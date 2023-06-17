مجلس حسيني فلسفة الحج في القران والسنة

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿فِیهِ ءَایَـٰتُۢ بَیِّنَـٰت مَّقَامُ إِبۡرَ ٰهِیمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِناۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَیۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَیۡهِ سَبِیلاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ ٱلۡعَـٰلَمِینَ﴾ [آل عمران ٩٧]

ورد في مقدمة الآية المباركة ﴿فِیهِ ءَایَـٰتُۢ بَیِّنَـٰت مَّقَامُ إِبۡر ٰهِیمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنا) ما معنى الآيات البينات.؟ بعضٍ كلماتِ القرآنِ تأتيَ بأكثرَ من معنى. منها كلمة" اية "وبينات”. فما معناهما .؟ الآيةُ معناها (العلاَمَةُ التي تدل على امر مهم) منها قوله ليونس(ع): (فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً) اطلق عليه القران كلمة اية. معنى اخر المعجزة قوله [وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً] وتطلق على الشخص الجميل كلمة " اية من الجمال" وعلى [كبار العلماء عند الشيعة اية الله] تعني: [ان صاحب اللقب حاز على ملكة الاجتهاد، يمكنه أن يستخرج الأحكام الشرعيّة من الروايات. يعطي درسا في الاصول الفقهية تسمى «البحث الخارج» واشهر كلمة هي ايات الله العجيبة التي لا يصل اليها العقل .كونها اوسع من العقل . مثل المعاجز التي تغير خواص المادة .تحول النار باردة. او ينشق الماء الى قسمين او عودة الشمس بعد غيابها كما حدث مع امير المؤمنين في بابل. وكل ما أنزلهُ الله في الزَّبورِ والإنجيل والقرآن”، تسمى آيات بينات .

** والبينات” في القرآنِ ” هي الأحداثُ التي أيَّدَ اللهُ بها أنبياءَه المرسَلين، يقول تعالى (وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ) هناك لآيات تذكر كلمة بينات بمعنى المعجزات. ومن تلك المعجزات مقام ابراهيم . فما هو مقام ابراهيم.؟ **مقام إبراهيم: هو حَجر بالقرب من الكعبة في منطقة الطواف ُفيها آثار قدمي إبراهيم{ع}،ذُكر القرآن هذا( المكان) بعنوان مقام، كونه وقف عليه ابراهيم وبقيت اثاره لحد الان .اعتبره الله من آياته الباقية على الأرض، وأمر الناس أن يتخذوا ذلك المقام مصلى .لمجرد انه وقف عليه ابراهيم {ع} يقع الان في أسطوانة من الذهب..

يعتقد الشيعة،ـــ> ان المكان الحقيقي لمقام إبراهيم كان مُلاصقاً للكعبة. اذن كيف نقل من جوار الكعبة الى مكان اخر.؟ ومن هو الذي نقلها ؟. الجواب روى البيهقي وغيره عن عائشة « إن المقام كان في زمان رسول الله {ص} وأبي بكر ملتصقًا بالبيت كان المسلمون يصلون خلفها بعد فراغهم من الطواف.، ثم أبعده عمر بن الخطاب .اعتمد على راي رجل من زمن الجاهلية. اثر ابراهيم اثبته في قبلة الاسلام وفي بيته الحرام. وامر الناس بالصلاة خلفه. في وقت تمنع زيارة رسول الله{ص}.

** اين تقع صلاة الطواف في زمن الرسول{ص} وما مكانها شرعا.؟ عن ابن عباس قال لما جاء إبراهيم الى مكة، مضا زمن، فنزلها الجرهميون وتزوج إسماعيل امرأة منهم ،بعد فترة رجع إبراهيم {ع} لمكة بعد موت هاجر، فذهب إلى بيت إسماعيل, قال له "يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاً، وانت تعينني عليه. فوافق مباشرة . وبدأ ابراهيم يبني قواعد البيت، وإسماعيل يأتي بالحجارة، فلما ارتفع البناء جاء بهذا الحجر ووضعه له، فوقف إبراهيم على الحجر يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، ويقولان: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ".

