استخلاف واحداث الانبياء يوم 18 ذو الحجة

الدكتور فاضل حسن شريف

في هذا اليوم انتصر موسى عليه السلام على السحرة الذي وصفه القرآن بيوم الزينة "قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى" (طه 59). وفصلت هذه الحادثة في سورة الاعراف الايات 104-120 منها "وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ * وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ " وهي احدى انتصارات موسى عليه السلام على فرعون.

واستخلف في هذا اليوم سليمان عليه السلام اصف بن برخيا. والاستخلاف شريعة الانبياء كما جاء في سورة النور 55 "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ".

وفي مثل هذا اليوم اخى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين اصحابه فآخى بين نفسه وبين علي بن ابي طالب وآخى بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وآخى بين ابا بكر وعمر وغيرهم قبل الهجرة. وبعد الهجرة آخى بين المهاجرين والانصار كما جاء في سورة الحجرات اية 10 "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ". وتأكدت المؤاخاة في يوم الغدير لذلك يعتبر هذا اليوم يوم الاخوة والمؤخاة.

وجعل الله تعالى في هذا اليوم النار بردا وسلاما على ابراهيم عليه السلام كما جاء في سورة الانبياء اية 69 "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ" وهو انتصار ابراهيم عليه السلام على النمرود.

واوصى عيسى عليه السلام في هذا اليوم ان يكون شمعون الصفا وصيا له، وقيل ان شمعون ويسمى سمعان او بطرس هو احد اجداد الامام المهدي لامه. وهكذا موسى عليه السلام اوصى يوشع بن نون كما جاء عن الطبراني عن سلمان عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وقال بعدها: فان وصيي وموضع سري وخير من اترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي بن ابي طالب. وكما قال في خطبة يوم الغدير امام اكثر من مائة الف حاج من بقاع العالم انذاك (اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره) ونزلت الاية المباركة 3 من سورة المائدة " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا". وقبلها نزلت اية التبليغ 67 من سورة المائدة "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ"، واية الولاية 55 من سورة المائدة "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ".