بهم الديانات الاسلامية والمسيحية واليهودية، اي بتعبير آخر الشاذين مرفوضين ويعاقبون وفق شريعة هذه الديانات. على الانسان ان يعمل ما بوسعه حتى بالكلمة بالرفض فالله تعالى قادر أن ينجي الرافض لهذه الاعمال الشاذة.

ان خيانة زوجة نوح وزوجة لوط ماهي الا عدم الالتزام ببنود العقد بين زوجين. قال تعالى "كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا" (التحريم 10). وجاءت كلمة القدر في سير الانبياء: كما في زوجة لوط عليه السلام "فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ" (النمل 57) أي قضينا عليها بأن تكون من الهالكين. وفاطمة مصداق للنساء ليس فقط كونها ابنته بل تحمل عقيدته لان زوجة نوح عليه السلام مثال لمصداق النساء التي لا تحمل عقيدة ازواجهن بل عدوة الله "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ" (التحريم 10)، والحسن والحسين ابناء الرسول ومن اهله لانهما يحملان عقيدته وان لم يكونا من صلبه المباشر كون ابن نوح عليه السلام من صلبه ولكن ليس من اهله "قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ" (هود 46). عنه صلى الله عليه وآله: لعن الله من عمل عمل قوم لوط..

جاء في تفسير الميزان للعلامة السيد الطباطبائي: (بحث روائي) لما أن نظروا إلى الغلمان في منزل لوط قالوا: يا لوط قد دخلت في عملنا؟ فقال: هؤلاء ضيفي فلا تفضحون في ضيفي. قالوا: هم ثلاثة خذ واحدا وأعطنا اثنين. قال: وأدخلهم الحجرة وقال: لو أن لي أهل بيت تمنعوني منكم. قال: وتدافعوا على الباب وكسروا باب لوط وطرحوا لوطا فقال له جبرئيل: "إنا رسل ربك لن يصلوا إليك" (هود 81) فأخذ كفا من بطحاء فضرب بها وجوههم وقال: شاهت الوجوه فعمي أهل المدينة كلهم فقال لهم لوط : يا رسل ربي فما أمركم ربي فيهم؟ قالوا: أمرنا أن نأخذهم بالسحر. قال: فلي إليكم حاجة. قالوا: وما حاجتك؟ قال: تأخذوهم الساعة فإني أخاف أن يبدو لربي فيهم. فقالوا: يا لوط إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب لمن يريد أن يأخذ فخذ أنت بناتك وامض ودع امرأتك. فقال أبو جعفر عليه ‌السلام: رحم الله لوطا لو علم من معه في الحجرة لعلم أنه منصور حيث يقول: "لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيد" (هود 80) أي ركن أشد من جبرئيل معه في الحجرة؟ فقال عز وجل لمحمد صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله: "وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ" (هود 83) من ظالمي أمتك إن عملوا ما عمل قوم لوط، وقال رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله: من ألح في وطي الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه. أقول: والرواية لا تخلو من تشويش ما في اللفظ، وقد ذكر فيها الملائكة المرسلون ثلاثة، وفي بعض الروايات كالرواية المذكورة في الباب السابق عن أبي يزيد الحمار عن أبي عبد الله عليه ‌السلام أنهم كانوا أربعة بزيادة كروبيل، وفي بعض الروايات من طرق أهل السنة أنهم كانوا ثلاثة وهم جبرئيل وميكائيل ورفائيل، والظاهر من الرواية أنها تأخذ قول لوط "لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً" (هود 80) إلخ خطابا منه للملائكة لا للقوم، وقد تقدمت الإشارة إليه في بيان الآيات. وقوله عليه ‌السلام: رحم الله لوطا لو علم (إلخ) في معنى قول النبي صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله على ما روي عنه رحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد. وقوله عليه ‌السلام: فقال عز وجل لمحمد صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله إلخ إشارة إلى ما تقدم من احتمال كون الآية، مسوقا لتهديد قريش. وفي تفسير القمي، بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌ السلام: في قوله "وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ" (هود 82) قال: ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل عمل قوم لوط إلا رماه الله جندلة من تلك الحجارة تكون منيته فيه ولكن الخلق لا يرونه. أقول: وروي في الكافي، بإسناده عن ميمون البان عنه عليه ‌السلام مثله وفيه: من بات مصرا على اللواط لم يمت حتى يرميه الله بحجارة تكون فيه منيته ولا يراه أحد، وفي الحديثين إشعار بكون قوله: "وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ" (هود 83) غير خاص بقريش، وإشعار بكون العذاب المذكور روحانيا غير مادي. وفي الكافي، بإسناده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في قول لوط "هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ" (هود 78) قال: عرض عليهم التزويج.