قدسية المدينة المنورة والكعبة : لا يختلف اثنان ان الارض كلها ملك لله. ولا أحد يدعي خلق ذرة من تراب او كوكبا او شمسا. الخ . ولكن كيف تشرفت المدينة على مكة والاراضي الاخرى.؟ [قال ابن القيم الجوزية : " سألني سائل أيهما أفضل حجرة النبي أم الكعبة؟ قلت: إن أردت حجرة النبي والله لا العرش وحملته ولا الأفلاك كلها لأن بالحجرة جسداً لو وزن بالكونين لرجح". من منشورات دار الحرمين، أقوال الأئمة الأربعة "واختلفوا: أي الحرمين أفضل؟ قال بعضهم المدينة أفضل. وبعضهم قالوا مكة أفضل.[اما قبرالنبي{ص} فهو أشرف وأفضل بلا خلاف" ا هـ .قال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر الأسبق إن المسجد النبوي أفضل بقاع الأرض حتى من المسجد الحرام والكعبة المشرفة.

لماذا فضلت مكة والمدينة:.؟ الجواب تقديس الارض والمكان يكون بسبب حوادث او دفن شخص في تلك البقعة . او انها شعيرة مقدسة. المقدس هو المكان الذي يقربك الى الله. حين تقف امام ضريح الامام علي{ع} تشعر بعظمة هذا الرجل وموقفه من الاسلام , حتى جعله الله خير الاولياء واعطاه مزايا منها انه بمنزلة الانبياء الا انه لا نبي بعد محمد{ص}. وان حفرته فيها انبياء الله ادم ونوح , وبجواره هود وصالح عليهم السلام.

*** كيف تشرفت النجف الاشرف .؟ وكيف تقدست كربلاء ..؟

في البداية لا بد ان نرجع الى تاريخ النجف لمن تعود؟ وكيف انتقلت للإمام علي{ع} ولماذا ندفن موتانا الى جوار امير المؤمنين.؟ الجواب:. حين نزل قوله تعالى: رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ .هاجر إبراهيم (ع) ومعه زوجته سارة وعدد من الخدم .. من اثار ابراهيم في العراق هو من[أسس مسجد الكوفة والسهلة واشترى اراضا شاسعة هي أرض القادسية والنجف وكربلاء. وظهر الكوفة . النجف التي كانت تسمى { البرشة} تعني الماء المتصل بالبحر. هذه كلها ملك نبينا ابراهيم{ع} ورثها ابناءه الانبياء الى نبينا محمد(ص) ووريث محمد هم علي وفاطمة والحسن والحسين{ع} فاطلق عليها القادسية.. عن أبان بن تغلب قال: كنت مع الصادق{ع} فمر بظهر الكوفة، نزل صلّى ركعتين، ثم سار فصلّى ركعتين، ثم سار قليلاً فصلّى ركعتين، ثم اشار الى موقع قال: ”هذا موضع قبر أمير المؤمنين{ع}“قلت: جعلت فداك والموضعان اللذان صليت بهما! قال الاول: موضع رأس الحسين{ع}والثاني موضع منبر القائم.{عج}. جاء هذا الخبر في عدة مصادر حين اراد الامام جعفر الصادق{ع} ان يكشف عن قبر جده امير المؤمنين . كان يصطحب بعض المؤمنين الثقاة معه فيدلهم. يروى عن صفوان انّه لما اطلع على موضع قبر علي بن أبي طالب{ع} ببركة جعفر الصادق قال: فمكثت 20 سنة اصلّي عنده، وهناك في النجف علّمه الامام الصادق{ع} زيارة الحسين بوم الأربعين.

لما اشترى ابراهيم الخليل{ع} هذه الارض سأله غلامه: يا خليل الرحمن ما تصنع بهذه الارض التي ليس فيها زرع ولا ضرع؟ فقال: إن الله تعالى يحشر من هذه الارض سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب يشفع الرجل منهم لكذا وكذا »! وفي حديث للإمام علي{ع} وهو يخاطب أرض الكوفة بقوله: (ما أحسن منظرك ، وأطيب قعرك، اللهم أجعله قبري).

من خواص تربتها إسقاط عذاب القبر وترك محاسبة منكر ونكير كان إذا أتى النجف يقول:(وادي السلام مجتمع أرواح المؤمنين، ونعم المضجع للمؤمن هذا المكان).قال رسول اللَّه{ص}لعليّ {ع} يا أبا الحسن، إن اللَّه جعل قبرك وقبر ولدك بقعة من بقاع الجنّة، قال أبو قرة - من أصحاب زيد بن عليّ - انطلقت أنا وزيد بن عليّ{ع} نحو الجبّانة فيها مقابر فصلّى طويلاً، ثمّ قال لي أبا قرّة أتدري أيّ موضع هذا ؟ قلت :لا ،قال :نحن بقرب أمير المؤمنين{ع} نحن في روضة من رياض الجنّة .

