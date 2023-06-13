كلمات مترابطة في القرآن الكريم (دحاها و طحاها) (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تعالى عن دحاها "وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا" ﴿النازعات 30﴾ دَحَاهَا: دَحَى فعل، هَا ضمير، دحاها: بسطها و أوسعها لسكنى أهلها، دَحَاهَا: بسطها وأخرج منها الماء والمرعى، والأرض بعد خلق السماء بسطها، وأودع فيها منافعها، وفجَّر فيها عيون الماء، وأنبت فيها ما يُرعى من النباتات، وأثبت فيها الجبال أوتادًا لها. خلق سبحانه كل هذه النعم منفعة لكم ولأنعامكم.

جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى: "أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا (27) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا (30) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (33)" (النازعات 27-33) إنّ هذه المجموعة من الآيات الكريمة تكشف بوضوح أنّ دحو و توسيع الأرض و تفجر العيون و نبات الأشجار و الموارد الغذائية، قد تمّ جميعا بعد خلق السماوات. أما لو فسّرنا معنى (ثم) بالتأخير في الزمان، فعلينا أن نقول: إنّ كلّ تلك قد تكونت قبل خلق السماء، و هذا يتنافى مع المعنى الواضح للمراد من قوله تعالى: بَعْدَ ذلِكَ‌ أي أن كلّ ما ذكر قد تم خلقه بعد ذلك (أي بعد السماوات). و بذلك نفهم أن (ثم) هنا قد استخدمت للتدليل على التأخير البياني‌. ثانيا: (استوى) من (استواء) و تعني الاعتدال أو مساواة شيئين ببعضهما، و لكن ذهب علماء اللغة و التّفسير إلى أنّ هذه الكلمة عند ما تتعدّى ب "على" يصبح معناها الاستيلاء و التسلّط على شي‌ء ما مثل‌ "الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‌" (طه 5). و عند ما تتعدى ب (إلى) فهي تعني القصد، كما في الآية التي نبحثها ثُمَّ اسْتَوى‌ إِلَى السَّماءِ اي قصد الى السماء. ثالثا: جملة (هي دخان) تبيّن أن بداية خلق السماوات كان من سحب الغازات الكثيفة الكثيرة، و هذا الأمر يتناسب مع آخر ما توصلت إليه البحوث العلمية بشأن بداية الخلق و العالم. و الآن فإنّ الكثير من النجوم السماوية هي على شكل سحب مضغوطة من الغازات و الدخان. أما ما نقل عن ابن عباس من قوله: إنّ خلق الأرض كان قبلا، و أما (دحو الأرض) فجاء بعد ذلك، فهو لا يحل المشكلة، و كأن ابن عبّاس لم يهتم عما بعد الآية من حديث عن خلق الجبال و المواد الغذائية. و تنتقل بنا الآية الاخرى من السماء إلى الأرض، فتقول: "وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها" (النازعات 30). "دحاها": من (الدحو) بمعنى الانبساط. و يقصد بدحو الأرض، إنّها كانت في البداية مغطاة بمياه الأمطار الغزيرة التي انهمرت عليها من مدّة طويلة، ثمّ استقرت تلك المياه تدريجيا في منخفضات الأرض، فشكلت البحار و المحيطات، فيما علت اليابسة على أطرافها، و تدريجيا، حتى وصلت لما هي عليه الآن من شكل، (و حدث ذلك بعد خلق السماء و الأرض).و بعد دحو الأرض، و إتمام صلاحيتها لسكنى و حياة الإنسان، يأتي الحديث في الآية التالية عن الماء و النبات معا: "أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها" (النازعات 31). و يظهر من التعبير القرآني، إنّ الماء قد نفذ إلى دخل الأرض بادئ ذي بدء، ثمّ خرج على شكل عيون و أنهار، حتى تشكلت منهما البحيرات و البحار و المحيطات. (المرعى): اسم مكان من (الرعي)، و هو حفظ و مراقبة امور الحيوان من حيث التغذية و ما شابهها. و لهذا، تستعمل كلمة (المراعاة) بمعنى المحافظة و المراقبة و تدبير الأمور، و كلّ من يسوس نفسه أو غيره يسمّى (راعيا)، و لذا جاء في الحديث الشريف: (كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته).

عن شبكة المعارف الاسلامية الثقافية: في التقويم الإسلاميّ ، يحمل اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة الحرام عنوان: يوم دَحْو الأرض، لمشهد من مشاهد الخَلْق العظيمة، وواقعة جليلة في بداية الخلق الإلهيّ، وهي مذكورة في الكتاب العزيز في آيتين: الأولى: "والأرضَ بعدَ ذلك دَحاها" (النازعات 30). الثانية: "والأرضِ وما طَحاها" (الشمس 6). والآن نطل مع هذا العنوان القرآنيّ دَحْو الأرض من خلال أربع نوافذ: النافذة الأولى: تُطلّ على حقل اللغة، نقرأ في هذا الحقل: دَحَوتُ الشيءَ دحْواً: بَسَطتُه. وقيل: دحاه بمعنى أزاله عن مقرّه، أو جرَفه، أو رمى به بقهر. أمّا طحا فبمعنى: بسط فوسع، والطحا: المنبسط من الأرض، والطاحي الممتدّ، وقيل أيضاً: الطَّحْو كالدَّحْو، وهو بسط الشيء والذَّهاب به. النافذة الثانية: تُشرف على آفاق التفسير، يقول المفسّرون: "والأرض بعدَ ذلك دحاها" (النازعات 30) أي بَسَطها ومَدَّها بعد ما بنى السماء ورفع سَمْكها وسوّاها، وأغطَشَ ليلَها وأخرَج ضُحاها. وقيل: المعنى يكون هكذا: والأرضَ مع ذلك دحاها، وذكرَ بعضهم أنّ الدحو بمعنى الدَّحرَجة. أمّا الطَّحْو في قوله تعالى: "والأرضِ وما طحاها" (الشمس 6) فهو الدَّحو، وهو البَسط، و"ما" موصولة، فيكون المعنى والذي "طحاها". أي الذي طحا الأرض هو الله جلّت قدرته. وقد استخدمت الآيتان "ما" بدل (مَن) لإيثار الإبهام المفيد للتفخيم والتعجيب، فيكون المعنى: وأُقسم بالأرض والقويّ العجيب الذي بَسَطها.

قال الامام أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته بعد فرض الصلاة والزكاة: (ثم اداء الأمانة، فقد خاب من ليس من أهلها. انها عرضت على السموات المبنية، والأرضين المدحوة، والجبال ذات الطول المنصوبة. فلا أطول ولا أعرض ولا أعظم منها، ولو امتنع شيء بطول او عرض او قوة او عز لأمتنعن. ولكن اشفقن من العقوبة، وعقلن ما جعل من هو اضعف منهن وهو الانسان انه كان ظلوماً جهولًا). قول الامام الباقر عليه السلام: لمّا أراد الله تعالى أن يخلق الأرض، أمرَ الرياح فضرَبنَ وجهَ الماء حتّى صار موجاً، ثمّ أزبَد فصار زبداً واحداً، فجمعَه في موضعِ البيت ثمّ جعله جبلاً عن زبَد، ثمّ دحا الأرض مِن تحته، وهو قول الله تعالى: "إنّ أوّل بيتٍ وُضِعَ للناسِ لَلّذي ببكّةَ مُباركاً" (ال عمران 96). وعندما ذكر البيت العتيق قال عليه السلام: إنّ الله خلقه قبل الأرض، ثمّ خلق الأرضَ مِن بعده فدحاها مِن تحته.