مجلس حسيني ــ الهجرة النبوية اسبابها ونتائجها

كـم يـا هـلال مـحرم تشجينا******* مـا زال قـوسك نـبلُه يـرمينا

كل المصائب قد تهون سوى التي**** تـركت فـؤاد مـحمدٍ محزونا

يـومٌ بـه ازدلـفت طـفاةُ أميةٍ **** كـي تَشفينَّ من الحسين ضغونا

فهوى على وجه الصعيد مبضعا **** مـا نـال تـغسيلا ولا تـكفينا

أو مـثلُ زينب وهي بنت محمد *****برزت تـخاطب شامتا ملعونا

فـغدا بـمحضرها يقلب مبسما ******كـان الـنبي بـرشفه مـفتونا

بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30الانفال)

الآية الكريمة تبين احوال النبي{ص} والمسلمين في مكة قبل الهجرة , وتبين مكر المشركين للرسول والرسالة. كذلك تبين مكر الله للمشركين . فما معنى المكر , وما الفرق بين مكر المشركين ومكر الله.؟..

أولًا: المعنى اللغوي :المكر يدل على الالتفاف، واطلق فقهاء اللغة على الشجر الملتف"مكرًا" وعلى هذا فإن المعنى اللغوي للمكر هو أحد أمرين: الاحتيال بخفية لغرض الخداع. المعنى الاخر يسمى [خدل].الخَدْلُ تعني الممتَلئُ التام. يقال فلان نحيف وفلان خدل وامرَأةٌ خَدْلَةٌ، تكون ممتلئة الساقين.. اما المعنى الاصطلاحي: فرق العلماء بين المكر المضاف إلى الله والمكر الواقع من الخلق، فأما المكر المضاف إلى الله تعالى يكون تعريفه،: «هو زيادة وكثرة النعم مع المخالفة، وإبقاء الحال في الاخلاق او في الحكم لفترة طويلة مع سوء الأدب ،يقول تعالى: في سورة الطارق{ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا .. معنى المهل: الصبر والسكون، يقال: مهل فلان في فعله وعمله نقول لفلان امهلتك لفترة كذا أي صبرت عليك للوقت المذكور.. والمهل هو ما جاء في قوله تعالى ﴿كالمهل يغلي في البطون ﴾. هذا الشرح هو توضيح لمعنىً ظاهر من الحوادث الواقعة في الناس ؛ لكن في حق الله تعالى فإن المكر صفة من صفاته، قال أمير المؤمنين {ع}: «من وسعت عليه دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن عقله». أما مكر الانسان للانسان عرفه الجرجاني بأنه: «إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر» .وقد وردت كلمة مكر في القران الكريم بصيغ متعددة، بلغت(٤٣) مرة. والمكر ليس كله محرم . فهناك مكر محمود . يقول تعالى:﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾[ آل عمران: 54] الاية تتحدث عن مكر بني إسرائيل بعيسى [ع]، بأن وكَّلوا به من يقتله غِيْلة، فألقى الله شَبَه عيسى على رجل دلَّهم عليه فأمسكوا به، فقتلوه وصلبوه ظناً منهم أنه عيسى. .يقول تعالى محذرا الناس من غضبه ومكره: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ }. اذن مكر الناس الالتفاف واخداع والكذب ومكر الله ينجي المؤمنين من الفاسدين. وسورة العصر تبين المواقف { والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر}.

اهل مكة قرروا الايقاع بالنبي{ص} والمسلمين من خلال المكر والحرب المكشوفة والحرب المخفية فكان الرد عليهم من الله ان مدهم بالقوة وامر نبيه محمد{ص} ان يهاجر من دياره وستاتي بعدها النتائج في مكر الله لهؤلاء.!! وقد سبق النبى الكريم فى هجرته عدد من الأنبياء بوحى من ربهم، نوضح كيف كانت هجرة الأنبياء من سبقوا النبى محمد{ص} وهم:

**نوح{ع} صنع نوح الفلك وكان قومه يسخرون منه وهو يسخر منهم لغفلتهم وتفريطهم في حياتهم إلى أن جاء أمر الله وفار التنور، وتفجرت ينابيع الأرض، وجاء الطوفان وأبادهم.. وحين نزل نوح ومن معه فى السفينة، انتهت هجرته من الأرض بعد سنة وعشرة أيام بعد أن استقرت السفينة على الجودى. فكانت هجرته ميمونة للمؤمنين وهلاكا لأعدائه.

