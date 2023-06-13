تطبيقات اقلاب النون الى ميم في القرآن الكريم من سورة آل عمران (ح 6)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في غايه المريد في علم التجويد للمؤلف عطية قابل نصر: الإقلاب: تعريفُهُ: الإقلاب لغةً: تحويلُ الشيء عن وجهه، تقول: قلبت الشيء أي حوَّلْتَهُ عن وجهه. واصطلاحًا: قلب النون الساكنة أو التنوين ميمًا مخفاة بغنة. حَرْفُهُ: الإقلاب له حرف واحد وهو: الباء، فإذا وقعت الباء بعد النون الساكنة سواء من كلمة أو من كلمتين، أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين أو بعد نون ملحقة بالتنوين ولا توجد إلا في قوله تعالى: "لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ" (العلق 15) وَجَبَ الإقلاب، أي: قلب النون الساكنة أو التنوين ميمًا ثم إخفاء هذه الميم مع الغنة. ولكي يتحقق الإقلاب فلا بد من ثلاثة أمور: الأول: قلب النون الساكنة أو التنوين ميمًا خالصة لفظًا لا خطًّا. الثاني: إخفاء هذه الميم عند الباء. الثالث: إظهار الغنة مع الإخفاء، وهي صفة الميم المقلوبة لا صفة النون والتنوين وعلامتُهُ في الْمُصْحَف: وضع ميم قائمة هكذا (م) فوق النون أو التنوين للدِّلالة عليه. ولْيُحْتَرَزْ عند التَّلفُّظ بالإقلاب من كَزِّ الشفتين على الميم المقلوبة بل يلزم تسكينها بتلطف من غير ثقل ولا تعسُّف.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران "قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في بصير وتقرأ بصيرم لوجود حرف باء بعدها) بِالْعِبَادِ" (ال عمران 15)، و "شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في قائما وتقرأ قائمم لوجود حرف باء بعدها) بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" (ال عمران 18)، و "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ (م: وجوب اقلاب النون الى ميم في من وتقرأ مم بعد لوجود حرف باء بعدها) بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في بغيا وتقرأ بغيم لوجود حرف باء بعدها) بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ" (ال عمران 19).

للتلاوة أحكام منها جاء في رسالة فن التجويد للشيخ هادي كاشف الغطاء: في الاستعاذة: إعلم أن الاستعاذة قبل الشروع في كتاب الله المجيد سنة مؤكدة واردة في النص بصيغة الأمر وصيغتها على الأصح: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) موافق لما ورد في (سورة النحل) "فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" (النحل 98). وقد اختلفوا في الجهر والإخفات بها والأصح أنه إذا كان بحضور التالي أحد من المستمعين فالأولى الجهر و إلا فالإخفات. يقول ابن عباس في تفسيره لهذه الآية: فإذا أردت يا محمد أن تقرأ القرآن في أول افتتاح الصلاة أو غير الصلاة "فَاسْتَعِذْ بِاللَّه" (النحل 98) فقل (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). ومن أحكام التلاوة قلب النون الى ميم في مواضع كما قال الله تعالى في سورة آل عمران "فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في بصير وتقرأ بصيرم لوجود حرف باء بعدها) بِالْعِبَادِ" (ال عمران 20)، و "يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في امدا وتقرأ امدم لوجود حرف باء بعدها) بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في رؤوف وتقرأ رؤوفم لوجود حرف باء بعدها) بِالْعِبَادِ" (ال عمران 30).

وعن کتاب ضياء السالك الى اوضح المسالك للمؤلف محمد عبد العزيز النجار: ومن النون بشرطين، سكونها، ووقوعها قبل الباء، سواء كانا في كلمة أو كلمتين نحو: "انْبَعَثَ"، "مَنْ بَعَثَنَا". الأولى من الآية 12 من سورة الشمس "إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا" (الشمس 12)، والثانية من الآية 52، من سورة يس "مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا" (يس 52)، ومثل النون: التنوين نحو: مؤمن بالله. قال الناظم مشيرا إلى ما تقدم من إبدال الميم من النون: وقيل "يا" اقلب ميما النون إذا كان مسكنا كمن بت ابنذا. أي: تقلب حرف النون ميما، إذا كان النون مسكنا قبل الحرف. "يا" مثل: من بت انبذا؛ أي: من قطع مودته فانبذه واتركه ولا تبال به، وهذا المثال حوى صورة النون الساكنة، قبل الباء في كلمة هي "انبذا"، وفي كلمتين وهما: "من بت". أن قلب النون ميما إنما هو في النطق لا غير، أما كتابة فتبقى صورة النون على حالها هذا: وكثيرا ما يعبر عن إبدال النون ميما بالقلب، كما فعل الناظم، والأولى أن يعبر عنه بالإبدال، لما عرفت من أن القلب إنما يكون في حروف العلة أو الهمزة.

قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران "ذُرِّيَّةً (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في ذرية وتقرأ ذريتم لوجود حرف باء بعدها) بَعْضُهَا مِنْ (م: وجوب اقلاب النون الى ميم في من وتقرأ مم بعض لوجود حرف باء بعدها) بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (ال عمران 34)، و "فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا (م: وجوب اقلاب النون الى ميم في انبتها وتقرأ امبتها لوجود حرف باء بعدها) نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ" (ال عمران 37)، و "فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في مصدقا وتقرأ مصدقم لوجود حرف باء بعدها) بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ" (ال عمران 39).

اهتمت الأحاديث النبوية الشريفة بتلاوة القرآن الكريم منها قال الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (خيركم مَن تعلّم القرآن وعلّمه). ومن أحكام التلاوة قلب النون الى ميم كما في قوله تعالى في سورة آل عمران "ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ (م: وجوب اقلاب النون الى ميم في انباء وتقرأ امباء لوجود حرف باء بعدها) الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ" (ال عمران 44)، و "وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في طيرا وتقرأ طيرم لوجود حرف باء بعدها) بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (ال عنران 49)، و "فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ (م: وجوب اقلاب النون الى ميم في من وتقرأ مم بعد لوجود حرف باء بعدها) بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ" (ال عمران 61).