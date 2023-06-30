اشارات للامام الباقر عليه السلام عن سورة الفاتحة

الدكتور فاضل حسن شريف

عن الامام محمد الباقر عليه السلام في خطبة للرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم في غدير خم (مَعاشِرَ النّاسِ، إنَّ اللهَ قَدْ أَمَرَني وَنَهاني، وَقَدْ أَمَرْتُ عَلِيّاً وَنَهَيْتُهُ بِأَمْرِهِ. فَعِلْمُ الاَمْرِ وَالنَّهْيِ لَدَيْهِ، فَاسْمَعُوا لاَمْرِهِ تَسْلِمُوا وَأَطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَانْتَهُوا لِنَهْيِهِ تَرْشُدُوا، وَصيرُوا إلى مُرادِهِ وَلا تَتَفَرَّقْ بِكُمُ السُّبُلُ عَنْ سَبيلِهِ .مَعاشِرَ النّاسِ، أَنَا صِراطُ اللهِ الْمُسْتَقيمُ الَّذي أَمَرَكُمْ بِاتِّباعِهِ، ثُمَّ عَلِيٌّ مِنْ بَعْدي، ثُمَّ وُلْدي مِنْ صُلْبِهِ أَئِمَّةُ الْهُدى، يَهْدُونَ إلَى الْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ .”بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَمينَ، الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، مالِكِ يَوْمِ الدّينِ، إيّاكَ نَعْبُدُ وَإيّاكَ نَسْتَعينُ، اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ، صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضّالّينَ” (الفاتحة 1-7)).

عن الاستشفاء بالقران: إن من البركات المشهودة للفرقان العظيم أن الله جلت قدرته جعله عوناً لعباده في مختلف أحوالهم وشفاء لهم من جميع أمراضهم ووسيلة إلهية للتوسل إليه عزوجل والإستشفاع به لقضاء الحاجات المادية والمعنوية والدنيوية والأخروية. روي عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال: (من لم تبرئه الحمد (يعني سورة الفاتحة) لم يبرئه شيء). عن نهاية الاحكام للعلامة الحلي: وتتعين الفاتحة في فرائض الصلوات حالة القيام، أو ما يقع بدلا عنه. ولا يقوم مقامها شئ من القرآن، وأوجب الباقر عليه السلام الإعادة لو ترك السورة بعد الحمد. جاء في موقع شبكة رافد عن قراءة سورة الفاتحة في الصلوات: وقراءة الفاتحة متعيّنة في الأوليّين من كلّ صلاة ، ولا تجب عيناً في ثالثة المغرب والاُخريين من الرباعيّات بل يتخيّر بينها وبين التسبيح عند علمائنا أجمع، وفي رواياتنا قال الإمام الباقر عليه السلام ، وقد سأله زرارة ما يجزئ من القول في الركعتين الاُخرتين أن تقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). (الفروع من الكافي، المجلّد: 3 / الصفحة: 319).

عن جواهر البحار في كتاب القرآن: جاء رجل إلى الرضا عليه السلام فقال: يا بن رسول الله. أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (الفاتحة 2) ما تفسيره؟ فقال: لقد حدثني أبي، عن جدي، عن الباقر، عن زين العابدين، عن أبيه عليه السلام أنّ رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (الفاتحة 2) ما تفسيره؟ فقال: "الْحَمْدُ لِلَّهِ" (الفاتحة 2) هو أن عرّف عباده بعض نعمه جُملاً، إذ لا يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيل، لأنها أكثر من أن تُحصى أو تُعرف، فقال لهم: قولوا: "الْحَمْدُ لِلَّهِ" (الفاتحة 2) على ما أنعم به علينا. "رَبِّ الْعَالَمِينَ" (الفاتحة 2) وهم الجماعات من كلّ مخلوق، من الجمادات والحيوانات، فأمّا الحيوانات: فهو يقلبها في قدرته، و يغذوها من رزقه، ويحفظها بكنفه، ويدبّر كلاً منها بمصلحته. وأما الجمادات فهو يمسكها بقدرته، يمسك المتصل منها أن يتهافت، ويمسك المتهافت منها أن يتلاصق، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك الارض أن تنخسف إلا بأمره، إنه بعباده لرؤفٌ رحيم. قال عليه السلام: "رَبِّ الْعَالَمِينَ" (الفاتحة 2) مالكهم وخالقهم، وسائق أرزاقهم إليهم من حيث هم يعلمون، ومن حيث لا يعلمون، والرزق مقسوم، وهو يأتي ابن آدم على أي سيرة سارها من الدنيا، ليس تقوى متّق بزائده، ولا فجور فاجر بناقصه، وبيننا وبينه سترٌ، وهو طالبه ، ولو أنّ أحدكم يفرّ من رزقه لطلبه رزقه، كما يطلبه الموت ، فقال جلّ جلاله: قولوا: "الْحَمْدُ لِلَّهِ" (الفاتحة 2) على ما أنعم به علينا، وذكّرنا به من خير في كتب الأولين قبل أن نكون. ففي هذا إيجابٌ على محمد وآل محمد، وعلى شيعتهم أن يشكروه بما فضّلهم.

قوله تعالى "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" (الفاتحة 6) عن الدكتور مسعود ناجي ادريس في موقع براثا في مقالته لنتعلم العيش في مدرسة الامام السجاد عليه السلام: العيش الكريم في ظل حكم القانون متأطر بمحاربة الباطل بجميع أشكاله بما في ذلك القهر والظلم. قال الإمام الباقر عليه السلام: والد الإمام السجّاد عليه السلام في اللحظات الأخيرة من حياته وضعني على صدره وقال: يا ولدي تركت لك ما ورثه والدي الإمام الحسين عليه السلام عند استشهاده فقال: أمره أبوه: (يا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لَا يَجِدُ عَلَيْكَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ) (الکافي، ج 2، ص 331، باب الظلم، حدیث 5). قال أبو جعفر عليه السلام: (لما حضرت أبي علي بن الحسين عليهما السلام الوفاة ضمني إلى صدره وقال: يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة وبما ذكر أن أباه أوصاه به يا بني اصبر على الحق وإن كان مرا.) (الکافي، ج 2، ص 91، باب النصر، حدیث 13). إن الإمام عليه السلام أوصى ابنه بنفس الوصية التي ذكرها الإمام الحسين عليه السلام أثناء استشهاده. وهذا يدل على أن الدعوة إلى الحق والصراع مع الظلم من المبادئ الأساسية للإسلام. بالنظر إلى التعاليم القرآنية، يتضح أن الطريق المستقيم الذي خطا الأنبياء فيه خطوة وعملوا بها وأصبحوا متلقين للنعم الإلهية هو العمل بالدعوة إلى الحق والصراع مع الظلم. في سورة الفاتحة، ذكر الله تعالى أن المؤمنين والمسلمين ينبغي أن يسألوا الله تعالى أن يهديهم إلى صراط المستقيم.