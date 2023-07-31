الصفحة الإسلامية

صبي واقعة الطف القاسم بن الحسن والقرآن الكريم


الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في معاني القرآن الكريم: قاسم اسم علم مذكر عربي، معناه: الموزِّع، المعطي، الحسن الوجه، من الفعل قَسُمَ بمعنى حَسُنَ. وقاسم بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبه كان يُكنى. وكانوا يسمون به الإناث أحياناً، فقاسم شاعرة معاصرة للعباس بن الأحنف.

واصحاب الحسين كانوا قارئين للقران مستمعين له منصتين متبعين قوله تعالى "إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" (الاعراف 204) ودويهم كدوي النحل "وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ" ﴿النحل 68﴾ ايحاءا من الله تعالى، الذي يخرج منه العسل المصفى ومنهم الشاب القاسم بن الحسن الذي قال لعمه الحسين (ان الموت معك احلى من العسل) "قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ" (الجمعة 8) وما أحلى اللقاء مع سيد شباب أهل الجنة كما جاء في الحديث الشريف (الحسَنُ والحُسَيْنُ سيِّدا شبابِ أهلِ الجنَّةِ) ليدخل جنات من نعيم فيها عسل حلو مصفى كما قال الله تعالى "وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى" (محمد 15).

كان القاسم بن الحسن فتى يتميز بالذكاء ففهمهم رباني "فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا" (الانبياء 79) والشجاعة فهم يفهمون معنى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ" (الانفال 65)، و "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ" (الانفال 45) حتى طلب منه عمه يوم الطف بالرحيل لصغر سنه وهو ابن الثالثة عشرة لكنه رفض الا أن يبذل مهجه مع عمه الحسين عليه السلام فأذن له عندما رأى أبناء عمومته أبناء الحسين وجعفر الطيار ومسلم بن عقيل قد أستشهدوا فما أعظم هذه المصيبة "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أنا لله وأنا إليه راجعون" (البقرة 156). ودخل ساحة المعركة وهو يقول (كما جاء عن الحسين قتيل العبرة: 103 ، ناسخ التواريخ: 2/326 ، مقتل الحسين لبحر العلوم: 356 ، بحار الانوار: 45/34 ، مناقب ال ابي طالب: 4/106 ، معالي السبطين: 1/458 ، المنتخب: 374 ، الفتوح: 5/205 ، مقتل الحسين للخوارزمي: 2/27.) إن تنكروني فأنا نجل الحسـن سبط النبي المصطفى والمؤتمـن * هذا حسين كالأسيـر المرتهـن بين أناس لا سقوا صوب المزن. كيف لا وهم الذين يطعمون الطعام للاسير أصبحوا اسراء "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا" ﴿الانسان 8﴾. جاء في معاني القرآن الكريم: مَزَنَ مُزُونًا: مضى مُسرعًا في طلب الحاجة، مَزَنَ من العدو ونحوه: فَرّ. جاء في المصادر: في بعض المصادر: المؤتمن: الامين. المرتهن: هو الرهين اي ما يحتبس به شيء. صاب المطر: انصب ونزل، والصوب: النزول والاراقة، والعطاء على التشبيه بصوب المطر. المزن: السحاب او ذو المطر منه.

قدم القاسم بن الحسن الى عمر بن سعد وقال: (يا عمر أما تخاف الله، أما تراقب الله يا أعمى القلب، أما تراعي رسول الله؟) فقال عمر بن سعد: أما كفاكم التجبر، أما تطيعون يزيد؟ فقال القاسم: (لا جزاك الله خيرا، تدعي الإسلام وآل رسول الله عطاشى ظماء، قد اسودت الدنيا بأعينهم؟). قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن مخافة الله تعالى (رأس الحكمة مخافة الله). وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من خاف الله تعالى خافه كل شيء، ومن خاف غير الله خوفه الله من كل شيء). ولا يعلم عمر بن سعد أن الحسين عليه السلام وآله مبدأهم الآية القرآنية "بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" ﴿البقرة 112﴾. ولا يعلم عمر بن سعد أن الله تعالى عليه رقيبا "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا" ﴿النساء 1﴾ لكن أتباع بنو أمية عميت قلوبهم "فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ" ﴿الحج 46﴾ فلم يراعوا رسول الله وآله "فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا" (الحديد 27). وهؤلاء المنفقون أصحاب يزيد يدعون رعايتهم للاسلام فلا جزاهم الله خيرا ومثواهم جهنم "وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ" (الملك 6) كونهم منافقون يدعون الاسلام زورا كما قال الله تعالى "وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ" ﴿التوبة 101﴾ فقد جعلوا آل محمد عطاشى في بيداء كربلاء ومنعوهم من الماء الذي هو شريان الحياة "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ " (الانبياء 30) ولا يعلم عمر بن سعد أن آل محمد سيدخلون جنة لا ظمأ فيها "وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ" ﴿طه 119﴾.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اشارات السيد المدرسي من كتابه عن العباس بن علي و القرآن الكريم (ح 1)
الحسين وآله وأصحابه مع القرآن الكريم (ح 2)
الحسين وآله وأصحابه مع القرآن الكريم (ح 1)
صبي واقعة الطف القاسم بن الحسن والقرآن الكريم
الشعائر في القرآن الكريم (ح 2)
أم البنين والقرآن الكريم من كتاب الشيخ الخلخالي عن أم البنين (ح 3)
أم البنين والقرآن الكريم من كتاب الشيخ الخلخالي عن أم البنين (ح 2)
أم البنين والقرآن الكريم من كتاب الشيخ الخلخالي عن أم البنين (ح 1)
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول النصرة الحسينية والفعل الاجتماعي المطلوب ممن لم يشهد واقعة كربلاء
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن التلازم الموضوعي بين القضيتين الحسينية والمهدوية (الحلقة الحادية عشر)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك