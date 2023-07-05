روايات عن واقعة غدير خم في تفسير الأمثل للشيخ الشيرازي (ح 4)

الدكتور فاضل حسن شريف

يستمر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير الآية 3 من سورة المائدة من كتابه الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ثمّ هل المقصود بذلك "اليوم" (المائدة 3) هو يوم فتح مكة (كما احتمله البعض)؟ و من المعلوم أنّ سورة المائدة نزلت بعد فترة طويلة من فتح مكة أو أنّ المراد هو يوم نزول آيات سورة البراءة، و لكنها نزلت قبل فترة طويلة من سورة المائدة. و الأعجب من كل ما ذكر هو قول البعض بأن هذا اليوم هو يوم ظهور الإسلام و بعثة النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مع أن هذين الحدثين لا علاقة زمنية بينهما و بين يوم نزول هذه الآية مطلقا و بينهما فارق زمني بعيد جدّا. و هكذا يتّضح لنا أنّ أيّا من الاحتمالات الستة المذكورة لا تتلاءم مع محتوى الآية موضوع البحث. و يبقى لدينا احتمال أخير ذكره جميع مفسّري الشيعة في تفاسيرهم و أيدوه كما دعمته روايات كثيرة، و هذا الاحتمال يتناسب تماما مع محتوى الآية حيث يعتبر (يوم غدير خم) أي اليوم الذي نصب النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عليا أمير المؤمنين عليه السّلام بصورة رسمية و علنية خليفة له، حيث غشى الكفار في هذا اليوم سيل من اليأس، و قد كانوا يتوهمون أن دين الإسلام سينتهي بوفاة النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أن الأوضاع ستعود إلى سابق عهد الجاهلية، لكنّهم حين شاهدوا أنّ النّبي أوصى بالخلافة بعده لرجل كان فريدا بين المسلمين في علمه و تقواه و قوته و عدالته، و هو علي‌ بن أبي طالب عليه السّلام، و رأوا النّبي و هو يأخذ البيعة لعلي عليه السّلام أحاط بهم اليأس من كل جانب، و فقدوا الأمل فيما توقعوه من شر لمستقبل الإسلام و أدركوا أن هذا الدين باق راسخ. ففي يوم غدير خم أصبح الدين كاملا، إذ لو لم يتمّ تعيين خليفة للنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لو لم يتمّ تعيين وضع مستقبل الأمّة الإسلامية، لم تكن لتكتمل الشريعة بدون ذلك و لم يكن ليكتمل الدين. نعم في يوم غدير خم أكمل اللّه و أتمّ نعمته بتعيين علي عليه السّلام، هذا الشخصية اللائقة الكفؤ، قائدا و زعيما للأمة بعد النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. و في هذا اليوم أيضا رضي اللّه بالإسلام دينا، بل خاتما للأديان، بعد أن اكتملت مشاريع هذا الدين، و اجتمعت فيه الجهات الأربع.

و فيما يلي قرائن أخرى إضافة إلى ما ذكر في دعم و تأييد هذا التّفسير: أ- لقد ذكرت تفاسير الرازي و روح المعاني و المنار في تفسير هذه الآية أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم يعش أكثر من واحد و ثمانين يوما بعد نزول هذه الآية، و هذا أمر يثير الانتباه في حد ذاته، إذ حين نرى أنّ وفاة النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كانت في اليوم الثّاني عشر من ربيع الأوّل (بحسب الروايات الواردة في مصادر جمهور السنّة، و حتى في بعض روايات الشيعة، كالتي ذكرها الكليني في كتابه المعروف بالكافي) نستنتج أن نزول الآية كان بالضبط في يوم الثامن عشر من ذي الحجّة الحرام، و هو يوم غدير خم‌. إنّ هذا الحساب يكون صحيحا إذا لم ندخل يوم وفاة النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يوم غدير خم في الحساب، و أن يكون في ثلاثة أشهر متتاليات مشهرات عدد أيّام كل منهما (29) يوما، و نظرا لأن أي حدث تاريخي لم يحصل قبل و بعد يوم غدير خم، فمن المرجح أن يكون المراد باليوم المذكور في الآية هو يوم غدير خم. ب- ذكرت روايات كثيرة نقلتها مصادر السنّة و الشيعة أنّ هذه الآية الكريمة نزلت في يوم غدير خم، و بعد أن أبلغ النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم المسلمين بولاية علي‌ بن أبي طالب عليه السّلام، و من هذه الروايات: 1- ما نقله العالم السنّي المشهور ابن جرير الطبري في كتاب الولاية عن زيد بن أرقم الصحابي المعروف، أنّ هذه الآية نزلت في يوم غدير خم بشأن علي بن أبي طالب عليه السّلام. 2- و نقل الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في كتاب ما نزل من القرآن بحق علي عليه السّلام عن أبي سعيد الخدري و هو صحابي معروف أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أعطى في يوم غدير خم عليا منصب الولاية. و إنّ الناس في ذلك اليوم لم يكادوا ليتفرقوا حتى نزلت آية: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" (المائدة 3)‌ فقال النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و في تلك اللحظة (اللّه أكبر على إكمال الدين و إتمام النعمة و رضى الرب برسالتي و بالولاية لعلي عليه السّلام من بعدي) ثمّ‌ قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللّهم و ال من والاه و عاد من عاداه، و انصر من نصره و اخذل من خذله).

