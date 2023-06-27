مصطلحات الحج (المبيت بمنى) (ح 20)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تعالى "قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون " (البقرة 38). مشعر منى حاليا يسمى مدينة الخيام البيضاء او مدينة الايام الستة لان الحجاج يبيتون فيها من يوم التروية الى نهاية ايام التشريق. وسميت منى لتمني ادم فيها الجنة، وتسمي العرب المكان الذي يجتمع فيه الناس منى. وفي منى رمى ابراهيم عليه السلام الجمار وذبح فدية لابنه اسماعيل عليه السلام. وفي منى نزلت سورة النصر اثناء حجة الوداع. وتمت بيعة الانصار في منى المعروفة ببيعيتي العقبة الاولى والثانية من اعيان قبيلتي الاوس والخزرج قبل الهجرة الى المدينة، وفيها نزلت سورة الممتحنة "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ" (الممتحنة 12). وخلال التواجد في منى تستغل بالذكر والقرآن "سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ" (يس 58).

جاء في کتاب مناسك الحجّ وملحقاتها للسيد علي السيستاني: آداب منى: يستحب المقام بمنى أيام التشريق، وعدم الخروج منها ولو كان الخروج للطواف المندوب. ويستحب التكبير فيها بعد خمس عشر صلاة: أولها ظهر يوم النحر، وبعد عشر صلوات في سائر الأمصار، والأولى في كيفية التكبير أن يقول: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا). ويستحب أن يصلي فرائضه ونوافله في مسجد الخيف، روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: من صل في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما، ومن سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عز وجل.

قال الله تعالى "ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم" (البقرة 199) وهو تاكيد على ان خروجك من مزدلفة يكون مع إفاضة الحجيج الى منى لرمي جمرات يوم العيد وهو من المستحبات الخروج افواجا لا انفرادا في صبيحة العيد من مزدلفة وهو الغرض من الحج وهي الإفاضة اي كتلة بشرية متراصة تسير مسبحة لله و يستحب الاستغفار فان الاية الكريمة تؤكد ذلك بعد خروجك من المزدلفة الى منى يوم العيد وتقول وانت تسير استغفر الله وأتوب اليه. في وادي محسر تحاول ان تسرع الخطى في هذا المكان الذي اسرع فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خطاه لوقوع بعض المكاره التاريخية فيه. وان بعض الطوائف تسمح برمي جمرة العقبة قبل الظهر ولكن معظم الطوائف ترمي بعد الظهر مما يحصل ازدحام عند رمي الجمرات ولكن حاليا تم توسعة موقع رمي الجمرات وأصبح الوضع افضل بالرغم من ان الطرق المؤدية يحصل فيها ازدحام. يجوز للحاج التعجل في يوم رمي الجمرات الثاني قبل غروب الشمس فيسقط عنه المبيت والرمي في اليوم الثالث "فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" (البقرة 203). ويستحب التأخير الى يوم التشريق الثالث لان بعض المفسرين يعتبرون التعجيل رخصة لمن لديه عذر. يستحب المبيت في منى ليلة عرفة وهي ليلة شريفة يستحب فيها الدعاء. قال الله تعالى في سورة البقرة اية 200 "فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ" (البقرة 200) وافضل أوقات رمي الجمرات يوم العيد هو عصرا قبل الغروب بساعتين حيث يخف قدوم الحجيج الى موقع الرمي وفي حالة وجود ازدحام شديد ممكن التوقف او الرجوع لحين ان يخف الازدحام لان رمي الجمرات له متسع من الوقت حتى الغروب. وبعد الانتهاء من رمي الجمرات يتم هدي الاضاحي ويفضل الاتفاق مع قائد الحملة بشأن هذا الموضوع مسبقا لان الوضع شديد الصعوبة بالنسبة للحاج في ذبح الاضاحي في منى وعليه الاتفاق مع الحملة لحل هذا الأشكال الكبير لعدم وجود انعام للذبح داخل منى.

عن موقع سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني: السؤال: سفح الجبال التي تحد منى هل هي من منى حيث إن بعض الخيم تنصب على السفح بارتفاع ١٥٠متراً عن الوادي ؟ الجواب : سفح الجبل ليس جزءاً من منى. السؤال: لو خرج الحاج من منى ليلة الحادي عشر بعد العشاء قبل منتصف الليل عامداً او جاهلاً الى مكة لاداء اعمال الحج واستمر الى الفجر او انتهى قبل الفجر ما حكمه في حالة رجوعه الى منى مرة ثانية اوعدمه او اشتغاله بالاعمال الى الفجر؟ الجواب: اذا رجع قبل منتصف الليل و بقي الى الصبح فلا شيء عليه والا فعليه الكفارة. السؤال: لو خرج الحاج من منى اليوم العاشر او الحادي عشر ونام اول الليل في مكة او اشتغل الليل لغير العبادة اما لاختياره التاخير او لوجود الزحمة المانعة من الطواف ثم استمر الي الفجر ماذا يجب عليه؟ الجواب: عليه الكفارة.