** الهجرة الثانية : لوط [ع] قصة اصحاب لوط معروفة .. وهي المثلية ولوط يرفض أفعالهم التي لم يسبقهم أحد من العالمين بفعلها، لكن قومه رفضوا وهددوه بالطرد، يقول النص القرآنى:[فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون).وكانت هجرته قبل نزول البلاء عليهم بيوم واحد.(إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب). **هناك هجرتان كبيرتان الاولى: هجرة النبي إبراهيم إلى فلسطين، و"لوط"(ع) الى قوم سدوم وعمورة (الأردن حاليًا) التي ذكرناها.. اما ابراهيم[ع]بعد أن دعا قومه بكل الوسائل.لم يجد منهم إلا الإعراض، قرر أن يهاجر من بلدته إلى مكان آخر لينشر دين الله ويدعو قومًا آخرين لعبادة الله تعالى. فهاجر من أرض بابل بالعراق إلى بلاد الشام؛ الأرض المباركة ثم تركها وهاجر إلى مصر. وكان يحكم مصر فى هذا الوقت رجل من الجبابرة المتكبرين على الناس، حتى انه اراد ان يأخذ زوجة النبي ابراهيم {ع} سارة، لكن الله أنقذها منه، وبعدها هاجر من مصر.

**موسى{ع} قصته معروفة حين هاجر هاربا من مصر إلى مدين، ورد فى القران (فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)، هناك كان لقاؤه بالنبي شعيب، والذى زوجه أحد بناته، قبل أن يعود مجددا إلى مصر، حسب النص التوراتى: تم حديث العليقة بعد استقرار موسى فى أرض مدين، زمنًا كافيًا كى يموت جميع من طلب قتل موسى، الذى قفل راجعًا إلى موطنه من مدين مصطحبًا زوجته وابنه الذى ختنه فى الطريق ما هي مدين واين تقع.؟ وما معنى اسمها الاخر(أصحاب الأيكة)، مدين اسم قبيلة عربية يسكنون غرب الجزيرة العربية لا زالت آثار مساكنهم بالقرب من تبوك، كان أهل مدين رعاة غنم وتجاراً ويغشون في الأوزان ويعبدون شجرة الأيك. فسمين اصحاب الايكه.. يعبدون شجرة الايك.

** شعيب{ع}كان شعيب ينهى قومه من الغش والتعامل بالمعاملات السيئة فلم يؤمنوا بما يقول، رفضوا قبول كلامه: (قَالَ الْمَلأ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا)، فأوحى الله إليه أن يخرج المؤمنين وهو معهم من القرية. فخرجوا، وجاء أمر الله كما وصف القران ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ)

** كذلك يونس{ع} الذي أرسله الله إلى قومه بالعراق في نينوى في عهد الدولة الأشورية دعاهم للتوحيد وترك عبادة الأصنام، فأعرضوا وصدوا عنه، فضاق بهم يونس فترك القرية مهاجرًا من دون أن يأمره الله يقول تعالى:{وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ}.

** كذلك هجرة النبي صالح . الذي ارسله الله إلى قوم ثمود الذين آتاهم الله رزقا كثيرا ولكنهم عصوا ربهم وعبدوا الأصنام وتفاخروا بقوتهم، حاول صالح اصلاحهم بعبادة الله فلن يصدقونه. طالبوه بمعجزة تثبت أنه رسول الله، وكانت معجزته الناقة التى خرجت من صخر الجبل. لكن قوم ثمود عاندوا وتأمروا على قتل الناقة ولما قتلوها غضب النبى صالح، وقال: وألم أحذركم من أن تمسوا الناقة؟ قالوا: قتلناها فأتنا بالعذاب واستعجله.. ألم تقل أنك من المرسلين؟، بعدها غادر صالح قومه. تركهم ومضى. انتهى الأمر ووعده الله بهلاكهم بعد ثلاثة أيام، حيث انشقت السماء عن صيحة جبارة واحدة، انقضت الصيحة على الجبال فهلك فيها كل شيء حي، هلكوا جميعا قبل أن يدركوا ما حدث. ثم هجرة آل يعقوب بعد أن مكن الله ليوسف(ع) فى أرض مصر وصار على خزائنها، أرسل إلى أبيه وأهله جميعًا أن يأتوا إليه، فأقبل يعقوب بأولاده وأهله إلى مصر ،يذكر اليهود عدد نفوس بنى إسرائيل حين دخلوا مصر سبعين شخصا فسكنوا بمنطقة من الأرض أعطاهم إياها فرعون مصر، فعاشوا عيشة طيبة زمن يوسف{ع} واخيرا :.هجرة المسيح{ع}وتسمى{رحلة العائلة المقدسة} تتكون الهجرة من المسيح وهو طفل وأمه السيدة مريم العذراء ويوسف النجار خطيب مريم الذى لم يدخل بها، والذى ظل وفيا لها من بين بنى إسرائيل بعد زكريا، وصاحب يوسف النجار كان سبب الهجرة هو الهرب من الطغاة الذين حاولوا قتل المسيح الطفل فهربت به مريم ويوسف النجار إلى مصر وذكر إنجيل متى هذه الرحلة المقدسة .

