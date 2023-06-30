دعاء مناجاة الشاكرين للامام زين العابدين و القرآن الكريم (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

1- (إلهِي أَذْهَلَنِي عَنْ إقامَةِ شُكْرِكَ تَتابُعُ طَوْلِكَ)

قال الله تبارك وتعالى "يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ" (الحج 2)، و "الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ" (الحج 41)، و "نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ" ﴿القمر 35﴾

2- (وَأَعْجَزَنِي عَنْ إحْصآءِ ثَنآئِكَ فَيْضُ فَضْلِكَ)

قال الله سبحانه "اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي" (التوبة 2) (التوبة 3)، و "وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا" (النحل 12)، و "ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ" (البقرة 199)، و "فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ" ﴿البقرة 64﴾.

3- (وَشَغَلَنِي عَنْ ذِكْرِ مَحامِدِكَ تَرادُفُ عَوآئِدِكَ)

قال الله عز وجل "سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا" (الفتح 11)، و "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿البقرة 152﴾، و "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿البقرة 152﴾، و "تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ" ﴿النازعات 7﴾، و "كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ" ﴿الأعراف 29﴾.

4- (وَأَعْيانِي عَنْ نَشْرِ عوارِفِكَ تَوالِي أَيدِيكَ)

قال الله سبحانه "وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ" ﴿التكوير 10﴾، و "فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ" (البقرة 89)، و "إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ" (الفتح 10)

5- (وَهذَا مَقامُ مَنِ اعْتَرَفَ بِسُبُوغِ النَّعْمآءِ)

قال الله عزت قدرته "وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿النازعات 40﴾، و " وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً" (لقمان 20).

6- (وَقابَلَها بِالتَّقْصِيرِ)

قال الله جل جلاله "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ" ﴿آل عمران 90﴾، و "وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ" ﴿الشورى 25﴾، و "وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ" ﴿الأعراف 202﴾.

7- (وَشَهِدَ عَلى نَفْسِهِ بِالإهْمالِ وَالتَّضْيِيعِ)

قال الله تعالى "قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ" (الانعام 19)، و "وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ" (البقرة 130)، و "فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا" ﴿مريم 59﴾.

8- (وَأَنْتَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ الْبَرُّ الْكَرِيمُ)

قال الله عز وعلا "رَءُوفٌ رَّحِيمٌ" (البقرة 143) (التوبة 117) (التوبة 128) (النحل 7) (النحل 47) (الحج 65) (النور 20) (الحديد 9) (الحشر 10)، و "مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ" (الانفال 4) (الانفال 74) (الحج 50).

9- (الَّذِي لا يُخَيِّبُ قاصِدِيهِ)

قال الله عز وجل "وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا" ﴿طه 111﴾، و "وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ" (النحل 9).

10- (وَلا يَطْرُدُ عَنْ فِنآئِهِ آمِلِيهِ)

قال الله تبارك وتعالى "وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ" ﴿الشعراء 114﴾، و "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا" (الطلاق 2)

بِساحَتِكَ تَحُطُّ رِحالُ الرَّاجِينَ)