قال الصادق{ع}:وأما البقعة الّتي فيها قبر أمير المؤمنين{ع} فإنّ نوحاً لمّا طافت السّفينة على الكعبة، هبط جبرئيل على نوح فقال : إنّ اللَّه يأمرك أن تنزل بين السّفينة والرّكن اليماني، فإذا استقرت قدماك على الأرض فأبحث عن تابوت آدم، فأحمله معك في السّفينة، وادفنه بظهر النّجف، بين الذّكوات البيض والكوفة، فإنّها بقعة اخترتها لادم ولك وعليّ بن أبي طالب عليهم السلام اجمعين . ففعل نوح ذلك، ووصّى إبنه سامً أن يدفنه في البقعة التي دفن فيها ادم مع التّابوت. يقول الامام الصادق إذا زرتم أمير المؤمنين، فزوروا آدم ونوح عليهم ‏السّلام . يقول الشاعر: [إذا مت فادفني إلى جنب حيدر . أبا شبر أكرم به وشبير .. فليس أخاف النار عند جواره .ولا أتقي من منكر ونكير ...عار على حامي الحمى وهو في الحمى / ان ضل في البيداء عقال بعير] . نعود الى الكعبة المشرفة .

هناك حملة شعواء ضد الشيعة انهم يعبدون ويصلون للقبور ومن فيها. هذه تجارة الفاشلين!! لتضليل الناس عن مذهب اهل البيت {ع} ولو صح انه لا تجوز الصلاة عند القبور . فهل يصح أن نقول أن زوجة نبي الله إبراهيم (ع)التي دفنت داخل الكعبة المشرفة؟ إذا كان رايهم صوابا فأين قدسية الكعبة.؟ وهل يعقل أن ركوع وسجود المسلمين لزوجة نبي الله إبراهيم{ع}؟ وهل نقول :أن الكعبة تحولت إلى مقبرة؟ .

** حدثت فتنة القرامطة عام{317هـ - 908م }احتلوا مكة .وسرقوا الحجر الأسود. وأرادوا سرقة المقام الذي فيه اثر قدمي ابراهيم{ع} إلا أن السدنة أخفوه عنهم، فمن هم القرامطة .؟ هم فرقة إسماعيلية أقامت دولة بعد ثورة ضد الدولة العباسية، ولكنها انشقت عن الشيعة الإسماعيلية لانهم رفضوا إمامة عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية. أنشأ القرامطة دولتهم في البحرين . لنتكلم عن الانقسامات في صفوف الشيعة. انشق شيعة العراق والبحرين وخراسان بزعامة حمدان بن قرمط ضد إمامة عبيد الله وتمسكوا بمهدية محمد بن إسماعيل واقاموا دولة في البحرين وقطعوا علاقتهم بالدولة الاسماعيلية فعرفوا بالقرامطة.

** الشكل الظاهري لمقام إبراهيم في التاريخ: الهيكل الخشبي القديم على مقام إبراهيم، يقع بالقرب من باب بني شيبة .ورد في بعض الروايات: بعدما أمر الله عز وجل. إبراهيم{ع}أن يدعو الناس للحج، وقف على الحجر، وبلغ الناس بالأمر الإلهي واثبت القران الكريم كلام ابراهيم {ع} [في قلوب الناس واثبت موقع قدميه على الصخرة] . فيقيت الصخرة وبقي نداء ابراهيم.{ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا} كلام النبي إبراهيم{ع} لم يتحمله الحجر، غرقت رجلاه فيه، وبقي أثرهما إلى الآن. وبقي اثر كلمته الى الان في التشريع الاسلامي .

** ونُقل أيضا أن سبب وجود أثر قدمي إبراهيم {ع} يعود إلى قصة بناء الكعبة، عندما وصل البناء الى القسم الأعلى من حائط الكعبة شق عليه تناولُه، فقرّب له النبي إسماعيل{ع}هذا الحجر، فكان يقوم عليه ويبني، ويحوّله في نواحي البيت، فطُبع فيه أثر قدميه؛ ولذلك سمي مقام إبراهيم. وهناك حجران في الكعبة . هما حجر مقام ابراهيم , والحجر الأسود, من الأحجار المقدسة، ويعرفان أنهما من أحجار الجنة ..