** ــــ هجرة المسلمين للحبشة.!! الهجرة الأولى بسبب اشتداد أذى المشركين في مكة أشار عليهم النبي{ص}بالهجرة فراراً بدين الله وحماية لأنفسهم من بطش المشركين، واختار لهم أرض الحبشة، لأنّ فيها ملكاً عادلاً، لا يقبل الظلم على أحد، وكانت هذه الهجرة أول هجرة من مكة، في السنة الخامسة من البعثة، وبلغ عدد المهاجرين{عشرة رجال وأربع نسوة} وطبيعي خرجوا خفية حتى وصلوا البحر؛ فركبوا سفينة الى الحبشة، عندما علمت قريش بخبرهم تبعتهم، لكنهم وصلوا الحبشة وأقاموا فيها ثلاثة اشهر ،فوصلتهم أخبار أنّ أهل مكة أعلنوا إسلامهم؛ فرجعوا عائدين، عند مشارف مكة تبيّن أنّ الأمر ليس صحيح، بل أذى المشركين يزداد على من آمن بمحمد .فتسلل بعضم الدخول إلى مكة بعضهم لجأ لجوار أحد، وقسم منهم رجعوا إلى الحبشة.

اما الهجرة الثانية إلى الحبشة كانت في نهاية العام العاشر من البعثة، بسبب ان قريش ضاعفت أذاها على المسلمين. فأمرهم النبيّ{ص}مجدّداً بالخروج إلى الحبشة؛ فخرج اكثر من ثمانين رجلاً وثماني عشر امرأة، وكان فيهم جعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء بن عميس...ولم يبقَ مع النبي {ص}إلا عدد قليل ممّن أسلموا في مكة دون خمسين مسلم.

الهجرة الى المدينة وما هي المقدمات والاسباب ..؟ يقول المحللون التخطيط العبقري والاستعداد والفدائية لامير المؤمنين{ع} كانت من اسباب نجاح الهجرة .. ثم تاتي النقاط الاخرى هي اختيار الدليل الخبير بدروب الصحراء بدقة واتخاذ القرار للسير في الطريق الوعر غير المأهول. وتوزيع المهام ,كل هذه كانت مفردات نجاح هجرة الرسول{ص}.

*** تهديم هبل من ظهر الكعبة: لم تشهد حادثة من حوادث السيرة النبوية من إخفاء وتعتيم ما شهدته حادثة تكسير الأصنام في ليلة مبيت الإمام علي {ع}على فراش النبي{ص}على الرغم من مرور 1445 سنة من وقوعها. فهي ظلامة كبيرة لحقت بتاريخ الاسلام؛ بل: كم من ظلم أنزله الجناة برسول الله{ص} وابن عمهعلي بن ابي طالب{ع} في جهادهما الذي حاولوا ان يضيعوه حينما حاربا الوثنية . واعلاء كلمة التوحيد؟!

** منهم من عتم عليها كليا كالبخاري، ومسلم، والترمذي، وأبي داود، وابن ماجة، وغيرهم.ــ ومنهم من ذكر الحادثة ولكنه لم يعيين الليلة، ولا اسم الصنم الذي كسره النبي وعلي عليهما السلام .. مجرد ذكر الحادثة مما جعل صعوبة في تشخيص زمان الحادثة؛ أهي قبل الهجرة، أم في عام الفتح، لان المشهور أن عملية تكسير الأصنام كانت في عام فتح مكة فقط، وبذلك ضاعت على الناس سبب تطويق بيت النبي ومحاولة قتله. وسبب نوم الامام علي{ع} في فراشه.ليلة الهجرة دليل وجود حدث. اما الذين ذكروا الحادثة هم: الامام أحمد، والنسائي، وابن أبي شيبة ،والموصلي، والحقيقة ان الحاكم النيسابوريــ جزاه الله ذكرها انها وقعت قبل عام الفتح وتحديداً قبل الهجرة. وهذه نص الرواية كما ذكرها الحاكم النيسابوري: ن علي{ع} قال: «لما كان الليلة التي أمرني رسول الله{ص}أن أبيت على فراشه ، انطلق بي إلى الأصنام فقال: «اجلس»، فجلست فصعد رسول الله على منكبي ثم قال: «انهض». فنهضت به، فلما رأى ضعفي تحته قال: «اجلس». فجلست، فأنزلته وجلس لي وقال: «يا علي، اصعد على منكبي»، فصعدت على منكبيه ثم نهض فخيل لي أني لو شئت نلت السماء وصعدت إلى الكعبة وتنحى رسول الله جانبا ,فألقيت صنمهم الأكبر كان من نحاس موتدا بأوتاد من حديد إلى الأرض. فقال لي رسول الله «عالجه». فعالجته، حتى استمكنت منه.فقال: «دقه».فرميته فكسرته ونزلت». وقد جمع الامام علي{ع} فضلين هما تكسيره لصنم قريش الأكبر وفدائه لرسول الله{ص}بنفسه حينما نام على فراشه .ونزلت فيه اية :( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ).. لقد أحرز علي{ع} هذه الليلة وفي صبيحتها مناقب لم تجمع لأحد قط ..

