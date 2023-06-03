مجلس حسيني ــ مقدمات القيامة والحوادث الكونية

بسم الله الرحمن الرحيم

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ (37-39الرحمن)

بحسب المعتقد الإسلامي يوم القيامة أو يوم الحساب، هو نهاية العالم ونهاية الحياة الدنيا.. هل هذا المعتقد للإسلام فقط .. الجواب كلا: يشترك الإسلام في هذا الاعتقاد مع الديانات الإبراهيمية الأخرى مثل اليهودية والمسيحية، وديانات اخرى غير التي نطلق عليها الديانات الابراهيمية.

** يعتقد أصحاب الأديان الثلاث "اليهودية، المسيحية، الإسلام" أنهم الأديان الإبراهيمية الوحيدة الموجودة على الأرض، ويطلقون على أنفسهم الأديان السماوية، إشارة إلى انبياء هذه الديانة حملوا رسالة الله من السماء إلى الناس أجمعين، لكن هناك عدد من الطوائف الأخرى تعتقد أنها أديان إبراهيمية {نسبة إلى نسل إبراهيم الخليل{ع}.

المصطلح يشير إلى اليهودية و‌المسيحية و‌الإسلام فى الغالب، بالإضافة لأديان وطوائف أخرى يصنفها البعض أحياناً كأديان إبراهيمية مثل المندائية و‌السامرية و‌الدرزية و‌البابية والبهائية والمورمونية والاحمدية. ولكن انحصر مصطلح الديانات الإبراهيمية على اليهودية والمسيحية والإسلام، السبب يرجع إلى أقدمية وحجم أصحاب هذه الديانات الثلاثة، أما الديانات الأخرى كونها جديدة بحيث لا يمكن الحكم عليها أنها دين أو صغيرة جدًا بحيث لا تكون ذات أهمية لها.

ومن الاديان التي تعتبر صغيرة , كونها منشقة من دين كبير. مثل الدين الاحمدي الجديد الذي ظهر في الهند ومقره الان في اسرائيل

كذلك الدين السامري . فمن هم السامريين..؟ السامري هي ديانة قومية يقولون كتابهم التوراة السامرية تسمى باسمهم. يعتبرونها التوراة الأصلية في الدين اليهودي وغير محرفة، هى نسخة غير التوراة التي عند اليهود، بالإضافة إلى التوراة السامرية، فإنهم يعتبرون نسختهم من كتاب يوشع بن نون.. ويعترفون ببعض الشخصيات التوراتية، عقيدتهم ..

تعتمد الديانة السامرية على خمسة أركان في عقيدتهم هي: التوحيد الله الواحد الأحد, بينما اليهود يعتبرون العزير ابن الله وانهم شعب الله المختار.. الخ ويعترفون بنبوة موسى بن عمران{ع} وانه كليم الله ويعترفون بالأسفار الخمسة الأولى من التوراة أسفار موسى"، ويقدسون جبل جرزيم، فهو قبلتهم , ويؤمنون باليوم الآخر باعتباره يوم الحساب والعقاب، ويعتقدون بوجود الملائكة والجنة والنار. اذن هم يوحدون الله ويؤمنون بيوم الحساب " القيامة"

** اما الدروز: الدروز يسمون أنفسهم الموحدون هم عرقية دينية عربية تدين بمذهب التوحيد ذو التعاليم الباطنية ، وتعود أصولهم إلى الإسماعيلية إحدى المذاهب الشيعية الإسلامية الحالية، يؤمنون بالتوحيد فهم موحدون، يؤمنون بالتشهد {لا إله إلا الله وأن مُحمّدًا رسول الله}، ويؤمنون بالقرآن والقضاء والقدر [واليوم الآخر] ومن جانب يقدسون النبي شعيب أحد أنبياء العرب، يعدونه النبي الروحي لمذهب التوحيد. يقولون انهم بقايا عهد الدولة الفاطمية الشيعية، يؤمنون بالحلول، وعصمة أئمتهم.

عقائد الدروز الباطنية : قلنا ان الدروز يؤمنون بالتوحيد ونبوة محمد{ص} كونهم من اصل دولة الفاطميين التي تؤمن بامامة اسماعيل بن الامام جعفر الصادق {ع} ولكنهم يختلفون عن المسلمين بعدة اشياء منها.

** يطلقون على الامام اسم " حدود" وائمتهم ينحدرون من نسل اسماعيل بن جعفر الصادق{ع} ولا يعترفون بالامام الكاظم الى الامام المهدي{عج}وعندهم علماء خمسة , وكل هؤلاء الخمسة عملوا على تنقية التحريفات وشواذ الكتب الدرزيّة،: وكان احد هؤلاء العلماء الخمسة اسمه نشتكين الدرزي الّذي خالف دعوة التوحيد.

