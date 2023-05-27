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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن شروط تحقيق الاهداف الربانية في القران الكريم وضماناتها


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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن شروط تحقيق الاهداف الربانية في القران الكريم وضماناتها
اشارات قرآنية لكتاب اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر قدس سره (ح 11)
فرعون وآله في القرآن الكريم (ح 14)
فرعون وآله في القرآن الكريم (ح 13)
فرعون وآله في القرآن الكريم (ح 12)
فرعون وآله في القرآن الكريم (ح 11)
فرعون وآله في القرآن الكريم (ح 10)
فرعون وآله في القرآن الكريم (ح 9)
فرعون وآله في القرآن الكريم (ح 8)
فرعون وآله في القرآن الكريم (ح 7)
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