ـــ ***لماذا الهجرة دائما عند الانبياء والاولياء مقرونة بالانتصار لدين الله, السبب لآن الهجرة تعتبر حدّ الفاصل بين الذلّة التي يعيشها المؤمن في بلده, او قلة عدد انصاره . او بسبب الظلم والاضطهاد والحيف الذي يلاقيه الرسول والمؤمنون.. فيزهد المؤمن بالارض التي ولد فيها وعاش عليها.. وبين ان يحقق العزّة التي يرجوها بانتصار دين الله، الهجرة اذا كانت من اجل الله ونصرة دينه هي حد فاصل ,بين الرجس والطهر، قد غيرت بعض الهجرات مجرى التاريخ، ففي الوقت الذي يبدل الرسول والمؤمنون ارضا بارض, فان الارض الجديدة التي تطأها اقدامهم تكون ارضا يانعة لإنبات دين الله في نفوس المجتمع , بصريح العبارة حين يهاجر الانبياء يتحقق في هجرتهم ترسيخ الدين بقوة. لذلك اسلوب الدين الاسلامي في المدينة لم يكن هو نفسه في مكة. لان المهاجر لا ينتظر هجرة اخرى لانه بالحسابات الدنيوية خسر ارشه واهله وامواله. ولا يمكن ان تزوغ عينه مرة اخرى لأرض اخرى . فيتحقق الصمود والتضحية. لذلك كانت صورة الاسلام في المدينة تعطي مشهدا فدائيّاً للمؤمنين الذين تربوا على الإيمان والتضحية، وبذل النفس لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى.ابتدأ الفدائية حين نام علي في فراش رسول الله ولا يمكن لاحد ان يملآ مكان النبي غير امير المؤمنين{ع} .

ــــــ من كان مع النبي في الغار . ومن المقصود في قوله تعالى{ اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا} هناك روايتين ان النبي {ص} خرج من بيته الى بيت ابي بكر عتيق بن قحافة. وهذه الرواية عليها شبهات تلك الليلة كان بيت النبي محاطا بمقاتلين من اهل مكة من ضمنهم[ عبد العزى] الابن الاكبر لابي بكر.وعبد العزى قاتل المسلمين يوم بدر.حتى ان ابا بكر اراد ان يخرج له فمنعه النبي{ص}. ثانيا زوجة ابي بكر كانت من اكثر الناقمين على رسول الله{ص} حتى انها رفضت ان تتبع ابي بكر بعد الهجرة ونزول قوله تعالى[ ولا تمسكوا بعصم الكوافر] رفضت وطلقها وماتت كافرة.