اسمه محمد بن إسماعيل، أصله فارسي يلقب "نشتكين"، ومعناه يافوخ. واليافوخ ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره.يعني راسه كله علم, قدم إلى مصر ودخل في خدمة الحاكم، ثم أعلن ألوهية ذلك الحاكم لم يكن "نشتكين" في هذا الميدان وحده، بل كان معه رجل اسمه "حمزة بن علي الزوزني" من أهالي "زوزن" بإيران، وكان له الأثر البارز في تاريخ الدروز فيما بعد، واصبح زعيم المذهب الدرزي ومؤسسه.

ومن عقائدهم تنسب اليه الطائفة الباطنية الدرزية، ورغم ذلك فالدروز يعتبرونه زنديقاً محرفاً للحقائق، ويكرهون اسمه ، بل يشيرون إلى أن هذا الاسم غير موجود في كتبهم المقدسة ولم يرد تاريخي مراجعهم. ولكنْ بقيت افكار الدروز على ما فيها من التحريف غير التوحيديّة حتّى زمن عبد الله التنّوخي اكتشف التحريف ونادى بحذفه لأوامر الحدود الخمسة، فقامت عليه قيامة العامّة، فهاجر إلى سوريا إثني عشر عاماً، إلى أنْ تمّ الاتفاق على عودته بشرطين.الأوّل: أنْ يتعلّم الجميع القرآن ويحفظوه.الثاني: أنْ تتعلّم البنات القراءة والكتابة. ...حتّى جاء الأمير شكيب أرسلان فنظر التحريف الّذي ينقض التوحيد، وأراد إصلاحه جملة وتفصيلا. فعرض على الدروز إعادة المذهب إلى إسلاميّته التوحيديّة على الاقل .فرفضوا فتركهم، وتركهم غيره من المتعلّمين الدروز أدركوا التحريف وسكتوا عنه خشيةً من لوم العامة وعدم مبالاة المجتمع الدرزي للعلم وتطوير الفكرة.

**من عقائدهم الظاهرة يقولون جوهر الدين هو، أنْ يكون الإنسان ذا ضمير نقيّ، من ارتكاب الحرام، { يُقدّم القرابين ويتلو الصلاة حتى لو كان غارق في الإثم. المهم يصلي ويقدم قرابين للحدود .!! ويعترفون ان الله خالق كلِّ شيء، لا شريك له. جلّ ذكره عن وصف الواصفين،

*** اصل الفكر الباطني..يقولون للمعبود مظهرين هما {لاهوت وناسوت}. تشير الكلمتان ان معنى اللاهوت تعني الله الحقيقي.. [الناسوت هو ما يضفيه على الناس سواء الانبياء او الحدود والعلماء] ويعتقدون ان حقيقة اللاهوتيّة لا تُدرك بالحواس .أمّا الناسوت في العقيدة أنّ المعبود يتّخذ له مقامات ناسوتيّة يذكر مخلوقاته بطاعته، وهذا الناسوت يكون فيضاً من نوره الإلهي، على بعض مخلوقاته . احيانا ينبعث نوره في أنبيائه ،او فيمن أكملوا الرسالة من الأئمّة المعصومين. ويعترفون بنبوة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد. لكلٌّ منهم تعاليمه متممة للآخر،

** اليوم الآخر في اليهودية و النصرانية و الإسلام : دراسة مقارنة .. قبل ان الج الى مراجعة الافكار الدينية في الاسلام واليهودية والنصرانية, لا بد ان اتحدث عن الفكر الالحادي العلماني.. هؤلاء ينكرون أي عقيدة غيبية منها حساب القبر , بما فيه سؤال منكر ونكير ولا يعتقدون بيوم القيامة ولا جنة ولا نار ولا حساب . يقولون ما هي الا ارحام ولكتنا , وما هو الا دهر فأكلنا , وأديباتهم واضحة تهاجم النبي محمد{ص} وتهاجم جميع نصوص القران . وعقائدهم اهتزت الان بسبب التقدم العلمي.

