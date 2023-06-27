دعاء الامام الحسين عليه السلام في يوم عرفة و القرآن الكريم (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

1- (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لِقَضَائِهِ دَافِعٌ، وَلَا لِعَطَائِهِ مَانِعٌ، وَلَا كَصُنْعِهِ صُنْعُ صَانِعٍ، وَهُوَ الْجَوَادُ الْوَاسِعُ، فَطَرَ أَجْنَاسَ الْبَدَائِعِ، وَأَتْقَنَ بِحِكْمَتِهِ الصَّنَائِعَ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ الطَّلَائِعُ، وَلَا تَضِيعُ عِنْدَهُ الْوَدَائِعُ، جازي كلّ صانعٍ، ورايش كلّ قانع، وراحم كلّ ضارع، ومنزل المنافع)

قال الله تبارك وتعالى "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" ﴿الفاتحة 2﴾، و "مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ" ﴿الطور 8﴾، و "وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ" ﴿الضحى 5﴾، و "وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي" ﴿طه 41﴾، و "عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ" ﴿هود 108﴾، و "فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" (الانعام 14) (يوسف 101) (ابراهيم 10) (فاطر 1) (الزمر 46) (الشورى 11)، و "وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا" (هود 37)، و "إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ" ﴿آل عمران 5﴾، و "مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ" ﴿الضحى 3﴾، و "جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" ﴿التوبة 82﴾ (التوبة 95)، و "وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ" (الحج 36)، و "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً" (الاعراف 155)، و "لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ" (الحج 28)، و "وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ" (البقرة 22).

2- (وِالْكِتَابِ الْجَامِعِ، بالنُّورِ السَّاطِعِ، وَهُوَ لِلدَّعَوَاتِ سَامِعٌ، وَلِلْكُرُبَاتِ دَافِعٌ وَلِلدَّرَجَاتِ رَافِعٌ، وَلِلْجَبَابِرَةِ قَامِعُ، فَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَلَا شَيْ‏ءَ يَعْدِلُهُ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وَهُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ).

قال الله سبحانه وتعالى "ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ" ﴿البقرة 2﴾، و "فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ" ﴿آل عمران 184﴾، و "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" (غافر 60)، و "قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ" (الانعام 64)، و "وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ" (البقرة 253)، و "كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ" ﴿غافر 35﴾، و "اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" (البقرة 255) ﴿آل عمران 2﴾، و "وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ" (البقرة 123)، و "ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" ﴿الشورى 11﴾، و "وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿الأنعام 103﴾ (الملك 14)، و "وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (المائدة 120) (هود 4) (الروم 50) (الشورى 9) (الحديد 2) (التغابن 1) (الملك 1).

3- (اللَّهُمَّ إِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ وَأَشْهَدُ بِالرُّبُوبِيَّةِ لَكَ، مُقِرّاً بِأَنَّكَ رَبِّي، وَأَنَّ إِلَيْكَ مَرَدِّي، ابْتَدَأْتَنِي بِنِعْمَتِكَ قَبْلَ أَنْ أَكُونَ شَيْئاً مَذْكُوراً، وَخَلَقْتَنِي مِنَ التُّرَابِ، ثُمَّ أَسْكَنْتَنِي الْأَصْلَابَ، آمِناً لِرَيْبِ الْمَنُونِ، وَاخْتِلَافِ الدُّهُورِ والسنين، فَلَمْ أَزَلْ ظَاعِناً مِنْ‏ صُلْبٍ إِلَى رَحِمٍ، فِي تَقَادُمِ الْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ، وَالْقُرُونِ الْخَالِيَةِ)

قال الله جل جلاله "قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿هود 54﴾، و "وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿المؤمنون 98﴾، و "وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ" ﴿فصلت 23﴾، و "وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ" ﴿الليل 11﴾، و "رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ" ﴿النمل 19﴾، و فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ" (الفتح 5)، و "وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ" (النساء 23)، و "أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ" ﴿الطور 30﴾، و "هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا" ﴿الانسان 1﴾، و "وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ" (النحل 80)، و "قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ" (البقرة 144)، و "قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ" ﴿طه 51﴾.