الصفحة الإسلامية

ذو القعدة والاشهر الحرم في القرآن الكريم


الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في الحديث النبوي الشريف (ان الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان) كما قال الله تعالى "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ" (التوبة 36) وكما هي معروفة في الجاهلية قبل الاسلام.

وسميت حرم لتحريم القتال فيها والاشهر الاخرى يحل فيها القتال "فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" (التوبة 5) والا القصاص "الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ" (البقرة 194) ويشدد فيها الظلم " فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ" (التوبة 36). ففعل المحرم مثل الفتنة وترك الواجب يتضاعف في هذا الشهر "وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ" (البقرة 217) .

وقد ذكرت روايات ان اشهر السياحة المذكورة في القرآن هي الاشهر الحرم "فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ" (التوبة 2). وسمي شهر ذو القعدة لان العرب كانت فيه تقعد عن القتال وتقعد عن الرحيل لطلب الكلأ اي للراحة والسياحة و استعدادا للحج ولهذا سمي من الاشهر المعلومات وقبله شوال وبعده عشر ذي الحجة "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ" (البقرة 197). و يكثر الذهاب لعمرة بيت الله في ذي القعدة حيث قال انس: اعتمر رسول الله اربع كلهن في ذي القعدة الا التي كانت في حجته، ومنها عمرة الحديبية التي حصل فيها الصلح في شهر ذي القعدة. وفي روايات ان ثلاثين ليلة التي وعد فيها موسى عليه السلام هي شهر ذو القعدة "وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ" (الاعراف 142).

واصل قعدة من قعدان ابن الجمل وكان في الجاهلية يسمي البعض شهر ذو القعدة ورنه او هواع او محلس. وفي شهر ذي القعدة دحيت الارض "وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا" (النازعات 30)، قال الامام علي عليه السلام (ان اول رحمة نزلت من السماء الى الارض في خمس وعشرين ذي القعدة فمن صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة فله عبادة مائة عام). وولد في شهر ذي القعدة شمس الشموس المدفون بارض طوس.

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