** ارجع لموضوع يوم القيامة في الاديان الابراهيمية.. القران الكريم فيه ايات كثيرة تتحدث عن مقدمات القيامة . منها قوله تعالى:[ لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ] اليوم الاخر من اسماء القيامة .واسمه يوم البعث وجاء قوله تعالى: [فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ]،وقوله:[ التلاق جاء في قوله تعالى:[ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ] وقوله تعالى : [وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ]،معنى هذه التسمية أنه اليوم الذي ينادي به العباد على بعضهم البعض، أصحاب الجنة ينادون أهل النار ليخبروهم أنهم وجدوا ما وعدهم الله من نعيم. واسم للقيامة يوم الجمع: يقول تعالى :[ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ] سبب تسمية يوم يجمع الله كل أمة بنبيها، وكل ظالم بمن ظلمه، وكل عبد بما عمل، وهو يوم يجمع بين عقاب من عصوا الله وثواب من أطاعوه. يوم الفصل وذكر في قول الله تعالى:”إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا“، وسبب التسمية يعود لكونه اليوم الذي يفصل به الله سبحانه وتعالى بين العباد كل حسب عمله.

يوم الحسرة: جاء في قوله تعالى: ”وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ..”،سمي بهذا الاسم لانه اليوم الذي يتحسر فيه كل عبد على ما فاته من نعيم في الجنة،

** اما اهوالها اذكر بعض المواقف كما وردت في القران الكريم: "يتابع الخطاب القرآني كشف روعة هذه الساعة، حيث الناس يفقدون مقدراتهم العقلية، والجسدية، فيصبحون سكارى وما هم بسكارى. ومن اهةال القيامة ان يترك كل انسان اقرب الناس اليه: الا في حالات نادرة. المؤمن من امره الله بالتقوى وبر الوالدين يبقى مع والديه يريد جزاء عمله الذي عمله في حياته لابويه: يقول تعالى:[فَإِذَا جَاءَتْ الصَّاخَّةُ, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ,وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ , لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ , وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ , ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ , وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ , تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ , أُوْلَئِكَ هُمْ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ). تصوّر هذه الآيات روعة أهوال مشهد يوم القيامة بدءاً من اللحظة الأولى التي تتجلى بصيحة تجعلنا بحال (أي يفر منهم ويهرب لهول الحدث من أحبابه، من أخيه وأمه وأبيه، و زوجه وأولاده لاشتغاله بنفسه)..

**** مقدمات القيامة: هناك ايات تبين مقدمات القيامة. وهي الفترة التي تسبق قيام القيامة . ولكنها لا تقل حالاتها عن مشهد القيامة, وفيها حوادث كونية عظيمة . مثل تكوير الشمس . وبعث الناس من قبورهم{ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ )وحوادث اخرى. منها الاية المباركة من سورة الرحمن. من جملة ما نقرأ حديث الرّسول(ص) يقول: من قرأ سورة الرحمن رحم الله ضعفه، وأدّى شكره، وأنعم الله عليه.وعن أبي عبدالله الصادق{ع} قال: لا تَدعوا قراءة سورة الرحمن فإنّها لا تقرّ في قلوب المنافقين، ويأتي بها الله يوم القيامة في صورة آدمي في أحسن صورة، وأطيب ريح حتّى يقف من الله موقفاً لا يكون أحد أقرب إلى الله منها فيقول لها: من الذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا ويدمن قراءتك؟ فتقول: يا ربّ فلان وفلان، فتبيض وجوههم. فيقول لهم: اشفعوا فيمن أحببتم فيشفعون لمن ارادوا، فيقول لهم: ادخلوا الجنّة واسكنوا فيها حيث شئتم .وعن الصادق(ع) قال: من قرأ سورة الرحمن فقال ﴿فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾: ثم يقول: لا شيء من آلائك ربّي اُكذّب، فإن قرأها ثمّ مات مات شهيداً .وردت في الاية كلمتان مهمتان هي صورة السماء. [ وردة والثانية شبهها بالدهان] فما معناهما ..؟ قالوا سبب تسمية الازهار بالوردة هو لونها الاحمر والبرتقالي القريب من الاحمر.. وبقية الورود تسمى زهرة. مثل زهرة بيضاء وصفراء وزرقاء وغيرها كلها تسمى زهور الا الحمراء تسمى وردة .

