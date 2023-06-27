مصطلحات الحج (الزيارة) (ح 22)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي المقدسي: إنّ ابن تيمية ذكر في مناسكه: باب زيارة: وزيارة قبر الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم صلی الله عليه وآله وسلم مندوبة بل قيل واجبة لمن له سعة. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي المصري (ت 1132هـ): قد كانت زيارة النبي صلى الله عليه واله وسلم مشهورة في زمن كبار الصحابة معروفة بينهم، لمّا صالح عمر بن الخطاب أهل بيت المقدس جاءه كعب الأحبار فأسلم ففرح به وقال: هل لك أن تسير معي إلى المدينة وتزور قبره صلی الله عليه وآله وسلم وتتمتّع بزيارته؟ قال: نعم.

تكملة للحلقة السابقة جاء في الموسوعة الالكترونية لمدرسة اهل البيت عن زيارة القبور: قال تعالى حكاية عن قول عيسى عليه السلام : "وَجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا" (مريم 31) وهذا يعني أن عيسى عليه السلام جعله الله عز وجل مصدر البركة و التبرك أين ما حل، فما بالك بـ خاتم الأنبياء صلی الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام ومن يصلي عيسى عليه السلام خلفه عند نزوله ويكون وزيراً له. فهذه الآية من سورة مريم تناغم ما في سورة البقرة: "وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى" (البقرة 125). يتهم المتهمون زوار قبور الأئمة عليهم السلام بالشرك، ويقيناً أنهم لو راجعوا مضامين الزيارات - إن لم يكونوا معاندين - لخجلوا من هذه الفرية. لا يوجد أي شخص عاقل يعبد النبي صلی الله عليه وآله وسلم أو الأئمة عليهم السلام، بل لا تخطر بذهن أحد هذه الفكرة إطلاقاً، وجميع المؤمنين الواعين يذهبون لزيارتهم احتراماً وطلباً للشفاعة. وأغلب الزوار يذكرون (الله أكبر) مائة مرة قبل البدء بقراءة متن الزيارة، فهم على هذا يؤكدون مبدأ التوحيد مائة مرة لإبعاد أي شائبة للشرك من نفوسهم . نقول في الزيارة المعروفة بـزيارة أمين الله وأمام قبور الأئمة (أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، وعملت بكتابه، واتبعت سنن نبيه حتى دعاك الله إلى جواره)، أفهل هناك توحيد أكثر من هذا.

ورد في المصادر استدلوا برواية أبي الهيّاج عن النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم إنه قال: (قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) رده: ويرد على الإستدلال بهذا الحديث: أولا: إنّ في سند هذا الحديث أشخاصاً غير موثقين من رجال أهل السنة، وبعضهم كان من أهل التدليس وبالخصوص (سفيان الثوري) و (ابن أبي ثابت). ثانيا: على فرض صحة سند الحديث فانَّ معناه أن يكون القبر مسطحاً (على شكل ظهر السمكة كما كان الكفار يعملون ذلك)، وهناك الكثير من فقهاء أهل السنة أفتوا بوجوب كون القبر مسطحاً ولا علاقة لهذا الأمر بما نحن فيه. ثالثا: على فرض كون معنى الحديث أنه يجب أن يكون القبر على مستوى سطح الأرض لا بروز فيه. وهذا الموضوع لا علاقة له بالبناء على القبور، لنفرض أنَّ هناك حجراً على قبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم يوازي سطح الأرض، وفي الوقت نفسه توجد قبة فوق ضريحه، فلا منافاة مع الحكم المذكور.

كر ابن حجر المكي في كتابه الصواعق المحرقة توسل الامام الشافعي بآل البيت عليهم السلام: آل النبـي ذريعتـي وهم إليـه وسيلتـي أرجو بهم اعطى غداً بيدي اليمين صحيفي. جاء في الروايات جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح فكيف باصلح الناس وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام. قال الشاعر صاحب بن عبّاد في وسيلة آل البيت ذلك : واذا الرجـال توسّلوا بوسيلة فوسيلـتي حبّـي لآل محمـّد الله طهّرهـم بفضل نبيّهـم وأبان شيعتهم بطيـب المولـد فهم امان الله كالنجوم وأنّهم سفن النجاة من الحديث المسند.

جاء في اشادة الامام الصادق عليه السلام لاصحاب الحسين عند الزيارة: اشهد لكم بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي. قال الامام الحسين عليه السلام لابنته ام كلثوم (اوصيكم بتقوى الله رب البرية والصبر على البلية وكظم نزول الرزية) وبعدها ردد هذه الاية " وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" (البقرة 57) التي تتحدث عن معارضة قوم موسى عليه السلام لاوامره الذين شبههم الامام عليه السلام بجيش ابن زياد الذين تعرضوا للقتل والعذاب في الدنيا قبل الاخرة في ثورات متتالية ضدهم حتى قبورهم نبشها بنو العباس واحرقت جثثهم. معنى القيام كما جاء في الزيارة (اشهد انك اقمت الصلاة) العبادة "الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ" (الحج 41).