.حينما وقف نبي الله إبراهيم وإسماعيل {ع} بعد اتمام عملية البناء .. وقفا للصلاة جعلا الحجر بينهما وبين الكعبة، وكذلك صلَّى الرسول محمد{ص} بهذه الكيفية. أي اصبح حجر مقام ابراهيم بينه وبين جدار غرفة الكعبة . هنا نسال هل كانت الصلاة لحَجر مقام ابراهيم ام لله.؟ بل الاكثر من هذا . هل هي صلاة نصليها من اجل الكعبة وبناءها والحجرة المطهرة. او لان الله امرنا بالتوجه اليها.{وحيث ما كنتم فولُّوا وُجوهكم "، وأينما كنتم أيها المؤمنون من ...وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} اذن الآية {هي البينة التي تعلمني التوجه الى الله معرفة الله}.!! هذا يبين ان من يحارب الشيعة في عقيدتهم ان يراجع ثوابته الفكرية والقران.

** أما الراي الذي يقول ان الشيعة يبالغون في تعظيم قبور ائمتهم . اليك بعض الشواهد التاريخية التي سكت المخالفون, عنها في القرن الثاني الهجري, في زمان المهدي العباسي، لما بلغه أن المقام{ الحجر الذي وقف عليه ابراهيم{ع}مرَّ عليه زمان طويل، يُخشى عليه أن تتفتت وتتكسر، أمر بأن يغلفوها بالفضة , بعد سنوات في زمن المتوكل العباسي أمر أن يُجعل فوقها الذهب. هنا سكت الجميع لان عمل المتوكل العباسي وكلامه افضل من كلام ال محمد{ص}..

** اين المكان الأصلي لمقام ابراهيم{ع}:.؟ توجد أقوال متعددة حول المكان الأصلي لمقام إبراهيم، أكثر الشيعة وبعض السنة يعتقدون إن مكان المقام في زمن الجاهلية كان في نفس مكانه، أرجعه رسول الله {ص}إلى مكان ملاصق الكعبة، ولكن في زمن عمر بن الخطاب نُقل المقام .. مكانه الحالي كما هو موجود بالكعبة , يقولون بسبب ازدحام الطائفين.

وقد أشار الإمام علي{ع} في زمن خلافته إلى بعض أخطاء الخلفاء الذين كانوا قبلهُ، ومنها {تغير مكان مقام إبراهيم}، حيث قال لو أن{أكثر الصحابة لم يتركوا الإمام لأرجع جميع الأشياء التي قام الخلفاء بتغيرها إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله [ص] بينما البعض الآخر من أهل السنة يعتقد إن مكان المقام هو نفسه المقام الحالي من زمان النبي إبراهيم{ع} إلى الآن: عن الإمام الصادق{ع}إذا قام القائم حوّل المقام إلی الموضع الذی کان فیه.

هل يحق لنا ان نعتبر الكعبة المشرفة ومراقد المعصومين مكانا امنا.. وما معنى قوله { ومن دخله كان آمنا }..اختلف المفسرون .قال بعضهم : معناها {أن كل من اجرم في الجاهلية ثم عاذ بالبيت لم يكن مأخوذا بها}. هذا راي الجاهلية , كان الرجل لو ارتكب جريمة ثم لجأ إلى الحرم لم يؤخذ ولم يطلب . كان أهل الجاهلية يرى الرجل قاتل أبيه، فلا يتعرض له، فأفتى بعض الفقهاء بعدم الُتعرض لمجرم، أو قاتل، وإنما يُضيق عليه، لا يُتعامل معه، ولا يُباع، ولا يُشترى حتى يُضطر إلى الخروج، ثم يؤخذ.

***راي الشيعة: الكعبة لا تمنع حدود الله , من سرق في الكعبة يقام عليه الحد ,ومن زنى فيه أقيم عليه الحد , من قتل فيه قتل ــ عن الصادق{ع}سؤل عن قوله تعالى{ومن دخله كان آمنا} قال: من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله, لا يمكن ان تكون الكعبة والمراقد مأوى للمجرمين .عن الحلبي, قال: سألت الصادق{ع} عن قول الله {ومن دخله كان آمنا} قال: إذا أحدث العبد {في غير الحرم} جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه من داخل الحرم ولكن يمنع من التسوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ، فانه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ وإذا جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم لإنه لم يدع للحرم حرمته..