**وجه الشبه هو شدة الحمرة، فيتغير لون السماء الأزرق وفيه بياض احيانا بسبب انعكاس الشمس والضوء , وليلا يكون لونها اسود داكن ،هذه الحالة والالوان تتبدل بسبب الانفجارات العظيمة التي تحدث فيها فيصبح لونها أحمر. قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ﴾ وجه الشبه كثرة الشقوق كأوراق الوردة. ويأتي هذا المصطلح أيضاً بمعنى الخيل الحمر، كون لونها يتغيّر في فصول السنة او بسبب اشعة الشمس , يكون في الربيع مائلا إلى الصفرة، وفي الشتاء يحمرّ، ويقتم لونها في البرد الشديد، فتشبيه السماء يوم القيامة بها بسبب التغيّرات ، وأُخرى أسود قاتم ومعتم. اما كلمة الدهان، هو الزيت الدهن. وهو تشبيه ثان للسماء في التموج والاضطراب.. والالوان الدهنية، تكون لها صور متعدّدة، ومن هنا ورد هذا التشبيه حيث يصبح لون السماء كالدهن المذاب في الماء يتلون كثيرا , وهو إشارة إلى الانفجارات الكونية .ــــــــــ

** راي العلم الحديث . يجب ان نعلم ان العلم الحديث هو من يأخذ علومه من القران , لا ان نعتبر القران صحيحا اذا ذكر عالم جيولوجي او عالم فلك امرا عن القيامة وحوادثها ويسندها الى ابتكارات علمه. أسباب سرد بعض من تفاصيل يوم القيامة في القرآن والسنة: ساذكر ما اكتشفه العلماء مع التعليق بآيات القرآن الحكيم والأحاديث النبوية الشريفة للاستدلال: اكتشف العلماء بالتلسكوبات النجوم هي شموس تكبر وتصغر عن شمسنا في الحجم, ولبعدها السحيق نراها بهذا الحجم الصغير .مما يعني أن الشمس ما هي إلا نجم .بالمتابعة رصدوا نجوماً تولد وأخرى تشيب وغيرها تهرم وأخرى تموت وتنفجر. بناء عليه فكل نجم له دورة حياة. .يولد ويعيش ويهرم ويموت.. وعرفوا دورة شمسنا بناء على متابعة النجوم الأخرى وما سيحدث لشمسنا كما حدث لنجوم سبقتها..

** مراحل يوم القيامة :اولا مرحلة موت النجوم ..أعلن العلماء أنه بعد [اندماج ذرات الشمس تتحول إلى هيليوم ستنفجر الشمس ذاتيا] القرآن الكريم سبق الجميع بأن الشمس ليست أزلية أبدية( وهو إعجاز علمي هائل للقرآن الحكيم )في وقت كان البعض يعتبرها أزلية خالدة,والبعض الآخر يقدسها ويعبدها حتى يومنا هذا. وقد أنبأنا القرآن بأن لها دورة حياة { وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . أي لها نهاية وحين يقول تعالى: {كل من عليها فان} يعني بها بقوله تعالى :" { كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ} . ** المرحلة الثانية "مرحلة دفع ما في الأحشاء" وتعني ان الشمس تقذف جميع ما في أحشائها من مواد، وأخف ما في الشمس من مواد هي فوتونات الضوء، وسرعتها تصل إلى 300.000 الف كم بالثانية أي تضوي الشمس ومضة تظهر في كامل المجرة . اعلانا بموتها، هنا نجد القرآن الكريم يحدثنا عن تلك الومضة في قوله تعالى{ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ . وَخَسَفَ الْقَمَرُ, وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ,يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ} .

المرحلة الثالثة : مرحلة الاهتزازات بسبب ثقل الغازات وسرعتها .تبدأ الكواكب في الاهتزاز، عبر عنه القرآن الكريم في قوله تعالى { إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجّاً } وقوله {يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ } وهي ارتجاج وهزات

**المرحلة الاخيرة تكون في الارض : مرحلة الزلازل الكبرى بعد حركة الكواكب وسرعتها وفقدان الجاذبية بينهم يقول تعالى { إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا } ثم تتكور الشمس نتيجة الانفجار في الدوران حول محورها بسرعات أكبر، ينتج عن ذلك أشير إليه في القرآن الحكيم { إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ }التكوير في اللغة العربية هو لف الشئ وتضخمه، فالعمامة يتم تكويرها على الرأس، وهو الحدث الرئيسي ليوم القيامة كما في الحديث الشريف المروي عن رسول الله{ص} من أراد أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ { إذا الشمس كورت } {وإذا السماء انفطرت }الخ.

شفاعة النبي و اهل بيته{ع} ورد في كتاب المحاسن للبرقي ج1 عن الحسن بن علي عليهما السلام ، قال : قال رسول الله{ص}: الزموا مودتنا أهل البيت فانه من لقى الله وهو يودنا أهل البيت دخل الجنة بشفاعتنا ، والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعمله الا بمعرفة حقنا . وفي كتاب عيون أخبار للرضا (ع) :عن على {ع}قال..

