اشارات قرآنية في كتاب نظرات معاصرة في القرآن الكريم للدكتور محمد حسين الصغير (ح 18)

الدكتور فاضل حسن شريف

ويصف الدكتور محمد حسين علي الصغير رحمه الله في كتابه الموسوم نظرات معاصرة في القرآن الكريم حياة أهل الجنة والنار قائلا: ويصف القرآن حياة أهل الجنة في مئات من الآيات البيّنات، ويصف أيضاً حياة أهل النار في مئاتٍ من الآياتِ البينات ، وفي سورة الواقعة عرضٌ تفصيل للملذّات الحسية والنعيم المادي السرمدي لاصحاب اليمين وهم أهل الجنة"وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَماءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً (35) فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكارًا (36) عُرُبًا أَتْرابًا (37) لِأَصْحابِ الْيَمِينِ (38) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (40)" (الواقعة 27-40). وفيها دليل على تواجد اللذائذ بمختلف أصنافها المعددة هناك وهو ردّ على من قال بأن النعيم روحي فقط ، أو قال بأن البعث روحاني لا جسماني روحاني ، فالنعيم كالبعث روحي مادي بأبرز صوره ، والحياة الروحية هناك تتجلى أيضاً بقوله تعالى "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)" (الفجر 27-30).

وعن أهل النار يقول الدكتور القصير: فهذه النفس قد إطمأنت لله تعالى فوصفت بأنها راضية، وإذا رضي العبد عن ربه عمل له عملاً صالحاً مستقلاً لا شائبة معه ، ولا رياء فيه ، وإذا كان كذلك رضي الله عنه، وما بعد رضى الله تعالى من درجة ، وحينئذٍ يصدر الأمر الالهي لتلك النفس بالدخول في عباده ، وهي منزلة عليا إذ إستعمال لفظ العبد في القرآن يوحي بأنهم الطبقة العليا الحائزة على مقام العبودية الخالصة، وعادة ما يستعمل هذا اللفظ صفة وإسماً لمن بلغوا أقصى مراتب الزلفىٰ عند الله، فلا أمر ولا نهي عندهم إلا أمر الله ونهي، فالدخول في هذه الصفوة مقدم على الدخول في الجنة، فهو مقام روحي كبير فيه من الشرف والرفعة والعزة ما لا يدانيه أي ملحظ آخر في السمو والارتقاء والمنزلة، إذ الحشر مع محمد وآل محمد والأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، وهم العباد المنتقون حقاً فيه من القرب لله عز وجل ما فيه من المعاني الروحية البهيجة، وإذا تم هذا فقد تعيّن الدخول إلى الجنة، وهذه الجنة مضافة إليه سبحانه وتعالى تشريفاً لها وتعظيماً لشأنها، إذ لم تضف الجنة لله في القرآن إلا في هذا الموضع. وكما تضمنت سورة الواقعة تفصيل حياة أهل الجنة، فقد تضمنت حديث أهل النار، وهم أصحاب الشمال في لوحة قاتمة فظيعة في مناخها، وسمومها، وظلها، وأكلها، وشربها، وصفتهم وخصائصهم بالترف، والاصرار على كبائر الذنوب، والتكذيب بيوم الدين والحشر والنشر كما قال الله تعالى "وَأَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لا بارِدٍ وَلا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَكانُوا يَقولونَ أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُرابًا وَعِظامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56)" (الواقعة 41-56).

ويختتم الدكتور محمد حسين الصغير رحمه الله كتابه بقوله: أعاذنا الله وإياكم من هذا العذاب الأليم، ووقانا شر ذلك اليوم، ورزقنا خيره وسروره وحبوره، بقي علينا أن نتذكر قول الامام العظيم علي بن أبي طالب عليه‌السلام: (إِعمَلُوا لِلجَنَّةِ عَمَلَها فإنّ اللهَ لا يُخْدعُ عن جَنَتِهِ). كتبنا الله وإياكم في أهل الجنة إنه سميع الدعاء.