/// لماذا خرج الحسين من مكة يوم التروية:.. أهم الأسباب التي دعت الإمام الحسين( ع) أن يُحلَّ إحرام حجه وإبداله الى عمرة مفردة خرج من مكة إلى العراق في وقت كان الناس يتوجهون إلى عرفات لأداء مناسك الحج ..السبب عرف أن الجهاز الأموي عازم على التخلص منه وإغتياله أيام الحج ، فعزم على الخروج وفوِّت الفرصة على أعداءه, هنا ظهر الاصرار الحسيني بالخروج إلى العراق مهما كانت النتائج في وقت كان مسلم بن عقيل{ع}كتب إليه يستعجله القدوم ويخبره بما حصل في العراق .

كان يزيد وأعوانه يعلمون ما يجري في الكوفة فاستغلوا موسم الحج ودسوا عددا كبيرا من عناصرهم المجرمة لقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة ، لما عرف ذلك أحل إحرامه و خرج من مكة في اليوم الثامن من ذي حجة مخافة أن يُقتل في الحرم فيضيع دمه ولا يُعطي ما أعطاه قتله في كربلاء.قال رسول الله(ص) وهو يخاطب الكعبة: "ما أطيبكِ وأطيبَ ريحكِ، ما أعظمكِ وأعظم حرمتكِ، والذي نفس محمّد بيده، لحرمةُ المؤمن أعظمُ عند الله حرمةً منكِ: ماله ودمه، وأن نظنّ به إلاّ خيراً".في هذا الحديث الشريف أمران مهمّان:

- الأوّل: يتعلّق بحرمة الكعبة المشرّفة. - والثاني: يتعلّق بحرمة الإنسان المؤمن عند الله تعالى.لاشكّ أنّ المسلمين جميعاً - على اختلاف مذاهبهم - يعظّمون الكعبة ويوقّرونها ويقدّسونها ويحترمونها، ولا تجد مسلماً واحداً - يحترم إسلامه - يتعمّد أن يهين الكعبة أو يعمل عملاً يقلّل من شأن الكعبة وحرمتها؛ باعتبارها (بيت الله) أوّلاً، وقبلة المسلمين نتوجّه إليها في صلاتنا فلا قيمة للصّلاة من دون الكعبة، وكلّ صلاة لم يتوجّه فيها مصلّيها إلى القبلة عامداً كان أو جاهلاً فصلاة باطلة.

صحيح بأنّ ظاهر الكعبة بناء ماديّ، حجارة بعضها على بعض، ولكنّ الله قدّسها وشرّفها وطيّبها، وجعل لها مكانة في الإسلام، ومن اعتدى على حرمتها أو انتهك قدسيّتها فقد اعتدى على حرمة الإسلام . ولما حاول (أبرهة الحبشي) أن يعتدي عليها، ويهدم بناءها، أرسل الله عليه (طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ) في هذا الحديث الشريف، يقول رسول الله (ص) أيّها المؤمن، (إنّ حرمة أخيك المؤمن عند الله تعالى أعظم وأشدّ من حرمة الكعبة)،

*** ولكن كيف تعامل من يدعي الاسلام مع الحسين{ع} يذكر السيد المقرم "ثمَّ دعا الحسينُ {ع} براحلتِهِ فركِبَها، ونادَى بصوتٍ عال يسمعُهُ جُلُّهم: "أيُّها الناسُ، اسمعوا قَولي، ولا تعجَلُوا حتَّى أعِظَكُم بما هو حقٌّ لكمْ عليَّ، وحتَّى أعتذرَ إليكُم مِن مَقدَمي عليكُم، فإنْ قَبِلتُم عُذري وصدَّقتُم قَولي وأَعطيتموني النَّصَفَ من أنفسِكُم كُنتمْ بِذلكَ أسْعدَ، ولَم يكنْ لكمْ عليَّ سبيلٌ، وإنْ لمْ تَقبَلوا مِنِّي العُذرَ، ولمْ تُعطوني النَّصَفَ منْ أنفسِكم ﴿فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تُنظِرُون﴾ ، ﴿إِنَّ وَلِيِّيَ اللّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾" .فلمّا سمعَن النساءُ هذا منهُ صِحنَ وبَكَيْنَ وارتفعَتْ أَصْواتُهُنَّ، فأرسلَ إليهنَّ أخاهُ العبَّاس وابنَهُ عليَّ الأكبرَ وقال: "سكِّتَاهُنَّ، فلعَمْري ليكثرُ بُكاؤهُنَّ".

