كلمات مختارة من القرآن الكريم (محيص)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تعالى عن محيص ومشتقاتها "وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ" ﴿ابراهيم 21﴾ محيص اسم، محيصٍ: منجى و مهرب و مزاغ، ما لَنا مِنْ مَحيصٍ: ليس لنا خلاص او مهرب، وخرجت الخلائق من قبورهم، وظهروا كلهم يوم القيامة لله الواحد القهار؛ ليحكم بينهم، فيقول الأتباع لقادتهم: إنَّا كنَّا لكم في الدنيا أتباعًا، نأتمر بأمركم، فهل أنتم اليوم دافعون عنا من عذاب الله شيئًا كما كنتم تَعِدوننا؟ فيقول الرؤساء: لو هدانا الله إلى الإيمان لأرشدناكم إليه، ولكنه لم يوفقنا، فضللنا وأضللناكم، يستوي علينا وعليكم الـجَزَع والصبر عليه، فليس لنا مهرب من العذاب ولا منجى و "وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ" ﴿فصلت 48﴾ محيص: مهرب، منجى، محيد، معدِل، مفرٌّ من العذاب، وذهب عن هؤلاء المشركين شركاؤهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله، فلم ينفعوهم، وأيقنوا أن لا ملجأ لهم من عذاب الله، ولا محيد عنه، و "وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ" ﴿الشورى 35﴾ محيص اسم، مَحِيصٍ: مهرب، ويَعْلَم الذين يجادلون بالباطل في آياتنا الدالة على توحيدنا، ما لهم من محيد ولا ملجأ من عقاب الله، إذا عاقبهم على ذنوبهم وكفرهم به، و "وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ" ﴿ق 36﴾ هَلْ مِن مَّحِيصٍ: يبحثون عن مهرب من الموت فلم يجدوا، وأهلكنا قبل هؤلاء المشركين من قريش أممًا كثيرة، كانوا أشد منهم قوة وسطوة، فطوَّفوا في البلاد وعمَّروا ودمَّروا فيها، هل من مهرب من عذاب الله حين جاءهم؟ و "أُولَـٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا" ﴿النساء 121﴾ محيصا اسم، مَحيصاً: مهرباً و خلاصاً و مصرفاً، ولئك مآلهم جهنم، ولا يجدون عنها معدلا ولا ملجأً.

وردت كلمة محيص ومشتقاتها في القرآن الكريم: مَحِيصًا، مَحِيصٍ. تفسير غريب القرآن لفخر الدين الطريحي النجفي: (محص) "محيصا" (النساء 120) معدلا، و "هل من محيص" (ق 36) أي هل يجدون من الموت محيصا أي معدلا، و "ليمحص الله الذين امنوا" (ال عمران 141) أي يخلص الله الذين آمنوا من ذنوبهم وينقيهم منها، يقال: محص الحبل: إذا ذهب منه الوبر حتى يخلص، ومحص الله العبد من الذنب: طهره، وقولهم: ربنا محص عنا ذنوبنا أي اذهب عنا ما تعلق من الذنوب.

جاء في تفسير الميزان للعلامة السيد الطباطبائي: وقوله "وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ" (فصلت 48) الظن على ما قيل بمعنى اليقين، والمحيص المهرب والمفر، والمعنى: ويوم ينادي الله المشركين : أين شركائي؟ على زعمكم قالوا: أعلمناك ما منا من يشهد عليك بالشركاء أو ما منا من يشاهد الشركاء وغاب عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في الدنيا، وأيقنوا أن ليس لهم مهرب من العذاب. قوله تعالى "وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ" (ق 36) التنقيب السير ، المحيص المحيد والمنجا. قوله "وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ" (ال عمران 141) فالتمحيص هو تخليص الشيء من الشوائب الخارجة، والمحق إنفاد الشيء تدريجا وإزالته شيئا فشيئا، وهذا التمحيص من حكم مداولة الأيام ومصالحها، وهو غير العلم بالذين آمنوا الذي هو أيضا من حكم مداولة الأيام، فإن تمييز المؤمن من غير المؤمن أمر وتخليص إيمانه بعد التمييز من شوائب الكفر والنفاق والفسوق أمر آخر، ولذلك قوبل بالمحق للكافرين، فالله سبحانه يزيل أجزاء الكفر ونحوه من المؤمن شيئا فشيئا حتى لا يبقى إلا إيمانه، فيكون خالصا لله، ويبيد أجزاء الكفر والشرك والكيد من الكافر شيئا فشيئا حتى لا يبقى شيء. وقال النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم: (اتبع السيئة الحسنة تمحقها) والآثام تمحيصات للذنوب، ولذلك قال عليه ‌السلام: إن الرجل ليثاب حتى بالشوكة تصيب رجله، وقال عليه‌ السلام: الحدود كفارات. وقال تعالى في معنى التمييز والتمحيص "لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ" (الانفال37).

