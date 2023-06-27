مصطلحات الحج (الزيارة) (ح 21)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في کتاب مناسك الحجّ وملحقاتها للسيد علي السيستاني: زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: يستحب للحاج استحبابا مؤكدا أن يكون رجوعه من طريق المدينة المنورة، ليزور الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والصديقة الطاهرة سلام الله عليها، وأئمة البقيع سلام الله عليهما أجمعين. وكيفية زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن يقول: (السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته ، اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد). زيارة الصديقة الزهراء سلام الله عليها (يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتانا به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك). الزيارة الجامعة لأئمة البقيع عليهم السلام (السلام على أولياء الله وأصفيائه، السلام على أمناء الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على مظهري أمر الله ونهيه، السلام على الدعاة إلى الله، السلام على المستقرين في مرضاة الله، السلام على الممحصين في طاعة الله، السلام على الأدلاء على الله، السلام على الذين من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عادى الله، ومن عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله، أشهد الله أني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليكم ، لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس من الأولين والآخرين ، وأبرأ إلى الله منهم، وصلى الله على محمد وآله).

من مخففات عذاب القبر محبة ال بيت النبي حيث جاء في الحديث الشريف (يا علي ابشر وبشر فليس على شيعتك حسرة عند الموت ولا وحشة عند القبر ولا حزن يوم النشور) "الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ" (فاطر 35). وحضور مجالس الحسين عليه السلام وزيارته فانها من مخففات عذاب القبر.

جاء في الموسوعة الالكترونية لمدرسة اهل البيت عن زيارة القبور: وردت كلمة (مقام إبراهيم) في القرآن مرتين، الأولى في الآية المباركة "وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ" (البقرة 125)، الثانية في سورة آل عمران، والتعبير في كلا الآيتين للدلالة على التفخيم والتعظيم لذلك المكان وهو حجر من الأحجار. وهذا المقام هو موضع قدم إبراهيم عليه السلام ، حيث أمرنا الله عز وجل بأتخاذه مصلى أي قبلة، يعني نجعل الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام قبلة في صلاة طواف الحج والعمرة ، فأصبح أحد الأتجاهات التي نتجه بها الى الله عز وجل. ومن دون أتخاذه مصلى يكون من الوثنية عند الله عز وجل، فماذا يقول الوهابيون في حجر لامس النبي إبراهيم عليه السلام جعله الله عز وجل أحد المواضع التي نتجه به إليه عز وجل. إذاً نفس هذه الآية تفتح لنا الباب لقاعدة دينية شريفة أخرى وهو التبرك بمواضع الأنبياء عليهم السلام. كما جاء في سورة البقرة "وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى" (البقرة 125) وهو عكس ما يتهم الوهابيون زوار قبور الأئمة عليهم السلام بالشرك، ويقيناً أنهم لو راجعوا مضامين الزيارات إن لم يكونوا معاندين لخجلوا من هذه الفرية. لا يوجد أي شخص عاقل يعبد النبي صلی الله عليه وآله وسلم أو الأئمة عليهم السلام، بل لا تخطر بذهن أحد هذه الفكرة إطلاقاً، وجميع المؤمنين الواعين يذهبون لزيارتهم احتراماً وطلباً للشفاعة. وأغلب الزوار يذكرون (الله أكبر) مائة مرة قبل البدء بقراءة متن الزيارة، فهم على هذا يؤكدون مبدأ التوحيد مائة مرة لإبعاد أي شائبة للشرك من نفوسهم . نقول في الزيارة المعروفة بـزيارة أمين الله وأمام قبور الأئمة :«أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، وعملت بكتابه، واتبعت سنن نبيه حتى دعاك الله إلى جواره، أفهل هناك توحيد أكثر من هذا. ونقول في خطابنا لهؤلاء العظماء في الزيارة الجامعة الكبيرة: (إِلى اللَّهِ تَدْعُونَ وَعَلَيْهِ تَدُلُّونَ وَبِهِ تُؤْمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ وَبِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَإِلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ) وجميع الضمائر في الجمل الست السابقة تعود إلى الخالق سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله تعالى موجودة في كل موضع من هذه الزيارات، أفهل هذا شرك أم إيمان؟

من فوائد قراءة الزيارة التعلم. مثلا جاء في زيارة الحسين عليه السلام (السلام عليك يا وارث ادم صفوة الله). الرأي الذي يميل الى نبوة ادم الاية "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ" (ال عمران 33) والاصطفاء هو الاختيار للنبوة حيث نوح وابراهيم وابنائه وعيسى بن مريم بنت عمران عليهم السلام هؤلاء انبياء فلماذا ادم عليه السلام يشذ عنهم. وايضا جاء في زيارة الناحية (قد عجبت من جدك ملائكة السماوات) لقد صبر الامام الحسين عليه السلام على ظلم معاوية بعد رحيل اخيه الامام الحسن عليه السلام حتى موت معاوية "وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ" (البقرة 45) وهو القائل (صبرا يا بني عمومتي، صبرا يا اهل بيتي).