*** يبدوا من المصادر ان هناك اتفاق بين النبي{ص} وعبدالله بن أريقط بن بكر في جبل ثور وسأعطيك المصادر والدليل.. أوّل ما يجب أن نعلمه أنّ النبيّ(ص)اعتمد أُسلوب السرّية التامّة في هجرته ،لم يبق معه الا عليا{ع}لأنّه وصيّه، لم يكن أحداً يعلم بخروج النبيّ تلك الليلة سوى أهل بيته عليّ وفاطمة(ع)، وأُمّ هاني بنت أبي طالب(ع). هذه السرّية تتناقض مع الرواية التي تقول: بأنّ النبيّ(ص) قد خرج من بيت أبي بكر نهاراً! (تاريخ الطبري ج2 ص100).هناك سؤال منطقي: كيف يتوجّه النبيّ(ص) إلى بيت كان يحوي مشركين؟! احدهم ضمن جماعة يريدون قتله. وذكر ابن كثير الاموي في كتاب (البداية والنهاية) عن الطبري ما يؤيّد هجرة النبي{ص}إلى غار ثور وحده، وهذه الرواية دالّة على بطلان صحبة أبي بكر(البداية والنهاية ج3 ص219، السيرة النبوية، لابن كثير أيضاً ج2 ص236). لذلك قاموا بتزوير كبير ليكون اسم عتيق ابو بكر ليوافق (ابن بكر)؛فغيّروا اسم أبي بكر الحقيقي(عتيق)، وجعلوه (عبد الله) ليوافق اسم (عبد الله) بن أُريقط بن بكر.(مختصر تاريخ دمشق، لابن عساكر ج13 ص35)، وبهذا بقي التغيير بين (ابن بكر)، و(أبي بكر)، وهو سهل وبسيط؛ لأنّ الكتابة في السابق لم تكن منقوطة، لذا فإنّ اسم أبي بكر و ابن بكر يكتبان بالطريقة نفسها. ومن القضايا التي ادخلوها في الهجرة روايات اسرائيلية, أنّ حمامة جاءت وباضت أمام الغار، وأنّ عنكبوتاً قد جاء ونسج خيوطه على فتحة الغار، الأمر الذي جعل المشركين يتوهّمون عدم وجود أحد فيه .الواقع ان غار ثور كما تشاهدونه غار صغير لا تتعدّى مساحته مترين مربعين ، فمن غير الممكن أن يحجب نسيج العنكبوت رؤية شخصين فيه.. الحقيقة انهم لم يصلوا قط. هذه الرواية اصلها من سيرة النبيّ داود(ع) في كتب اليهود، حيث نسج العنكبوت خيوطه على غار داود عندما لاحقه جالوت لغرض قتله. (تفسير القرطبي ج13 ص346).

(*) جاء في صحيح البخاري صحيح البخاري ج 8: 115 كتاب الأحكام. روايتين عن نافع، عن ابن عمر قال: (كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين في مسجد قباء، فيهم: أبو بكر، وعمر، وأبو سلمة ،الخ. فاذا كان ابو بكر يصلي في قباء مع سالم مولى ابي حذيفة قبل وصول النبي{ص} كيف كان يصاحب النبي في هجرته..؟

عن ابن شبيب قال: دخلت على الرضا (ع) في أول يوم من المحرم، فقال “يا ابن شبيب، إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرّمون فيه الظلم والقتال ولكن ما عرفت هذه الأمة حرمة الشهر ولا حرمة نبيه (ص) قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه. يا ابن شبيب، إن كنت باكياً فابك الحسين (ع)، فانه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً مالهم في الارض من شبيه، ثم قال له “يا ابن شبيب، إن سرّك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا… الان تهيأ احباب الحسين لاقامة العزاء ونشر السواد , وعيونهم ترنوا نحو قبر ابي عبد الله.

اصبحت مستشفى الاسلام يوادي كربلا.. والطبيب احسين ابن عقد الولا .. الطبيب اليداوي الناس لو عارض عرض.. كلمن ينشده على علته ولازم يجس النبض.. وتربة حسين ابو اليمه مرهم لكل المرض.. والدوة مجانة عنده ويربح اليكصد اله.. الله خص حسين بثلاثة صفات وشرفه.. جعل من نسله الايمة وتربته بيها شفه.. ويستجاب الدعا الداعي لو كصد كبته ولفه.. ويفرج المهموم همه ويحل دوم المشكلة..

يـللي تـناشدني عـليمن تهمل العين .. كل البچه والنوح والحسره على احسين..حبه ابگلبي او تظهره ابصبها ادموعي ..مـجبور فـي حبه ولا شوفه ابطوعي..ياليت گبل اضلوعه انرضت اضلوعي..او مـن كبل خده اتعفرت مني الخدين..أبچي على امصابه كل صبح او مسيه.. انحب وسـاعد عالبكا الزهره الزچيه..لازال تـندب يـا ضحايا الغاضريه .. يحسين يبني يا عزيزي وكرة العين..

لو تشوفوني يشيعة علترب طايح جريح.. خدي متوسد ترايب والدما مني يسيح .. كم عضيد وكم ولد لي كظى كبلي ذبيح.. ذاك يبقى علشريعة وهذا احمل جثته... شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني الكوة.. وحدتي من طاح يم النهر شيال اللوه.. رحت يمه ولن مخه ودمومه سوه.

الشيخ عبد الحافظ البغدادي