من خطبة للامام الحسين عليه السلام (لاَ مَحِيصَ عَنْ يَوْمٍ خُطَّ بِالْقَلَمِ). يقول الدينوري في شجاعة مسلم بن عقيل عليه السلام: (وخرج ولد عقيل مع الحسين بن عليّ بن أبي طالب، فقتل منهم تسعة نفر. وكان مسلم بن عقيل أشجعهم. وكان على مقدّمة الحسين فقتله عبيد الله بن زياد صبراً). ذكر أحمد الكوفي في كتابه الفتوح: أن عبيد الله بن زياد أرسل إلى مسلم ثلاثمئة رجل بقيادة محمّد بن الأشعث، فسمع مسلم وقع حوافر الخيل فتبسّم و قال: (يا نفس أخرجي إلى الموت الذي ليس منه محيص). قال أمير المؤمنين عليه السلام عن محن المؤمن (الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنيا بمحنتهم لتسلم بها طاعاتهم ويستحقوا عليها ثوابها).

وعن كتاب علوم القرآن عن مفهوم التأويل للسيد محمد باقر الحكيم: وهنا لا بد أن نشير إلى أنه لا يوجد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام حديث لا يقبل الدرس والمناقشة والتمحيص إلا النادر من الأحاديث المتواترة، ولذلك فهم يخضعون كل هذه الأحاديث وغيرها مهما كانت الكتب التي دونتها أو الرجال الذين رووها إلى الدرس والتمحيص. جاء في كتاب تاريخ ما بعد الظهور للسيد محمد صادق الصدر: تربية البشرية من حيث الإخلاص وقوة الإرادة تجاه المسؤوليات الجديدة في دولة العدل. ويكون الأسلوب العام في ذلك مشابهاً في الفكرة للأسلوب الذي كان متخذاً في التخطيط الأول. وهو مرور الفرد بمصاعب وعقبات تجاه العدل، ليرى موقفه منها ورد فعله تجاهها ، فإن وقف موقفاً إسلامياً عادلاً كان ناجحاً في هذا التمحيص وإلا كان فاشلاً. لكن يختلف سبب التمحيص في التخطيط السابق عنه في هذا التخطيط الجديد، فإننا قلنا في التخطيط الأول أن ظروف الظلم والإنحراف كافية في التمحيص ، من حيث رد الفعل الإسلامي الصحيح من الفرد تجاهها .واما التخطيط الثاني. فسوف لن يكون لعصور الظلم وظروف الفساد أي أثر وإنما ينبثق التمحيص في العهد الجديد من المسؤوليات التي يفرضها التمسك بالعدل الكامل وتطبيقه ، والمحافظة على بقائه في علاقة الفرد مع نفسه ومع ربه ومع الآخرين ومع النظام القائم تلك العلاقات التي يتوقع من الفرد خلالها رد فعل إسلامي عادل كامل. وسوف يكون التمحيص شاملاً لكل فرد بمقدار قابلياته وثقافته، لأنه يتناسب دائماً مع ارتفاع القافة تناسباً طردياً مطرداً إذ يقبح على الله عز وجل أن يوفر للفرد امتحاناً وتمحيصاً يكون الفرد فيه فاشلاً باليقين، فإن ذلك خلاف العدل الإلهي، وإنما يكون التمحيص على مقدار الثقافة والقابلية دائماً، حتى ما إذا وصلت الثقافة قمة عالية. كان التمحيص في غاية الدقة والصعوبة ، وكان النجاح المتوقع منها نجاحاً مناسباً لتلك المرتبة، والفشل الصادر فيها مسجلاً بأدق الموازين و بأهون العثرات. وقد وردت في أخبار المصادر الخاصة، نماذج التمحيصات التي يقوم بها المهدي عليه السلام في الفترة الأولى من عهده، تجاه الأمة عامة وتجاه وتجاه أصحابه الخاصين ممن نجحوا في تمحيص التخطيط الأول خاصة. على ما سوف نعرف تفصيله في ما يأتي. وقد يخطر في الذهن :انه ما الحاجة إلى التمحيص في التخطيط الإلهي الجديد، وإنما كانت الحاجة في التخطيط الابق إلى التمحيص، لإيجاد العدد الكافي من أفراد الجيش الفاتح للعالم بين يدي المهدي عليه السلام. وقد أنجز هذا الجيش عمله وانتفت الحاجة إلى مثله ،فلماذا يستمر التمحيص ساري المفعول في البشر. وجواب ذلك: أن ناموس الله في خلقه هو تربيتهم عن طريق التمحيص. كما دل عليه الكتاب الكريم في عدد من آياته، والسنة الشريفة، منها، قوله تعالى "ما كان الله ليذر المؤمين على ما أنت عليه حتى يميز الخبيث من الطيب" (ال عمران 179).