جاء في الصفحة الاسلامية من موقع بارثا عن مجلس حسيني ـــ معنى الخبيثون للخبيثات للشيخ عبد الحافظ البغدادي: ما هي افعال امراة لوط عليه السلام: في البداية حين تزوجها كانت مؤمنة برسالته ولكنه ارتدت بأسباب: زوجها لوط آمن بدعوة عمه إبراهيم عليه السلام كان لوط ابن أخيه ولما بعثه الله إلى هؤلاء القوم ليبلغهم رسالة الله كانت امرأته تسمى (واعلة) رأت لوطا يكفهم عن الباطل الذي كانوا عليه: فكانت رسالته تبليغية للانتهاء من عمل خبيث "أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين * إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء" (الاعراف 80-81. قوم استولى الشيطان على نفوسهم فحرم عليهم الطيبات وأحل لهم الخبائث. احتدم الخلاف بينه وبينهم فكروا كيف يتصرفون مع لوط عن دعوته ،ناقشوا الأمر، علمت امرأة عجوز وشاركتهم الجلسات قالت لهم:لو أشركنا زوجة لوط معنا فيما نفعل لبطلت دعوته وضربناه في عرضه، فزودوها بالمال اللازم منهم وذهبت إلى بيت لوط والتقت بامرأته وطلبت منها شربة ماء. وما إن أتتها بالماء ثم استأذنتها بالدخول فأدخلتها وجلست تصب في عقلها سهام الشيطان وتسألها متظاهرة بعدم المعرفة. هل أنت متزوجة يا ابنتي أم أنك وحيدة في هذا البيت الصغير؟ فلما أجابتها واعلة بأنها متزوجة من لوط ولديها ابنتان قالت لها يا لك من فقالت واعلة ولم أنا بائسة طالما لي زوج وبنات وهذه دار تؤويني. اقتربت العجوز من زوجة لوط تدس في اذنها: يا ابنتي أنت جميلة لا تدفني نفسك في هذا الفقر، ألم تدخلي بيوت الأغنياء؟ ألم تري ما يعيشون فيه من بذخ ومتعة ونعيم.فسألتها امرأة لوط وكيف، كيف لي بالثروة والجاه وهذه حالنا فقالعت لها العجوز: إن أهل سدوم وما جاورها من قرى. يمارسون المتعة كما يريدون.وهذه المتعة هي مصدر ثراء لمن يعاونهم. ثم اظهرت لها قطع فضية وذهبية وتغويها. وطلبت منها ان تدل قومها على الرجال حسن الوجوه الذين يأتون المدينة قاصدين بيت زوجها يتعرفون على دعوته. ثم دست العجوز في يدها قطعتين من الفضة وغادرت. وظلت امرأة نبي الله لوط تفكر أياما. بعد أن رحلت تصارع قوى الخير والشر داخلها إلى أن مالت نفسها إلى الباطل (سقطت امرأة النبي في الاختبار وأثرت الضلالة على الهدى) فكان واجبها ان تخبر القوم على من يأتي إلى زوجها من الرجال فكانت تبلغهم إن هناك رجالا حسني الوجوه جاءوا إلى بيتهم واشتدت الأزمة على نبي الله لوط الذي لم يؤمن من قومه إلا القليل وتخلت عنه الزوجة وأتى إليه أضياف واشتد قرع الباب من اهل سدوم الفاحشين يريدون أن ينالوا من ضيوف لوط ولما اشتد الأمر حدثت المفاجأة الربانية فإذا بالضيوف هم أنفسهم (رسل ربنا إلى نبيه لوط). قال رسل الله للوط عليه السلام افتح الباب ودعنا وإياهم، وفتح لوط الباب وذعرت زوجة لوط حين رأت قومها يندفعون بجنون نحو الضيوف. وهنا تبدى سيدنا جبريل عليه السلام في صورته الملائكية ونشر جناحيه وضرب بها القوم فطمس أعينهم أعماهم فأخذوا لا يدرون وسأل لوط الملائكة: هل يهلك القوم من ساعتهم،فأخبروه أن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وأمر الملائكة لوطا بأن يسري بأهله بقطع من الليل، كل أهله يمضون معه إلا امرأته لأنها ليست من أهله. هكذا اصبحت زوجة نبلي كافرة مثلا لمن يرى ان قرب الزوجة لزوجها النبي يغني عنها شيئا , لان الخيانة اساسا لله تعالى والعمل امتثالا لوسوسة الشيطان.