ويستطرد الشيخ الشيرازي قائلا: 3- و روى الخطيب البغدادي في تاريخه عن أبي هريرة عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّ آية "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" (المائدة 3)‌ نزلت عقيب حادثة غدير خم و العهد بالولاية لعلي عليه السّلام و قول عمر بن الخطاب: (بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي و مولى كل مسلم). و جاء في كتاب الغدير إضافة إلى الروايات الثلاث المذكورة، ثلاث عشرة رواية أخرى في هذا المجال. ورود في كتاب «إحقاق الحق» نقلا عن الجزء الثّاني من تفسير ابن كثير من الصفحة 14 و عن كتاب مقتل الخوارزمي في الصفحة 47 عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌ أنّ هذه الآية نزلت في واقعة غدير خم. و نرى في تفسير البرهان و تفسير نور الثقلين عشر روايات من طرق مختلفة حول نزول الآية في حق علي عليه السّلام أو في يوم غدير خم، و نقل كل هذه الروايات يحتاج إلى رسالة منفردة. و قد ذكر العلّامة السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه المراجعات أن الروايات الصحيحة المنقولة عن الإمامين الباقر و الصّادق عليهما السّلام تقول بنزول هذه الآية في يوم غدير خم و إنّ جمهور السنّة أيضا قد نقلوا ستة أحاديث بأسانيد مختلفة عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تصرح كلها بنزول الآية في واقعة غدير خم‌. يتّضح ممّا تقدم أنّ الروايات و الأخبار التي أكّدت نزول الآية موضوع البحث في واقعة غدير خم ليست من نوع أخبار الآحاد لكي يمكن تجاهلها، عن طريق اعتبار الضعف في بعض أسانيدها، بل هي أخبار إن لم تكن في حكم المتواتر فهي على أقل تقدير من الأخبار المستفيضة التي تناقلتها المصادر الإسلامية المشهورة. و مع ذلك فإنّنا نرى بعضا من العلماء المتعصبين من أهل السنّة كالآلوسي في تفسير روح المعاني الذي تجاهل الأخبار الواردة في هذا المجال لمجرّد ضعف سند واحد منها، و قد وصم هؤلاء هذه الرواية بأنّها موضوعة أو غير صحيحة، لأنّها لم تكن لتلائم أذواقهم الشخصية، و قد مرّ بعضهم في تفسيره لهذه الآية مرور الكرام و لم يلمح إليها بشي‌ء، كما في تفسير المنار، و لعل صاحب المنار وجد نفسه في مأزق حيال هذه الروايات فهو إن وصمها بالضعف خالف بذلك منطق العدل و الإنصاف، و إن قبلها عمل شيئا خلافا لميله و ذوقه.

نقرأ في فرائد السمطين في الباب 58 أن عليا عليه السّلام استشهد بحديث الغدير أمام جمع من الناس في المسجد على عهد عثمان، و في الكوفة أيضا استند إلى هذا الحديث لتفنيد رأي الذين أنكروا خلافته بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مباشرة. يقول صاحب كتاب الغدير: إنّ أربعة من الصحابة و أربعة عشر من التابعين قد رووا هذا الحديث حسب ما نقلته مصادر أهل السنة المعروفة. أنّ عمرو بن العاص في رسالة له إلى معاوية أراد أن يثبت لمعاوية فيها أنّه على علم تام بالحقائق الخاصّة بمكانة كل من علي عليه السّلام و معاوية بالنسبة للخلافة، فاستشهد صراحة بحديث الغدير، و قد نقله الخطيب الخوارزمي الحنفي في كتابه المناقب صفحة 124. روي‌ أنّ رجلا خرج يوم صفين عن عسكر الشام و عليه سلاح و فوقه مصحف و هو يقرأ: "عَمَّ يَتَساءَلُونَ * عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ"‌ (النبأ 1-2) فخرج له علي عليه السّلام، فقال له: (أتعرف النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون)؟ قال: لا. فقال له عليه السّلام: (أنا و اللّه النبأ العظيم الذي فيه اختلفتم و على ولايته تنازعتم، و عن ولايتي رجعتم بعد ما قبلتم، و ببغيكم هلكتم بعد ما بسيفي نجوتم، و يوم الغدير قد علمتم، و يوم القيامة تعلمون ما علمتم).