قال رسول الله " ص " انى سميت ابنتى فاطمة لأن الله عز وجل فطمها وفطم من احبها من النار.. وقال رسول الله {ص}: أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة ولو آتوني بذنوب أهل الارض :1- معين أهل بيتي ،2-القاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه ، 3-المحب لهم بقلبه ولسانه ،4-الدافع عنهم بيده . كان ابن عباس يقول: إن رسول الله ( ص) كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام ) ، فقال : اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي فأحبب من أحبهم ، وأبغض من أبغضهم ، ووال من والاهم ، وعاد من عاداهم ، واجعلهم مطهرين من كل رجس ، معصومين من كل ذنب ، وأيدهم بروح القدس .

ثم قال : يا علي ، أنت إمام امتي ، وخليفتي عليها بعدي ، وأنت قائد المؤمنين إلى الجنة ، وكأني أنظر إلى ابنتي فاطمة قد أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور ، عن يمينها سبعون ألف ملك ، وتحيطها الملائكة من كل الجهات ..: تقود مؤمنات أمتي إلى الجنة ، فأيما امرأة صلت في اليوم والليلة خمس صلوات ، وصامت شهر رمضان ، وحجت بيت الله الحرام ، وزكت مالها ، وأطاعت زوجها ، ووالت عليا بعدي ، دخلت الجنة بشفاعة ابنتي فاطمة ، وإنها لسيدة نساء العالمين . فقيل له : يا رسول الله ، أهي سيدة نساء عالمها ؟ فقال : ذاك لمريم بنت عمران ، فأما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الاولين والآخرين ، وإنها لتقوم في محرابها فيسلم عليها سبعون ألف ملك من الملائكة المقربين ، وينادونها بما نادت به الملائكة مريم فيقولون : يا فاطمة ( إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين )

جاء عن الشيخ الصدوق في الأماليج, عن جعفر عن الباقر قال: سمعت جابر بن عبد الله الانصاري يقول: قال رسول الله {ص}: إذا كان يوم القيامة تقبل ابنتي فاطمة على ناقة من نوق الجنة عليها قبة من نور وجبرئيل آخذ بخطام الناقة, ينادي بأعلى صوته: غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد, فلا يبقى يومئذ نبي ولا رسول ولا صديق ولا شهيد, إلا غضوا أبصارهم حتى تجوز فاطمة بنت محمد, فتسير حتى تحاذي عرش ربها فتنزل عن ناقتها وتقول: إلهي وسيدي, احكم بيني وبين من ظلمني, اللهم احكم بيني وبين من قتل ولديّ, فإذا النداء من قبل الله جل جلاله: يا حبيبتي وابنة حبيبي, سليني تعطي, واشفعي تشفعي, فوعزتي وجلالي لا جازني ظلم ظالم. فتقول: إلهي وسيدي ذريتي وشيعتي فإذا النداء من قبل الله: أين ذرية فاطمة وشيعتها ومحبوها فيقبلون وقد أحاط بهم ملائكة الرحمة, فتقدمهم فاطمة حتى تدخلهم الجنة.

ــــــــ رواية عن الصادق(ع) اخراج كفي ابي الفضل العباس يوم القيامة ,, وقولها الهي احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين ..///يوم القيامة توكف الزهرة الزجية *** وتبدي شكايتها الى رب البرية* تبدي الشكاية والملائك حولها وكوف **** في وين ابو فاضل ابا اشوف ** ساعة ولن عباس جايلها بلا كفوف ...تشبكه وتكله يا عزيزي يا ضوا العين ... جفوفك يبو فاضل دكلي راحت وين ... يكلها اقتطعوا من اجل الحسين..... هذا جزء من وفاءها لأبي الفضل العباس ......

تصيح بصوت اه يا فكد الأحباب ... والله شموحشة يا دار الاطياب == ولن هناك صيحة من ورا الباب ... انا ام عباس اجيتج لا تفزعين ==بجت زينب ونادت تلكنها .. بالله وياي كومن ساعدنهه ... هاي ام البنين الراح منها ...ميامين اربعة وبالحرب نفلين ..==

بجت زينب ونادت اه يا حزني .. ولفتها ام البنين بضلع محني تنتحب وتصيح يا حسين يبني . شلون ام البنين صياح صاحت ... تصيح حسين يبني روحي راحت.. تكلنه الحرم عجت وناحت .... وزينب ابلعزه كسرت الصوبين .... تكلها هنا يا ام البنين الله يجبرج ... ببو فاضل واخوته صار كسرج .. يا مفكود هم بيك الزمان يعود ... وهم طيب الليالي وترد لينه ردود ..وترد جفوف ابو فاضل للزنود ... وتتلايم انوب جروح الاكبر ..