ومن جملة كلامه : "أيّها الناسُ، إنَّ اللهَ تعالى خَلقَ الدّنيا فَجعَلَها دارَ فَناءٍ وزوالٍ، متصرِّفةً بأهلِهَا حالاً بعدَ حالٍ. فالمغرورُ مَن غَرَّتْهُ، والشقيُّ‏ مَن فَتَنَتْهُ، فَلا تَغرَّنكُمْ هذهِ الدنيا،فانها تقطع رجاء من ركن اليها وتخيب طمع من طمع فيها .. وأراكُم قدِ اجتمعتُم على أمرٍ أَسخَطتُمُ اللهَ فيه عَليكُم، وأعرَضَ بوجهِهِ الكريمِ عنكُم، وأحلَّ بِكُم نِقْمتَهُ، وجَنَّبَكُم رحمَتَهُ، فنِعْمَ الربُّ‏ ربُّنا، وبئَسَ العَبيدُ أنتُم، أَقْررتُم بالطاعةِ، وآمنتم بالرسولِ محمّدٍ{ص} ثمَّ إنَّكُم زَحَفتُم إلى ذرِّيَّتِهِ وعِترتِهِ تريدونَ قَتْلَهُم، لقدِ استَحوذَ عَليكُمُ الشَّيطانُ فأنْساكُم ذِكرَ اللهِ العَظيمِ. فتبّاً لكُم ولما تُريدونَ. إنّا للهِ وإنّا إليهِ راجعونَ، هؤلاءِ قومٌ كَفَروا بعدَ إيمانِهِم فبُعداً للقومِ الظالمينَ".

وجرت بعدها اعظم واقعة بالتاريخ مثلت العنفوان الحسيني ضد الانحراف الاموي القرشي وقتل ابو عبد الله واهل بيته في ملحمة الطف , وجاء بعدها العنفوان الزينبي الذي ضل ماثلا لجهاد المراة المسلمة الحسينية .زينب التي تحملت ما تنوء منه الجبال الراسيات . كان للامام بنت صغيره هي رقيه، بنت الرباب، كان عمرها 3 سنوات، اخذت اسيرة الى الشام، كانت تبكي على ابيها كانت عمتها تقول لها ان اباك في سفر فراته يوما في منامها ولما استيقظت اخذت تبكي وتقول ائتوني بوالدي الحسين ,كلما اراد اهل البيت اسكاتها ازدادت بكاء ولبكائها اجهش اهل البيت وارتفع البكاء والصياح، فسمع اللعين يزيد صيحتهم وبكائهم، فقال: ما الخبر؟قيل له: ان رقية بنت الحسين ، رات اباها في نومها وهي تطلبه وتبكي فلما سمع اللعين قال لهم :ارفعوا اليها راس ابيها وضعوه بين يديها ! فاتوا براس الحسين في طبق مغطى بمنديل ووضعوه بين يديها فقالت: ما هذا ؟.فقالوا :هذا راس ابيك، فرفعت المنديل فرات راسه الشريف ضمته الى صدرها وصاحت :ابه من الذي قطع الراس الشريف . ابه من الذي خضب الشيب العفيف . ابه من ايتمني على صغر سني، ثم وضعت فمها على فم ابيها وسكتت..فقال الامام زين العابدين (ع): عمه ارفعي الطفلة من راس والدي فأنها ماتت فارتفعت الصراخ والبكاء وتجدد العزاء بموت رقية.

فزّت الطفلة اليتيمة وصوتها يبيد** صم الصخر ويذوب الحديد *أريدن أبوي الضيغم الجيد * جم دوب يا عمه المواعيد* التمن عليها المفاجيد* كلما يسمعنها البكا ايزيد* وصلت الصيحة المجلس ايزيد * نشدهم شصاير حادث جديد*أسمع بواجي يزلزل الميد *گالوله خدامه والعبيد * طفلة حسين لعودها تريد ** قال ابعثوا اليها الراس **{جابوا وشافتهم من ابعيد* صاحت هلا براسك يالعميد * يهلال عزنه ابليلة العيد* ليش اگطعت بينه يصنديد}..